Юлия Витязева: несколько советов гражданки Украины Владимиру Зеленскому

Хочу отметить следующее.Во-первых, Россия граждан Украины своими паспортами не соблазняет. Она даёт им возможность сделать свой выбор. Как сделали его 360 тысяч украинцев, которые за период 2014-2018 годов уже приобрели российское гражданство и сотни тысяч, которые находятся в стадии его получения. Это их осознанный выбор. Потому что гражданство РФ — это перспективы, стабильность и безопасность. Украинский же паспорт на сегодняшний день, кроме пресловутого безвиза, больше ничего его обладателю не сулит.Что касается ваших заявлений о том, что украинцы имеют в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет, то скажите мне пожалуйста, в какой ещё стране мира есть сайт «Миротворец», который не обошёл вниманием и вашу жену, на котором без суда и следствия людей записывают во враги Украины, публикуя в открытом доступе их персональные данные?И как с понятием свободы слова вяжутся факты арестов и уголовного преследования украинских журналистов?А под свободой СМИ вы, наверное, подразумеваете запрет российских телеканалов, арест Кирилла Вышинского и бегство из страны Игоря Гужвы?А имя Олеся Бузины и история его убийства вам знакомы?Что касается свободы интернета, то что вы скажете про запрет на Украине 100 российских интернет-ресурсов, в том числе и нашего информационного агентства News Front, которое публикует новости о жизни людей в условиях войны на Донбассе?Рассуждая о российском паспорте, вы утверждаете, что одним из его «бонусов» является арест за мирный протест. 2-го мая 2014 года в Одессе был мирный протест. Но его участники были сожжены заживо. При этом, у всех у них были украинские паспорта. 9-го мая в Мариуполе граждане Украины были расстреляны прямо на улице, а милиционеры расстреляны и сожжены при исполнении своего профессионального долга…Что касается свободных выборов, которых якобы нет в России, но которые якобы есть на Украине, приведу вам всего один пример. Я, гражданка Украины, как и миллионы других обладателей украинского паспорта, была лишена возможности принять участие в нынешних президентских выборах. И вы, как кандидат в президенты, ни словом не обмолвились в защиту конституционных прав 10% потенциальных избирателей. Вы молча согласились с решением Порошенко закрыть все избирательные участки в России и тем самым отрезать нас от возможности участвовать в голосовании. Точно так же вы промолчали на предмет недопущения на выборы президента наблюдателей от РФ.Вы говорите о том, что российский паспорт — это «право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека». Как обладательница украинского паспорта, вынужденная уехать из страны в связи с неоднократными попытками пресечь мое право на свободу слова и даже отнять мое естественное право на жизнь, ответственно заявляю, что вы либо плохо знакомы с современными украинскими реалиями, либо же нагло лжёте. Ибо именно в России я училась заново не опасаться за последствия своих высказываний и открыто декларировать свою точку зрения.Что касается заявления о том, гражданство Украины — это «свобода, достоинство и честь» и это то, что вы защитили, и планируете защищать, то смею вас заверить, со стороны России на них никто не посягает. В отличии от самой Украины. Напомню, весной 2014 года жители Донбасса, вышедшие защищать своё право на свободу, достоинство и честь, на тот момент были обладателями украинских паспортов. Но Украина, в лице пришедшей на волне госпереворота новой власти, им в этом отказала. Более того, она просто не захотела даже услышать то, о чем тогда говорил Донбасс и, минуя стадию переговоров, сразу начала предпринимать силовые попытки решения проблемы.Не хотите ли вы поговорить про право на свободу, достоинство и честь жителей Донбасса, вся вина которых заключалась лишь в том, что они с первого дня майдана поняли то, что ваш избиратель понял лишь спустя пять лет?А, может быть, вы хотите поговорить о том, что за вас проголосовали только потому, что Украина больше не готова жить под началом вождей, захвативших власть сразу после «победы» майдана, которая не дала стране ничего, забрав при этом практически все и оставив в наследство лишь сомнительные армию, мову и веру, так же, как не захотел жить под началом этой власти и Донбасс, которому хватило мужества сразу встать на защиту своих прав и своего будущего, а не ждать пять лет до очередных выборов?Вы же — тот, кто избран президентом именно потому, что предыдущая власть достала даже самых ярых сторонников Порошенко, по вопросу Донбасса уже встали на путь своего предшественника. Ибо, как только поняли, что ваши шансы на гетманскую булаву больше, чем у конкурента, — в угоду части электората задекларировали продолжение войны.Вы говорите, что будете предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от «авторитарных и коррумпированных режимов». В первую очередь — россиянам, которые сегодня «страдают едва ли не больше всех».Открою страшную тайну. В России нет Гражданской войны. И она не выпускает снаряды по домам тех, кто не согласен с политикой Путина. Зато именно Украина каждый день приносит кровь, смерть и страдания на Донбасс, параллельно принося горе и в украинские семьи. Это украинская армия загоняет детей Донбасса в подвалы, а потом всей страной оплакивает тех, кого лишили возможности обстреливать идущих в школы луганских и донецких детей.Это Украина калечит тела и судьбы тех, кто не захотел жить под началом майданной власти. Это Украина отказывает Донбассу в самом главном человеческом праве — праве на жизнь, рассказывая сказки о российской агрессии вместо того, чтобы начать искать мирные пути решения создавшейся ситуации. Причём, не в Москве, Минске или Париже, — а в Киеве.И как бы вы не расхваливали украинское гражданство, именно гражданство российское для жителей ЛДНР — это единственная возможность обезопасить и сохранить свою жизнь от «принуждения к миру» по сценарию Украины.Не верите? Поезжайте на Донбасс. И поживите там недельку. Посидите в подвалах под обстрелом вместе с теми, кого вы называли мразями и чей геноцид щедро спонсировали. Совершите марш-бросок за пенсией вместе с пенсионерами на украинскую территорию. Поговорите с людьми. Поищите российскую армию. Узнаете, как люди относятся к Украине. И что думают о перспективах возвращения в ее состав.Рискните. Это будет гораздо полезнее, чем сотрясать интернет-пространство манифестами. А потом и поездку в Крым совершите. Не бойтесь, вас там не тронут. Всего несколько дней в Крыму избавят вас от ошибки вашего предшественника, который пять лет давал невыполнимые обещания.И дело не в том, что Путин вам что-то не отдаст. Дело в том, что жители Крыма и Донбасса не хотят возвращаться. Ибо, как никто другой, знают истинную цену украинского паспорта.Вот, собственно, и всё. Впрочем, напоследок возьму на себя труд дать вам несколько советов. Во-первых, увольте своих спичрайтеров и политтехнологов. Ибо они своими пафосными текстами ставят в неудобное положение в первую очередь вас. Ведь большая политика — это не КВН. А отношения с Россией — не конкурс капитанов КВН. И в реальной жизни побеждает не тот, кто смешнее шутит, а тот, кто совершает поступки, последствия которых просчитаны на десять шагов вперёд.И, да! Вы подчеркнули, что Вы — не бог и что надеетесь на то, что в России всё же больше стремятся говорить, чем стрелять.Ну так вот. До бога политического Олимпа вам действительно очень далеко. А потому, если вы реально хотите диалога с Россией, а не быстрой партии в геополитические шахматы, после которой ваш же избиратель заставит вас съесть все проигранные вами фигуры, то просто отдайте приказ ВСУ — не стрелять на Донбассе. И, поверьте, в этом случае у вас будет шанс не стать последним президентом Украины…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8737148.html