Главная » Мировоззрение, Творчество

Идеологическая диверсия

11:53. 24 апреля 2019 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал:


История с опусом Лунгина "Братство", который еще даже не вышел на экраны, продолжается развиваться.

Пресс-конференция «Идеологическая диверсия режиссера Павла Лунгина и Министерства культуры России против ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов в канун Дня Великой Победы»

25 апреля 2019 г. в 15.00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д.4 (подъезд 7), 2 эт. оф. 312-314

(ст. м. «Китай-город» или «Площадь Революции»)

Режиссер фильма «Братство» Павел Лунгин, Министерство Культуры РФ и Фонд Кино в канун Дня Великой Победы для воинов-интернационалистов и ветеранов Великой Отечественной войны подготовили так называемый «подарок»- фильм, который по задумке авторов должен будет не только оскорбить воинскую честь и достоинство сотен тысяч бывших советских граждан, вызвав массовые народные волнения и недовольство действующим Правительством, но и послужить психологической установкой и оправданием для молодых поколений россиян ни при каких обстоятельствах не становиться на защиту своего Отечества.

Художественный фильм режиссера Павла Лунгина «Братство», на который из федерального бюджета было потрачено 150 миллионов рублей, по мнению ветеранов Афганистана, посмотревших этот фильм на закрытом показе в Министерстве культуры 20 марта 2019 года, является культурной диверсией, направленной на разжигание социальной розни.

Прокатное удостоверение на художественный фильм «Братство» уже выдано Министерством культуры России и действует с 10 мая 2019 года.

Руководители ведущих российских ветеранских организаций и известные общественные деятели России выражают свое возмущение, требуют отзыва прокатного удостоверения и возврата в государственный бюджет потраченных на него средств в полном объеме, а также – требуют немедленного рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности (вплоть до уголовной) всех причастных к совершению культурной и исторической диверсии должностных лиц. Особенно – Министра культуры РФ В.Р. Мединского. И ставят вопрос о его отставке.

По данному поводу на Пресс-конференции выступят:

В.И.Гребенюк – генерал-полковник, 1-й зам. Председателя «Российского Союза Ветеранов»

В.И.Долгих – Председатель Московского Городского Совета ветеранов

Б.В.Громов – генерал-полковник, Герой Советского Союза

С.К.Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик, член Союза писателей Москвы, д.пед.н.

А.И.Полетаев – Народный Артист СССР, композитор, дирижер

А.Г.Семенюк – кинокритик

Н.Г. Тер-Григорьянц – генерал-лейтенант, начальник штаба 40-й Армии

В.М. Барынькин – генерал-полковник, командир 108 Армии

Г.М.Шило – адвокат, д.ю.н.

А также примут участие другие ветераны ВОВ, воины-интернационалисты и участники боевых действий в Афганистане.

Для справок: skkomkov@mail.ru

https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/ideologicheskaia-diversiia-lungina-i-ministerstva-kultury-presskonferenciia-5cc014f0569af600b33b5978 – цинк

PS. Свое мнение о фильме выскажу, как появится на торрентах, в кино разумеется не пойду.
В конечном итоге может получиться как с "Матильдой", которая была унылейшой поделкой, известность которой принесли лишь истерики неадекватных царебожников (что фильму впрочем не помогло – разгромные рецензии критиков и низкие кассовые сборы). Но афганцы как правило более серьезные люди, так что подождем предмета критики в общем доступе, а то чиновники, депутаты, ветераны уже посмотрели, а остальные ждут возможности приобщится к "прекрасному" (на самом деле нет).

PS2. Безотносительно "Братства", Лунгина с гос.довольствия надо было еще после "Царя" снимать. Пусть на свои развлекается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4944508.html

Метки: афганистан, война в афганистане, кино, лунгин, Мединский, творцы

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Словарь Фасмера – идеологическая диверсия
... обувь – из заплат. Словарь Фасмера – идеологическая диверсия, гуманитарная бомба, осколки которой долетели...
Словарь Фасмера – идеологическая диверсия
... обувь – из заплат.Словарь Фасмера – идеологическая диверсия, гуманитарная бомба, осколки которой долетели...
Прощай немытая Россия - идеологическая диверсия
..., страна господ», ставшие мощным идеологическим штампом, знают практически все.... Многие мистификации основаны на идеологической переработке литературных шедевров в целях... и даже всего художественно-идеологического комплекса оригинала, миросозерцания поэта...
Сталин об искусстве. Встреча с творческой интеллигенцией 1946г.
...вопросах звучит непонимание роли в идеологических диверсиях против нашей страны и ...литературы и искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области, до ... ВКП(б) надежно парализовали идеологические диверсии в областях литературы и искусства...
О распаде Союза Советских Социалистических Республик
...в кресле руководителя страны.Подорвана идеологическая база. Волнение, сомнение, ...действия Америки Юрий Владимирович называл “идеологической диверсией – отравленным оружием империализма”. ...И к 1985 году идеологическая диверсия США против Советского Союза ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015
... «В Одессе проведена масштабная идеологическая диверсия. Сегодня в Одессе в ...от журналистов. «Активисты, совершившие идеологическую диверсию в Херсоне так и не... соответствовать этим ожиданиям, то идеологические разногласия быстро станут несущественными....

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)