Идеологическая диверсия
11:53. 24 апреля 2019 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
История с опусом Лунгина "Братство", который еще даже не вышел на экраны, продолжается развиваться.
Пресс-конференция «Идеологическая диверсия режиссера Павла Лунгина и Министерства культуры России против ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов в канун Дня Великой Победы»
25 апреля 2019 г. в 15.00 час.
Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д.4 (подъезд 7), 2 эт. оф. 312-314
(ст. м. «Китай-город» или «Площадь Революции»)
Режиссер фильма «Братство» Павел Лунгин, Министерство Культуры РФ и Фонд Кино в канун Дня Великой Победы для воинов-интернационалистов и ветеранов Великой Отечественной войны подготовили так называемый «подарок»- фильм, который по задумке авторов должен будет не только оскорбить воинскую честь и достоинство сотен тысяч бывших советских граждан, вызвав массовые народные волнения и недовольство действующим Правительством, но и послужить психологической установкой и оправданием для молодых поколений россиян ни при каких обстоятельствах не становиться на защиту своего Отечества.
Художественный фильм режиссера Павла Лунгина «Братство», на который из федерального бюджета было потрачено 150 миллионов рублей, по мнению ветеранов Афганистана, посмотревших этот фильм на закрытом показе в Министерстве культуры 20 марта 2019 года, является культурной диверсией, направленной на разжигание социальной розни.
Прокатное удостоверение на художественный фильм «Братство» уже выдано Министерством культуры России и действует с 10 мая 2019 года.
Руководители ведущих российских ветеранских организаций и известные общественные деятели России выражают свое возмущение, требуют отзыва прокатного удостоверения и возврата в государственный бюджет потраченных на него средств в полном объеме, а также – требуют немедленного рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности (вплоть до уголовной) всех причастных к совершению культурной и исторической диверсии должностных лиц. Особенно – Министра культуры РФ В.Р. Мединского. И ставят вопрос о его отставке.
По данному поводу на Пресс-конференции выступят:
В.И.Гребенюк – генерал-полковник, 1-й зам. Председателя «Российского Союза Ветеранов»
В.И.Долгих – Председатель Московского Городского Совета ветеранов
Б.В.Громов – генерал-полковник, Герой Советского Союза
С.К.Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик, член Союза писателей Москвы, д.пед.н.
А.И.Полетаев – Народный Артист СССР, композитор, дирижер
А.Г.Семенюк – кинокритик
Н.Г. Тер-Григорьянц – генерал-лейтенант, начальник штаба 40-й Армии
В.М. Барынькин – генерал-полковник, командир 108 Армии
Г.М.Шило – адвокат, д.ю.н.
А также примут участие другие ветераны ВОВ, воины-интернационалисты и участники боевых действий в Афганистане.
Для справок: skkomkov@mail.ru
https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/ideologicheskaia-diversiia-lungina-i-ministerstva-kultury-presskonferenciia-5cc014f0569af600b33b5978 – цинк
PS. Свое мнение о фильме выскажу, как появится на торрентах, в кино разумеется не пойду.
В конечном итоге может получиться как с "Матильдой", которая была унылейшой поделкой, известность которой принесли лишь истерики неадекватных царебожников (что фильму впрочем не помогло – разгромные рецензии критиков и низкие кассовые сборы). Но афганцы как правило более серьезные люди, так что подождем предмета критики в общем доступе, а то чиновники, депутаты, ветераны уже посмотрели, а остальные ждут возможности приобщится к "прекрасному" (на самом деле нет).
PS2. Безотносительно "Братства", Лунгина с гос.довольствия надо было еще после "Царя" снимать. Пусть на свои развлекается.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4944508.html
Могут и по башке настучать Афганцы. А потом будет буря возмущения либерастов А за что настучали.
Опять скандал организуют, чтобы зрителей заинтересовать.