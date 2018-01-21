Западная Европа: какова нравственность, такова и культура

Европейцы во все времена считали Россию варварской страной. И мы сами нередко выражаемся о ней в том же духе. О нынешних временах говорить не буду, но можно с уверенность сказать, что вплоть до 19 века Россия, несмотря на какие-то недостатки, была самой цивилизованной из европейских государств. В Европе того времени царила ужасающая дикость, селения и города погрязли в зловонных нечистотах и мусоре, разные болезни стали одолевать людей и итогом всему явилась чума, которая опустошила целые города. После многомиллионных смертей, человеческими костями было заполнено любое пространство, ямы, кладбища и т.д. Отголоски этого теперь можно увидеть в церквях и катакомбах Европы, где человеческие кости использовали как строительный материал или делали из них украшения.



В те смутные времена уход за телом считался грехом. Духовенство призывало ходить буквально в рванье и не мыться, так как именно таким образом можно было достичь духовного очищения. Мыться нельзя было еще и потому, что так можно было смыть с себя "святую" воду, к которой прикоснулся при крещении. В итоге люди не мылись годами или не знали воды вообще.

Грязь и вши считались особыми признаками святости. На чистоту смотрели с отвращением. Вшей называли "Божьими жемчужинами" и считали признаком святости. Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX(!) века приходилось уговаривать народ мыться. Духи – важное европейское изобретение – появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна – маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами.

С приходом религии и отступничества от веры, будущие поколения европейцев забыли о туалетах со смывом на многие века, повернувшись лицом к ночным вазам. Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев. Забывшие об античных благах цивилизации люди, справляли теперь нужду где придется. Улицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти.

Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, "весенняя обувь" горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно.

Некоторые историки были удивлены, почему солдаты Саллах-ад-Дина так легко находили христианские лагеря. Ответ пришел очень скоро – по запаху.

В средние века женщины, чтобы не завелись вши, часто натирали волосы чесноком, а собачьей мочой обесцвечивали волосы.

Сифилис стал законодателем мод, отчего напрочь выпадали все волосы и чтоб доказать свое здоровье, отращивали длинные волосы и усы. Заразившиеся придумали парики, они же предназначались и для бритых голов мужчин и женщин, защищавшихся от вшей и блох.

В борьбе с инакомыслящими, католическая церковь создала специальное судебное учреждение – инквизицию, пытки, казни стали нормой того времени.

Кладбища были истинным рассадником заразы, поскольку никаких санитарных норм не было и в помине, могилы были недостаточно глубокими, поэтому их не составляло труда разрыть мелким хищникам, к тому же уже тогда места для новых захоронений часто не хватало и одна и та же могила могла быть использована несколько раз, люди в городах и селениях в буквальном смысле ходили по трупам.

Культура была на низком уровне, весь мусор, помои, испражнения выливались на улицу прямо из окна. Из-за религиозных поверий уничтожали кошек, а крысы и мыши принесли беду – многие болезни и чуму, от которой стали вымирать целыми городами.



От чумы умирало такое множество народу, что для трупов приходилось рыть огромные общие могилы. Впрочем, они тоже быстро переполнялись, и тела многих жертв так и оставались гнить там, где их застала смерть.

Эпидемия чумы в Италии 1348 г

Баня вернулась в Европу лишь в XVIII веке, когда Пётр I, посетивший Амстердам и Париж, велел соорудить там бани для сопровождавших его солдат.

А после 1812 года русская армия понастроила бани во всех освобождённых от Наполеона странах.

Пренебрежение гигиеной обошлось Европе очень дорого: в XIV веке от чумы ("черной смерти") Франция потеряла треть населения, а Англия и Италия – до половины.

Одна из основных идей христианства – идея Воскрешения. Предполагается, что наступит день, когда бог сможет оживить всех некогда живших на земле людей, после чего произойдет некий Страшный Суд. К этому знаковому событию христиане готовились еще с первых веков существования своей веры.



Желая быть рядом со своими близкими во время Воскрешения, люди строили в центре городов соборы, а вокруг них – городские кладбища. Мало того, с течением времени количество трупов в своеобразной коллективной могиле превысило все мыслимые и немыслимые пределы, поэтому добропорядочным христианам пришлось рыть уже гигантские ямы, куда штабелями складывали тела покойников.

Жить в черте города стало просто невозможно: повсюду в воздухе витал трупный запах, пропитывая одежду, вещи, волосы. Захоронения устраивали даже в самом помещении церкви! По описаниям современников этих событий (см. книгу Ф. Арьеса "Человек перед лицом смерти"), иногда в храме просто невозможно было находиться и передвигаться – пол церкви представлял собой странное месиво из раскуроченных плит, под которыми совсем недавно захоронили очередную партию христиан.



Стоит ли говорить, что с течением времени подобная практика вызвала шквал недовольств и протестов, поскольку данная традиция вступала в конфликт уже с санитарией. Соседство с трупами неминуемо вызывало многочисленные эпидемии и заболевания, о чем написано выше.

В итоге всей "замогильной" религиозной политики, к XIV в. во Франции количество трупов в центре города в несколько раз превышало всё живое население.

Когда-то Христос учил: "Снаружи гроб кажется красивым, а внутри он полон костей мертвых и всякой нечистоты" (Мф. 23:27). Но люди об его словах забыли.

"Стоп! Это место – империя смерти".

Эти слова начертаны на гранитной табличке у входа в Парижские катакомбы – подземный проход, в котором были обнаружены кости 6 миллионов человек. И хотя общая протяженность катакомб около 300 км, для туристов открыт участок длиной немногим более 1,5 км. Говорят, что остальные патрулируе

т легендарная специальная подземная полиция. В этих коридорах повсюду валяются груды человеческих костей и черепов.

Теперь самые бесстрашные из туристов смогут совершить жуткое и страшное путешествие по сырым коридорам катакомб, где по сторонам валяются груды человеческих костей и черепов.

Происхождение катакомб связано с периодом строительства Парижа: именно отсюда добывались каменные глыбы, использовавшиеся для возведения домов, дворцов и мощения улиц. Позднее, в XVIII-XIX веках, глубокие и широкие проходы заполнили человеческими останками, перенесенными сюда, чтобы "разгрузить" переполненные городские и пригородные кладбища.

Под землей, под нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов, скрываются сотни километров таинственных галерей и сотни кубометров костей и черепов, смешанных с бетоном.

Вход в Город Тьмы находится на площади Денфер-Рошеро и всегда открыт для посетителей, желающих посмотреть на бесконечные ряды аккуратно уложенных человеческих костей. И надо сказать, что после Эйфелевой башни, Лувра и собора Парижской Богоматери это – самое посещаемое место в Париже.

Парижские катакомбы – это наследие древности. Уже во времена Античности на берегах Сены добывали известняк и гипс открытым способом. Промышленные разработки подземных ресурсов начались с XII века. Первый известняк добыли под территорией современного Люксембургского сада.



Именно из него построен, например, Лувр, Сен-Шапель и собор Парижской Богоматери. Так что под Парижем всегда бродили люди, кто – по каким-то делам, кто – из праздного любопытства. Репутация у парижских катакомб – далеко не самая лучшая.

Сегодня под великим городом два этажа человеческих костей.

К XVII веку земли, заключавшие в себе бывшие каменоломни, оказались в черте Парижа, а значительная часть его жилых районов – возведенной фактически над пустотой.

В апреле 1777 года король Людовик XVI издал специальный Указ о создании Генеральной инспекции каменоломен. Эта Инспекция существует и поныне. На перекрестках подземных галерей развесили таблички с названием проходящих сверху улиц, под наиболее значимыми, в религиозном и общественном отношениях, зданиями на стенах подземных галерей выбивали символ французской монархии – цветок лилии.

В Средние века высокий уровень смертности стал причиной того, что все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Например, на кладбище Невинных, которое функционировало с XI века и находилось всего в нескольких сотнях метров от Лувра, уровень поверхности внутри кладбищенской ограды был на 6 метров выше уровня тротуаров всех прилегающих к нему улиц.

В 1785 году Государственный совет постановил перенести кладбище Невинных в бывшие каменоломни Томб Иссуар, находящиеся вне черты города. Подземные "загробные хоромы" должны были быть оборудованы соответствующим образом – их надлежало украсить христианской символикой и соответствующими моменту фразами, напоминающими возможным посетителям о тленности и суетности жизни и величии и неизбежности смерти.

Со временем в катакомбах оказались останки деятелей королевской эпохи: министров Людовика XIV – Фуке и Колбера. После Реставрации монархии с кладбища Еррансис были перенесены останки Дантона, Лавуазье и Робеспьера, с Сен-Этьен-дю-Мон – Марата.



С кладбища Сен-Бенуа сюда переместились кости сказочника Шарля Перро. Литературный мир "представлен" в подземельях костями Рабле (прежде захороненного в монастыре Августина), а также Расина и Блеза Паскаля (ранее они покоились в Сен-Этьен-дю-Мон).

Помимо сохранения бренных останков предков жителей столицы парижские каменоломни использовались также и во многих других, более прозаических целях. С 1814 года, рядом с костями, в них выращивают великолепные шампиньоны, варят пиво, хранят вино и устраивают экзотические кафе.

Сегодня Парижские подземные галереи – это место встреч людей, называющих себя катафилами. Это люди, увлеченные историей подземного Парижа, сохранением его наследия и традиций. В отличие от первых "завсегдатаев" подземного царства, нынешние катафилы располагают точными планами и прекрасно ориентируются на местности. У них существуют свои ритуалы и традиции.



Например, каждый уважающий себя катафил регулярно пишет так называемые "трактаты". Как правило, это – небольшие послания, часто в форме комиксов, призывающие уважать и охранять катакомбы, рассказывающие какие-то забавные истории из жизни автора или даже его абстрактные философские размышления.



Обычно катафил делает несколько копий каждого трактата, которые потом прячет в укромных местах в подземных галереях. Найденные же "произведения" являются весьма серьезным объектом коллекционирования.

По сложившейся христианской традиции усопших старались хоронить на прилегающей к церкви земле. В начале периода Средневековья католическая церковь всячески поощряла захоронения возле церквей, получая немалые прибыли за отпевание умерших и за места на кладбище. Поэтому христианские кладбища располагались в центре населённых пунктов не только в Париже, но и по всей Европе.

Например, на 7 000 квадратных метрах кладбища Невинных, функционировавшего с XI века, хоронили прихожан из 19 церквей, а также неопознанные трупы. В 1418 году Чёрная смерть или эпидемия бубонной чумы добавила ещё около 50 000 трупов. В 1572 году кладбище вместило тысячи жертв Варфоломеевской ночи.



Поскольку к середине XVIII века кладбище стало местом погребения двух миллионов тел, слой захоронения уходил в глубину иногда на 10 метров, уровень земли поднимался более чем на два метра. В одной могиле на разных уровнях могло находиться до 1500 останков разного периода.



Кладбище стало рассадником инфекции, оно испускало зловоние, из-за которого, как говорили, скисало молоко и вино. Однако священники выступали против закрытия городских кладбищ. Но, несмотря на сопротивление представителей церквей, в 1763 году парламентом Парижа был издан указ о запрете захоронений внутри крепостных стен города.

В 1780-м году стена, отделявшая кладбище Невинных от домов на соседней улице Рю де ля Лянжри, обрушилась. Подвалы близлежащих домов наполнились останками умерших и огромным количеством грязи и нечистот. Кладбище закрыли окончательно и хоронить в Париже запретили.



В продолжение 15 месяцев каждую ночь конвои в чёрном вывозили кости, чтобы затем продезинфицировать, обработать и уложить в заброшенные карьеры Томб-Исуар на глубине 17,5 метра. Позже было решено очистить ещё 17 кладбищ и 300 культовых мест города.

Небольшая мистическая церковь капуцинов Санта Мария делла-Кончеционе построена по проекту Антонио Казони в 1626-1631 годах. Внутри находятся полотна кисти Гвидо Рени (Михаил Архангел), Караваджо (святой Франсиск), Пьетро да Кортоны и Доменикино. Церковь имеет несколько приделов с мощами католических святых.

Сразу после постройки мистической церкви, со старого кладбища ордена капуцинов были перенесены кости захороненных там монахов и помещены в крипту церкви. В теченнии времени из них выполнялись декоративные украшения всех шести помещений крипты.



В общей сложности в крипте собраны кости 4000 монахов, которые умерли в период с 1528 по 1870 гг. В пятом зале крипты размещён скелет племянницы папы Сикста V – принцессы Барберини, умершей в детстве. Оформление крипты в стиле барокко послужило прототипом костехранилища в Седлеце.

Люди, которые отказались принять ислам после захвата города турками в 1480 году были обезглавлены на холме Минервы. Теперь черепа восьмиста мученников хранятся в этом соборе.

Эвора была построена монахами францисканцами в XVI веке. Из-за переполненности церковного кладбища, которое было небольшим, захоронения проводились по несколько раз на одной могиле. В те мистические времена большое количество людей гибло от чумы, войн и прочих напастей.



Прежние останки выкапывали и сбрасывали в подвалы. Когда подвалы переполнились, монахи нашли выход из положения. Они обработали все 5000 трупов, очистили кости от остатков плоти, отбелили в гашёной извести и этими останками выложили все стены, потолок и алтарь церкви.

Также это решило проблему с невыносимым трупным запахом. Те кости которые не годились в работу, были перемолоты, смешаны с глиной и этой смесью были промазаны промежутки между костями. Перед входом в часовню "красуется" надпись, выложенная монахами: "ЭТИ КОСТИ ЖДУТ ТВОИХ КОСТЕЙ".

Костехранилищем в Седлеце или по-чешски Kostnice v Sedlci называют мистический Кладбищенский костёл Всех Святых с костехранилищем. Это готическая часовня, отделанная человеческими черепами и костями. На ее украшение ушло около 40 000 человеческих скелетов.

В 1278 году чешский король Отакар II, послал аббата цистерцианского монастыря на Святую землю. Оттуда он привёз немного земли с Голгофы и рассыпал её по кладбищу аббатства. Весть об этом распространилась, и кладбище стало популярным местом захоронения среди жителей Центральной Европы.



Тысячи людей хотели быть похороненными именно на этом кладбище. К XV веку кладбище сильно разрослось из-за средневековых войн и эпидемий, в частности из-за эпидемии Чёрной смерти в середине XIV века и гуситских войн в начале XV века.

Около 1400 года в центре этого кладбища был построен готический собор с усыпальницей, которая должна была служить складом костей, извлечённых из могил из-за нехватки места на кладбище. А освободившееся место должно было использоваться для новых захоронений или для строительства.



Так и получилось. По легенде, в начале XVI века, работу по извлечению скелетов из могил и складированию их в усыпальнице выполнял полуслепой монах цистерцианского ордена.

В 1710 г. собор был перестроен. К нему добавили новый вход, чтобы поддерживать наклонившуюся наружу стену, а верхний ярус перестроили в стиле барокко.

В 1784 году чешский император распорядился закрыть монастырь. Часовню с монастырскими землями и костехранилищем купила семья Шварценбергов.

В 1870 году Шварценберги наняли резчика по дереву для того, чтобы он привёл в порядок груду сложенных костей. Результаты его работы говорят сами за себя. По четырём углам собора расположены огромные колоколообразные груды костей. С середины нефа свисает огромный костяной канделябр, украшенный мистическими гирляндами черепов и содержащий как минимум один экземпляр каждой из человеческих костей.



Среди других произведений искусства можно отметить алтарные дароносицы, которые располагаются по бокам алтаря, а также большой фамильный герб Шварценбергов и подпись мастера Ринта, также выложенные из костей.

Хальштатт (Hallstatt), расположился в Верхней Австрии, в регионе Зальцкаммергут, и находится на живописном берегу реки, которая носит одинаковое с ним название.

С третьего столетия современной эры в Гальштат пришло христианство. А уже в 12 веке в городке была возведена первая церковь святого Михаила, которая является одной из достопримечательностей Гальштата. Вокруг приходской церкви расположилось маленькое и очень живописное кладбище. Часовня кладбища служит склепом – костехранилищем. История на первый взгляд несколько жутковатая.



Рядами выложены черепа и кости умерших жителей деревни.

Объясняют это прежде всего недостатком мест для захоронений. Покойника помещали в землю на десять-пятнадцать лет. Затем могилу открывали, а останки очищали и отбеливали. После этого они попадали в склеп. Причем, далеко не все останки постигала подобная участь (некоторые сжигались).



Предполагают, что выполнялась воля покойного. Нужно сказать, что подобные костехранилища есть и в других местах Австрии и Германии. В 1720 году начали расписывать черепа. Изначально это были просто имена, даты смерти. Затем эти надписи стали выводить красивыми буквами с украшениями.



Постепенно в качестве людей, подписывавших черепа стали выступать не могильщики, как это было раньше, а художники. Они путешествовали по деревням и некоторые достигали настоящих высот в этом ремесле. Появилась живописная роспись по черепам. Розы, дубовые листы, плющ и змеи – различные образы имели определенное значение.

Из 1200 черепов часовни расписаны 610. В основном происходило это в период с 1780 по 1900 год. Считается, что здесь сохранилась самая большая “коллекция” расписанных черепов. В настоящее время покойник может рассчитывать на погребение в земле на те же 10-15 лет.



Дальше останки или кремируют или по старинке помещают в склеп (в зависимости от воли умершего). Желающих пополнить костехранилище в последнее время немного. Последнее подобное захоронение состоялось в 1995 году.

В общем, место наводит на всякие философские размышления. Хорошо, что окружающий пейзаж не позволяет грустить.