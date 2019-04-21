Юлия Витязева: россиян обуяла зависть к Украине… некоторых
16:03. 21 апреля 2019 Просмотров - 129 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
С учётом того, что ничего объективно переможного про украинские дебаты написать украинским СМИ не представляется возможным, они решили сместить вектор внимания на более благодатную тему. А именно — на реакцию россиян на вчерашнее украинское «торжество демократии».
Надёргав выгодных для себя комментов, украинская патриотическая общественность в очередной раз пытается самоутвердиться за счёт соседей под лозунгом «россияне завидуют!»
Ведь, они, бедолаги, уже 20 лет (с тех пор, как к власти пришёл «узурпатор» Путин) лишены подобного развлечения. Но, судя по некоторым комментариям и постам, некоторые действительно страстно и до умопомрачения хотят наблюдать подобное шапито и в России.
При этом, образ гипотетического оппонента Путина весьма размыт и представляет нечто среднее между Немцовым, Навальным, Грудининым, дедом Морозом и щукой из сказки про Емелю.
Честно говоря, я так и не поняла, в чем заключается то самое «торжество» той самой «демократии», которого вроде как нет в России, но которого так алкают сердца российских неполжЫвцев.
Может быть им так необходимы взаимные препирательства в духе «сам дурак»? Напомню, что одно нынешнее послание Путина к федеральному собранию, где он озвучил первостепенные социальные задачи, стоит сотни «дебатов», самыми обсуждаемыми результатами которых стал скандал из-за слова одного кандидата про «повстанцев» и коленопреклоненная поза к зрителям задом — другого.
Или им так нужна украинская «стабильность», которая зиждется на очередном транше от МВФ и целиком и полностью зависит от твитов, написанных в Вашингтоне и Брюсселе?
При этом, впервые в истории золотовалютные резервы РФ полностью покрывают внешний долг как государства (он у нас очень небольшой), так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств в Фонде национального благосостояния. Это, кстати, слова Путина из того же послания.
Про «честные» выборы вообще шедевр. То, что ваш кандидат набирает ничтожные цифры или его кредитная история по закону не даёт права участвовать в выборах, — это ваше личное горе. Подавляющее большинство россиян так наелись того, чем их потчевали в «святые 90-е», что сегодня сама мысль о том, чтобы поставить на карту все и проголосовать за пустозвона, обещающего им «прекрасную Россию будущего» в обмен на суверенитет и продажу родины пусть по самой вкусной цене, — вызывает вполне закономерную реакцию голосовать за действующего президента.
Которому, кстати, нет альтернативы не потому, что Немцов на кладбище, а Навальный — то в СИЗО, то в отпуске. А потому, что так называемая оппозиция за все эти почти 20 лет так и не смогла разродиться более-менее приличным кандидатом.
Так чему завидовать-то? В каком месте рвать на себе волосы? И воздух свободы — он в чем? В часовом цирковом представлении, которому предшествовала кровавая пятилетка хаоса и упадка?
Чего вам не хватает? Цирка захотели? Постановочной якобы политической «зарубы», создающей иллюзию выбора, которая в конечном итоге ничем позитивным для электората не обернётся?
Собственно, весь этот скулёж в духе «о, дайте нам свободу!» сводится к одному: ради одного единственного шоу по образу и подобию вчерашнего шапито в Киеве, которое в течении ничтожных по меркам истории 60 минут может дать ложное ощущение сопричастности к влиянию на какие-то масштабные процессы под лозунгом «я не тварь дрожащая, я право имею», некоторая часть граждан РФ готова пожертвовать как страной, так и будущим своих детей.
Да, не дай Бог! Получив желаемое, они уже через полгода будут наматывать сопли на кулак и обвинять все и вся в том, что их обманули. Но будут гордиться тем, что на их памяти случилось нечто грандиозное, как украинцы по сей день гордятся майданом. Который де-факто стал началом их конца, но который они де-юре продолжают считать не только главным и лучшим, но единственно верным и правильным событием в своей жизни.
К счастью, большинству россиян «шаг к демократии», которому бы предшествовал госпереворот, потеря части территорий, Гражданская война, тотальная экономическая задница и абсолютная мимикрия в западную марионетку, последствием чего стали бы туманные перспективы на всех фронтах, очередной раскол общества и проблема выбора вектора направления эмиграции, — такого «счастья» не нужно.
И нет, не потому что они «рабы», а потому что даже при наличии определённых проблем и разногласий с властью, им хватает (кому ума, кому инстинкта) понять, что на данный момент какие-то кардинальные перемены им самим и стране абсолютно не с руки.
Собственно, этим и отличаются россияне от украинцев. Если первые реально научились ценить стабильность, то вторые вечно гонятся за призрачным журавлем, искренне веря, что он-то уж точно станет их персональной жар-птицей.
А потом…
Что касается зависти… Как по мне, то это самое мелкое человеческое чувство, носитель которого расписывается в собственной несостоятельности. В чем несостоятельна Россия в сравнении с Украиной? Для меня это остаётся загадкой. Равно, как и то, чего из нынешних украинских реалий сильно не хватает тем, кто так жаждет их лицезреть в России.
Юлия Витязева, специально для News Front
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8701624.html
Почему они людям не показали свои анализы ?
ню-ню