Дмитрий Фронтов про советские учебники за второй класс
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Дмитрий Фронтов рассказывает о переиздании советских учебников за второй класс.
Разрушительные либеральные нововведения в сфере образования усиливают общественный интерес к советскому опыту.
В начале 50-х годов СССР во главе со Сталиным находился на пике своей мощи во всех сферах, от промышленности до искусства. Образование также находилось на высочайшем уровне.
Дмитрий Фронтов о проекте “Сталинский Букварь”: https://youtu.be/WjU2l_opAX0
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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