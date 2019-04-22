Для чего вводят повсеместное обслуживание по биометрическим параметрам.
22:21. 22 апреля 2019 Просмотров - 87 2 коммент. Опубликовал: Лана
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Интересно, а что там Чубайс мастерит за огромные бюджетные деньги? Не нано-чипы ли, чтобы пометить человеческое стадо? Или уже смастерил?..
Кстати, наночастицы – это такая мелочь, что не каждый микроскоп их разглядит. А единица измерения нанометр – это миллиардная часть метра, то есть в тысячу раз меньше миллиметра.
Единица всегда был метр а нано это 10 в минус девятой.
Вы сейчас раззадорите высшие умы сайта, у которых все жертвы ЕГЭ и идиоты.
Ведь ни один не сказал здесь про бактерии в нефти США и сероводород.
Название здесь не то, не параметры а паспорта.
Думаю, что в России до этого не дойдет.