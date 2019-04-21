Собор Парижской Богоматери, НАТО, переворот в Судане

В очередном выпуске блога, записанного при участии коллег с РИА ФАН, мы обсудили следующие вопросы.

Хронометраж:

00:13 — Чем может обернуться пожар в Соборе Парижской богоматери?

10:53 — Какие последствия для России может повлечь разрыв диалога НАТО с Москвой?

23:00 — Госпереворот в Судане. По какому сценарию будут разворачиваться события?

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Текстовая версия от РИА ФАН:

— Париж едва не утратил один из своих символов — собор Нотр-Дам. Чем это происшествие может быть чревато для главенствующих во Франции сил?

— После пожара многие европейские политики стали справедливо говорить о Соборе Парижской Богоматери как о центре культуры Старого света, о наследии прошлого. Однако символ современной Европы — это не собор Нотр-Дам-де-Пари, а именно горящий собор Нотр-Дам-де-Пари. Парадоксально, что сейчас христианство практически вымыто из современной Европы, евангельские заповеди позабыты, а вместо них предложены европейские ценности, которые на самом деле являются списком смертных грехов.

Символизм этого пожара явно недооценивается. Европа в огне, потому что горит её символ. Это, конечно, страшно и печально. Но есть и повод для оптимизма: сначала казалось, что собор сгорит дотла, от него не останется и камня на камне. Но дым рассеялся, и выяснилось, что, несмотря на серьезные повреждения, собор можно восстановить. Это значит, что Европа ещё не безнадежно ушла со столбового пути развития цивилизации. Европу можно спасти, если она вернется к своим корням.

Интересно, как политики использовали ситуацию в Париже. Эммануэль Макрон уже начинает играть на этой драме. Он сразу же отложил свое запланированное выступление перед народом Франции на фоне продолжающихся выступлений желтых жилетов. Теперь президент Пятой республики наполнит это послание новым смыслом. Он предложит себя в качестве центральной точки для консолидации нации. В СМИ прозвучала информация, что для восстановления собора потребуется 10-15 лет. Макрон пообещал восстановить его за 5 лет. Так политик пытается выжать из этого ЧП политический капитал.

Напротив, противники Макрона будут дискредитировать его как слабого лидера и неудачника, при котором сгорел символ Франции. Так что политическая борьба на фоне пепелища собора только разгорается. Яркая иллюстрация этому — карикатура печально известного сатирического журнала Франции, на которой президент изображен с пылающим на его голове собором Нотр-Дам.

— НАТО разорвала диалог по военной линии с Москвой. Какие последствия это может иметь для нашей страны?

— НАТО и Российская Федерация никогда в истории не находились в дружественных отношениях просто потому, что этот военный блок был создан в 1949 году исключительно для противостояния СССР, наследницей которого является Россия. НАТО поддерживает миф о своем миролюбии, хотя образовалась против мифической советской угрозы, будучи обладательницей ядерных бомб. Советский Союз испытал свое первое ядерное оружие лишь в августе 1949, что лишний раз говорит о лживости натовских обвинений. Именно НАТО создала напряженность в Европе, угрожала нашей стране.

Не стало Советского Союза. Казалось бы, пришло время для возобновления дружбы с западным миром. Однако военный блок приблизился к нашим границам, включил в свое членство не только страны Восточной Европы, подписантов Варшавского договора, но и часть СССР. НАТО — антироссийский блок. Единственный смысл его существования —противодействие России. Когда в 90-е нам говорили, что у нас нет противников кроме мирового терроризма, либералы фактически предлагали России отказаться от собственной армии. Однако сейчас НАТО приближается к российским границам, рядом с нами размещают ПРО, два батальона британского спецназа перекинули в Эстонию.

Надо понимать, что на нас давят: полеты, информационная война, размещение войск. К этому надо относиться максимально серьезно. Ни радоваться, ни печалиться по поводу окончания сотрудничества с НАТО не стоит. Это просто очередная точка на этом бесконечном пути противостояния двух цивилизаций.

— На прошлой неделе в Судане произошел госпереворот: военные отправили президента Омара аль-Башира в отставку. Повторится ли сценарий «Арабской весны», или следует ждать иной политической драматургии в этом неспокойном регионе?

— Нужно всегда смотреть на то, как реагируют на переворот в стране основные мировые игроки. Судан — бывшая британская колония, «слепленная» из двух частей. Страну населяют арабы и африканцы. Эту национальную карту и разыгрывали до сегодняшнего времени разные мировые политические силы. Когда в Судане нашли нефть (25% запасов всей Африки), США сразу же воспылали к нему дружбой. После распада СССР в Судан пришел Китай, который интересуют полезные ископаемые богатой африканской земли, новый рынок сбыта для своего ширпотреба и, главное, — военные базы.



Потому-то и идет столь активное противоборство Китая и США в этом регионе. Мы не являемся здесь ключевым игроком. Пока Сцилла борется с Харибдой, у нас есть возможность потихоньку завоевывать сферы влияния в Африке, выгодные и интересные именно нам. Чуть более четырех месяцев назад президент Судана приезжал в Россию и предлагал создать военную базу на своей территории. И теперь лидер страны свергнут военными. Мы, внимательно наблюдая за политической ситуацией, продолжаем свое возвращение на африканский континент и отстаиваем свои интересы.