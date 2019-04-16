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Собор Парижской Богоматери могут восстановить с помощью компьютерной игры (ВИДЕО)

20:20. 16 апреля 2019 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:
Собор Парижской Богоматери могут восстановить с помощью компьютерной игры (ВИДЕО) | Русская весна

Компьютерная игра Assassin’s Creed Unity может помочь восстановить собор Парижской Богоматери, пострадавший от сильного пожара. Об этом сообщает GPS World во вторник, 16 апреля.

Отмечается, что художница компании Ubisoft Кэролин Миусс два года работала над точной трехмерной копией собора Нотр-Дам-де-Пари. По ее словам, проверялся каждый кирпич.

Действие игры Unity проходит в Париже конца XVIII века. Это первая игра в серии Assassinʼs Creed, где многие здания и архитектурные памятники воссозданы в масштабе один к одному. В Unity можно изучить Нотр-Дам в мельчайших деталях.

Кроме того, неоценимую помощь в восстановлении собора окажет работа искусствоведа Эндрю Тэллона. Несколько лет назад он составил полный план собора с помощью технологии лазерного сканирования.

Как сообщалось, вечером 15 апреля возник пожар в соборе Парижской Богоматери. У собора обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора.

Из горящего Нотр-Дама успели вынести Терновый венец, который, по преданию, был надет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Удалось спасти произведения искусства, которые находились в соборе.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали. Пожарные будут дежурить на месте возгорания еще двое суток. Прокуратура Парижа не видит улик умышленного поджога.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1555435206

Метки: Новости

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