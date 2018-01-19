Дмитрий Фронтов о проекте “Сталинский Букварь”

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Разрушительные либеральные нововведения в сфере образования усиливают общественный интерес к советскому опыту.

В начале 50-х годов СССР во главе со Сталиным находился на пике своей мощи во всех сферах, от промышленности до искусства. Образование также находилось на высочайшем уровне.

Дмитрий Фронтов рассказывает о преимуществах советских образовательных методик в целом и учебников в частности.



Хронометраж:

0:21 – В чем смысл переиздания советских учебников?

1:01 – Куда двинулась педагогическая наука

3:31 – Как деградировал Букварь с 1950-х до нашего времени

10:25 – О воспитании здравых людей, с целостной, научной картиной мира

15:40 – Может с планшета лучше?

20:42 – Эту книгу ребенку можно спокойно дать

25:35 – Какие книги уже вышли, какие книги готовятся к выходу

29:38 – Про разные учебники истории



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com