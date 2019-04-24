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Дмитрий Фронтов про советские учебники за второй класс

15:03. 24 апреля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

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Дмитрий Фронтов рассказывает о переиздании советских учебников за второй класс.
Разрушительные либеральные нововведения в сфере образования усиливают общественный интерес к советскому опыту.
В начале 50-х годов СССР во главе со Сталиным находился на пике своей мощи во всех сферах, от промышленности до искусства. Образование также находилось на высочайшем уровне.

Дмитрий Фронтов о проекте “Сталинский Букварь”: https://youtu.be/WjU2l_opAX0

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jlfIuIln5vw

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