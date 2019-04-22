Главная » Аналитика, Бэкграунд, Видео, Мировоззрение, Самое самое

Для чего вводят повсеместное обслуживание по биометрическим параметрам.

22:21. 22 апреля 2019 Просмотров - 87 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sbB2fY_mQvQ&t=31s

Метки: Антихрист, белое братство, биометрический ад, Виктория ПреобРАженская, время великой скорби, Защита от чипизации, лазерное начертание, Майтрейя, Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Матерь Мира, метка зверя 666, метка на руку, НАЧЕРТАНИЕ, начертание метка на лоб, последнее время, преображение, София, тайное мировое правительство, чипизация, электронное рабство, Электронный концлагерь, Юсмалос

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...техническими проблемами, из-за чего ввод в его строй и строительство...её обработки. Центры, предназначенные для обслуживания Центрального и Северо-Западного ...Крупный проект, предусматривающий практически повсеместный переход российского телевещания на ...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
...Читатель сможет узнать, для чего и кому выгодно ...свертывания крови, который вводится больным гемофилией, ...такое количество населения необходимо для обслуживания нефтяной, газовой, горнорудной...их против SARS. Повсеместно санэпидслужбами проверяются пассажиры ...
Образование умерло, да здравствует образование!
...3 — 6 лет)Для чего нужны детские сады?Сегодня...будущем такая практика будет повсеместной. Уже сегодня компания... полностью, постепенно вводя обучающихся в процесс...формируют заказы для службы обслуживания.Служба обслуживанияОборудование для различных предметов...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
...останавливались в этом месте для обслуживания и дозаправки, что... спросил директора больницы, для чего в основном, обращаются ...К сожалению, публику вводит в заблуждение многочисленная реклама... дегенерации, встречающейся сегодня повсеместно. Также важно, что...
Бэкграунд, выпуск-302 за 20 апреля 2013
...возвеличивания всей этой проклятой повсеместно коричневой банды? На ...именуемое радикальной реформой медицинского обслуживания. Официально суть этой ... определение понятию «быдло». Для чего развесили на улицах плакаты ... 4 месяца после ввода ее в эксплуатацию ...
Глава 3. Вариации в размышлениях
...ТЯГОСТНЫХ симптомов, ПРИДЁТСЯ вводить ещё больше субстрата... через интервентское вмешательство повсеместно «внедрило» устойчивую иллюзию...сервисных работников по обслуживанию стиральных машин. ...и любопытствующих – много. Для чего – не трудно догадаться. ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2204 1924
    Лариса Петрова 23 апреля 2019 в 0:22

    Интересно, а что там Чубайс мастерит за огромные бюджетные деньги? Не нано-чипы ли, чтобы пометить человеческое стадо? Или уже смастерил?..

    Кстати, наночастицы – это такая мелочь, что не каждый микроскоп их разглядит. А единица измерения нанометр – это миллиардная часть метра, то есть в тысячу раз меньше миллиметра.

    Ответить
    1
  • 418 294
    чужой 23 апреля 2019 в 1:14

    Единица всегда был метр а нано это 10 в минус девятой.
    Вы сейчас раззадорите высшие умы сайта, у которых все жертвы ЕГЭ и идиоты.
    Ведь ни один не сказал здесь про бактерии в нефти США и сероводород.
    Название здесь не то, не параметры а паспорта.
    Думаю, что в России до этого не дойдет.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)