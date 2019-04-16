В России могут появиться платные перекрёстки

Эксперимент по введению платных перекрестков планируется провести в 2020 году в одном из российских городов.

Платные перекрестки с большой вероятностью могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, пишут РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу «Автонет».

Для избавления от пробок будет введена плата за проезд перекрестка или определенного участка дороги. Специалисты считают, что каждый десятый водитель будет выбирать альтернативные пути, а люди начнут тщательнее планировать свои поездки. При этом альтернативный маршрут, скорее всего, будет более длительным.

За счет введения платы планируется сократить трафик в проблемных местах на 10-20%. Эксперты подчеркивают, что в среднем по миру экономика теряет 4-15% ВВП из-за пробок, поскольку растет расход топлива, увеличивается амортизация транспорта, рабочий график сбивается и т.д.

Аналогичный эксперимент проводился в Стокгольме в 2006 г., когда власти установили 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, а деньги списывались с банковского счета водителя. Пробки сократились на 22%, количество ДТП снизилось на 10%, а содержание углекислого газа упало 14%.

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