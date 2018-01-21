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Западная Европа: какова нравственность, такова и культура

10:51. 21 января 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Европейцы во все времена считали Россию варварской страной. И мы сами нередко выражаемся о ней в том же духе.

О нынешних временах говорить не буду, но можно с уверенность сказать, что вплоть до 19 века Россия, несмотря на какие-то недостатки, была самой цивилизованной из европейских государств.

В Европе того времени царила ужасающая дикость, селения и города погрязли в зловонных нечистотах и мусоре, разные болезни стали одолевать людей и итогом всему явилась чума, которая опустошила целые города.

После многомиллионных смертей, человеческими костями было заполнено любое пространство, ямы, кладбища и т.д.

Отголоски этого теперь можно увидеть в церквях и катакомбах Европы, где человеческие кости использовали как строительный материал или делали из них украшения.

Немытая Европа и ее катакомбы


В те смутные времена уход за телом считался грехом. Духовенство призывало ходить буквально в рванье и не мыться, так как именно таким образом можно было достичь духовного очищения. Мыться нельзя было еще и потому, что так можно было смыть с себя "святую" воду, к которой прикоснулся при крещении. В итоге люди не мылись годами или не знали воды вообще.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

Грязь и вши считались особыми признаками святости. На чистоту смотрели с отвращением. Вшей называли "Божьими жемчужинами" и считали признаком святости. Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX(!) века приходилось уговаривать народ мыться. Духи – важное европейское изобретение – появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна – маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

С приходом религии и отступничества от веры, будущие поколения европейцев забыли о туалетах со смывом на многие века, повернувшись лицом к ночным вазам. Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев. Забывшие об античных благах цивилизации люди, справляли теперь нужду где придется. Улицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, "весенняя обувь" горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно.

Немытая Европа и ее катакомбы

Некоторые историки были удивлены, почему солдаты Саллах-ад-Дина так легко находили христианские лагеря. Ответ пришел очень скоро – по запаху.

В средние века женщины, чтобы не завелись вши, часто натирали волосы чесноком, а собачьей мочой обесцвечивали волосы.

Сифилис стал законодателем мод, отчего напрочь выпадали все волосы и чтоб доказать свое здоровье, отращивали длинные волосы и усы. Заразившиеся придумали парики, они же предназначались и для бритых голов мужчин и женщин, защищавшихся от вшей и блох.

В борьбе с инакомыслящими, католическая церковь создала специальное судебное учреждение – инквизицию, пытки, казни стали нормой того времени.

Немытая Европа и ее катакомбы

Кладбища были истинным рассадником заразы, поскольку никаких санитарных норм не было и в помине, могилы были недостаточно глубокими, поэтому их не составляло труда разрыть мелким хищникам, к тому же уже тогда места для новых захоронений часто не хватало и одна и та же могила могла быть использована несколько раз, люди в городах и селениях в буквальном смысле ходили по трупам.

Культура была на низком уровне, весь мусор, помои, испражнения выливались на улицу прямо из окна. Из-за религиозных поверий уничтожали кошек, а крысы и мыши принесли беду – многие болезни и чуму, от которой стали вымирать целыми городами.

От чумы умирало такое множество народу, что для трупов приходилось рыть огромные общие могилы. Впрочем, они тоже быстро переполнялись, и тела многих жертв так и оставались гнить там, где их застала смерть.

Немытая Европа и ее катакомбы

Эпидемия чумы в Италии 1348 г

Немытая Европа и ее катакомбы

Баня вернулась в Европу лишь в XVIII веке, когда Пётр I, посетивший Амстердам и Париж, велел соорудить там бани для сопровождавших его солдат.

А после 1812 года русская армия понастроила бани во всех освобождённых от Наполеона странах.

Пренебрежение гигиеной обошлось Европе очень дорого: в XIV веке от чумы ("черной смерти") Франция потеряла треть населения, а Англия и Италия – до половины.

Одна из основных идей христианства – идея Воскрешения. Предполагается, что наступит день, когда бог сможет оживить всех некогда живших на земле людей, после чего произойдет некий Страшный Суд. К этому знаковому событию христиане готовились еще с первых веков существования своей веры.

Желая быть рядом со своими близкими во время Воскрешения, люди строили в центре городов соборы, а вокруг них – городские кладбища. Мало того, с течением времени количество трупов в своеобразной коллективной могиле превысило все мыслимые и немыслимые пределы, поэтому добропорядочным христианам пришлось рыть уже гигантские ямы, куда штабелями складывали тела покойников.

Жить в черте города стало просто невозможно: повсюду в воздухе витал трупный запах, пропитывая одежду, вещи, волосы. Захоронения устраивали даже в самом помещении церкви! По описаниям современников этих событий (см. книгу Ф. Арьеса "Человек перед лицом смерти"), иногда в храме просто невозможно было находиться и передвигаться – пол церкви представлял собой странное месиво из раскуроченных плит, под которыми совсем недавно захоронили очередную партию христиан.

Стоит ли говорить, что с течением времени подобная практика вызвала шквал недовольств и протестов, поскольку данная традиция вступала в конфликт уже с санитарией. Соседство с трупами неминуемо вызывало многочисленные эпидемии и заболевания, о чем написано выше.

В итоге всей "замогильной" религиозной политики, к XIV в. во Франции количество трупов в центре города в несколько раз превышало всё живое население.

Когда-то Христос учил: "Снаружи гроб кажется красивым, а внутри он полон костей мертвых и всякой нечистоты" (Мф. 23:27). Но люди об его словах забыли.

Немытая Европа и ее катакомбы

"Стоп! Это место – империя смерти".

Немытая Европа и ее катакомбы

Эти слова начертаны на гранитной табличке у входа в Парижские катакомбы – подземный проход, в котором были обнаружены кости 6 миллионов человек. И хотя общая протяженность катакомб около 300 км, для туристов открыт участок длиной немногим более 1,5 км. Говорят, что остальные патрулируе

т легендарная специальная подземная полиция. В этих коридорах повсюду валяются груды человеческих костей и черепов.

Теперь самые бесстрашные из туристов смогут совершить жуткое и страшное путешествие по сырым коридорам катакомб, где по сторонам валяются груды человеческих костей и черепов.

Происхождение катакомб связано с периодом строительства Парижа: именно отсюда добывались каменные глыбы, использовавшиеся для возведения домов, дворцов и мощения улиц. Позднее, в XVIII-XIX веках, глубокие и широкие проходы заполнили человеческими останками, перенесенными сюда, чтобы "разгрузить" переполненные городские и пригородные кладбища.

Немытая Европа и ее катакомбы

Под землей, под нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов, скрываются сотни километров таинственных галерей и сотни кубометров костей и черепов, смешанных с бетоном.

Немытая Европа и ее катакомбы

Вход в Город Тьмы находится на площади Денфер-Рошеро и всегда открыт для посетителей, желающих посмотреть на бесконечные ряды аккуратно уложенных человеческих костей. И надо сказать, что после Эйфелевой башни, Лувра и собора Парижской Богоматери это – самое посещаемое место в Париже.

Немытая Европа и ее катакомбы

Парижские катакомбы – это наследие древности. Уже во времена Античности на берегах Сены добывали известняк и гипс открытым способом. Промышленные разработки подземных ресурсов начались с XII века. Первый известняк добыли под территорией современного Люксембургского сада.

Именно из него построен, например, Лувр, Сен-Шапель и собор Парижской Богоматери. Так что под Парижем всегда бродили люди, кто – по каким-то делам, кто – из праздного любопытства. Репутация у парижских катакомб – далеко не самая лучшая.

Немытая Европа и ее катакомбы

Сегодня под великим городом два этажа человеческих костей.

Немытая Европа и ее катакомбы

К XVII веку земли, заключавшие в себе бывшие каменоломни, оказались в черте Парижа, а значительная часть его жилых районов – возведенной фактически над пустотой.

Немытая Европа и ее катакомбы

В апреле 1777 года король Людовик XVI издал специальный Указ о создании Генеральной инспекции каменоломен. Эта Инспекция существует и поныне. На перекрестках подземных галерей развесили таблички с названием проходящих сверху улиц, под наиболее значимыми, в религиозном и общественном отношениях, зданиями на стенах подземных галерей выбивали символ французской монархии – цветок лилии.

В Средние века высокий уровень смертности стал причиной того, что все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Например, на кладбище Невинных, которое функционировало с XI века и находилось всего в нескольких сотнях метров от Лувра, уровень поверхности внутри кладбищенской ограды был на 6 метров выше уровня тротуаров всех прилегающих к нему улиц.

Немытая Европа и ее катакомбы

В 1785 году Государственный совет постановил перенести кладбище Невинных в бывшие каменоломни Томб Иссуар, находящиеся вне черты города. Подземные "загробные хоромы" должны были быть оборудованы соответствующим образом – их надлежало украсить христианской символикой и соответствующими моменту фразами, напоминающими возможным посетителям о тленности и суетности жизни и величии и неизбежности смерти.

Немытая Европа и ее катакомбы

Со временем в катакомбах оказались останки деятелей королевской эпохи: министров Людовика XIV – Фуке и Колбера. После Реставрации монархии с кладбища Еррансис были перенесены останки Дантона, Лавуазье и Робеспьера, с Сен-Этьен-дю-Мон – Марата.

С кладбища Сен-Бенуа сюда переместились кости сказочника Шарля Перро. Литературный мир "представлен" в подземельях костями Рабле (прежде захороненного в монастыре Августина), а также Расина и Блеза Паскаля (ранее они покоились в Сен-Этьен-дю-Мон).

Немытая Европа и ее катакомбы

Помимо сохранения бренных останков предков жителей столицы парижские каменоломни использовались также и во многих других, более прозаических целях. С 1814 года, рядом с костями, в них выращивают великолепные шампиньоны, варят пиво, хранят вино и устраивают экзотические кафе.

Немытая Европа и ее катакомбы

Сегодня Парижские подземные галереи – это место встреч людей, называющих себя катафилами. Это люди, увлеченные историей подземного Парижа, сохранением его наследия и традиций. В отличие от первых "завсегдатаев" подземного царства, нынешние катафилы располагают точными планами и прекрасно ориентируются на местности. У них существуют свои ритуалы и традиции.

Например, каждый уважающий себя катафил регулярно пишет так называемые "трактаты". Как правило, это – небольшие послания, часто в форме комиксов, призывающие уважать и охранять катакомбы, рассказывающие какие-то забавные истории из жизни автора или даже его абстрактные философские размышления.

Обычно катафил делает несколько копий каждого трактата, которые потом прячет в укромных местах в подземных галереях. Найденные же "произведения" являются весьма серьезным объектом коллекционирования.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

По сложившейся христианской традиции усопших старались хоронить на прилегающей к церкви земле. В начале периода Средневековья католическая церковь всячески поощряла захоронения возле церквей, получая немалые прибыли за отпевание умерших и за места на кладбище. Поэтому христианские кладбища располагались в центре населённых пунктов не только в Париже, но и по всей Европе.

Например, на 7 000 квадратных метрах кладбища Невинных, функционировавшего с XI века, хоронили прихожан из 19 церквей, а также неопознанные трупы. В 1418 году Чёрная смерть или эпидемия бубонной чумы добавила ещё около 50 000 трупов. В 1572 году кладбище вместило тысячи жертв Варфоломеевской ночи.

Поскольку к середине XVIII века кладбище стало местом погребения двух миллионов тел, слой захоронения уходил в глубину иногда на 10 метров, уровень земли поднимался более чем на два метра. В одной могиле на разных уровнях могло находиться до 1500 останков разного периода.

Кладбище стало рассадником инфекции, оно испускало зловоние, из-за которого, как говорили, скисало молоко и вино. Однако священники выступали против закрытия городских кладбищ. Но, несмотря на сопротивление представителей церквей, в 1763 году парламентом Парижа был издан указ о запрете захоронений внутри крепостных стен города.

Немытая Европа и ее катакомбы

В 1780-м году стена, отделявшая кладбище Невинных от домов на соседней улице Рю де ля Лянжри, обрушилась. Подвалы близлежащих домов наполнились останками умерших и огромным количеством грязи и нечистот. Кладбище закрыли окончательно и хоронить в Париже запретили.

В продолжение 15 месяцев каждую ночь конвои в чёрном вывозили кости, чтобы затем продезинфицировать, обработать и уложить в заброшенные карьеры Томб-Исуар на глубине 17,5 метра. Позже было решено очистить ещё 17 кладбищ и 300 культовых мест города.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Оссуарии при церкви "Санта Мария делла-Кончеционе" в Риме

Небольшая мистическая церковь капуцинов Санта Мария делла-Кончеционе построена по проекту Антонио Казони в 1626-1631 годах. Внутри находятся полотна кисти Гвидо Рени (Михаил Архангел), Караваджо (святой Франсиск), Пьетро да Кортоны и Доменикино. Церковь имеет несколько приделов с мощами католических святых.

Сразу после постройки мистической церкви, со старого кладбища ордена капуцинов были перенесены кости захороненных там монахов и помещены в крипту церкви. В теченнии времени из них выполнялись декоративные украшения всех шести помещений крипты.

В общей сложности в крипте собраны кости 4000 монахов, которые умерли в период с 1528 по 1870 гг. В пятом зале крипты размещён скелет племянницы папы Сикста V – принцессы Барберини, умершей в детстве. Оформление крипты в стиле барокко послужило прототипом костехранилища в Седлеце.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Собор Черепа в Отранто
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

Люди, которые отказались принять ислам после захвата города турками в 1480 году были обезглавлены на холме Минервы. Теперь черепа восьмиста мученников хранятся в этом соборе.

Часовня Костей Эвора в Португалии

Эвора была построена монахами францисканцами в XVI веке. Из-за переполненности церковного кладбища, которое было небольшим, захоронения проводились по несколько раз на одной могиле. В те мистические времена большое количество людей гибло от чумы, войн и прочих напастей.

Прежние останки выкапывали и сбрасывали в подвалы. Когда подвалы переполнились, монахи нашли выход из положения. Они обработали все 5000 трупов, очистили кости от остатков плоти, отбелили в гашёной извести и этими останками выложили все стены, потолок и алтарь церкви.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

Также это решило проблему с невыносимым трупным запахом. Те кости которые не годились в работу, были перемолоты, смешаны с глиной и этой смесью были промазаны промежутки между костями. Перед входом в часовню "красуется" надпись, выложенная монахами: "ЭТИ КОСТИ ЖДУТ ТВОИХ КОСТЕЙ".

Костехранилище в Седлеце

Костехранилищем в Седлеце или по-чешски Kostnice v Sedlci называют мистический Кладбищенский костёл Всех Святых с костехранилищем. Это готическая часовня, отделанная человеческими черепами и костями. На ее украшение ушло около 40 000 человеческих скелетов.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

В 1278 году чешский король Отакар II, послал аббата цистерцианского монастыря на Святую землю. Оттуда он привёз немного земли с Голгофы и рассыпал её по кладбищу аббатства. Весть об этом распространилась, и кладбище стало популярным местом захоронения среди жителей Центральной Европы.

Тысячи людей хотели быть похороненными именно на этом кладбище. К XV веку кладбище сильно разрослось из-за средневековых войн и эпидемий, в частности из-за эпидемии Чёрной смерти в середине XIV века и гуситских войн в начале XV века.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

Около 1400 года в центре этого кладбища был построен готический собор с усыпальницей, которая должна была служить складом костей, извлечённых из могил из-за нехватки места на кладбище. А освободившееся место должно было использоваться для новых захоронений или для строительства.

Так и получилось. По легенде, в начале XVI века, работу по извлечению скелетов из могил и складированию их в усыпальнице выполнял полуслепой монах цистерцианского ордена.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

В 1710 г. собор был перестроен. К нему добавили новый вход, чтобы поддерживать наклонившуюся наружу стену, а верхний ярус перестроили в стиле барокко.

В 1784 году чешский император распорядился закрыть монастырь. Часовню с монастырскими землями и костехранилищем купила семья Шварценбергов.

В 1870 году Шварценберги наняли резчика по дереву для того, чтобы он привёл в порядок груду сложенных костей. Результаты его работы говорят сами за себя. По четырём углам собора расположены огромные колоколообразные груды костей. С середины нефа свисает огромный костяной канделябр, украшенный мистическими гирляндами черепов и содержащий как минимум один экземпляр каждой из человеческих костей.

Среди других произведений искусства можно отметить алтарные дароносицы, которые располагаются по бокам алтаря, а также большой фамильный герб Шварценбергов и подпись мастера Ринта, также выложенные из костей.

Красота и ужас Гальштата

Хальштатт (Hallstatt), расположился в Верхней Австрии, в регионе Зальцкаммергут, и находится на живописном берегу реки, которая носит одинаковое с ним название.

С третьего столетия современной эры в Гальштат пришло христианство. А уже в 12 веке в городке была возведена первая церковь святого Михаила, которая является одной из достопримечательностей Гальштата. Вокруг приходской церкви расположилось маленькое и очень живописное кладбище. Часовня кладбища служит склепом – костехранилищем. История на первый взгляд несколько жутковатая.

Рядами выложены черепа и кости умерших жителей деревни.

Немытая Европа и ее катакомбы

Объясняют это прежде всего недостатком мест для захоронений. Покойника помещали в землю на десять-пятнадцать лет. Затем могилу открывали, а останки очищали и отбеливали. После этого они попадали в склеп. Причем, далеко не все останки постигала подобная участь (некоторые сжигались).

Предполагают, что выполнялась воля покойного. Нужно сказать, что подобные костехранилища есть и в других местах Австрии и Германии. В 1720 году начали расписывать черепа. Изначально это были просто имена, даты смерти. Затем эти надписи стали выводить красивыми буквами с украшениями.

Постепенно в качестве людей, подписывавших черепа стали выступать не могильщики, как это было раньше, а художники. Они путешествовали по деревням и некоторые достигали настоящих высот в этом ремесле. Появилась живописная роспись по черепам. Розы, дубовые листы, плющ и змеи – различные образы имели определенное значение.

Немытая Европа и ее катакомбы
Немытая Европа и ее катакомбы

Из 1200 черепов часовни расписаны 610. В основном происходило это в период с 1780 по 1900 год. Считается, что здесь сохранилась самая большая “коллекция” расписанных черепов. В настоящее время покойник может рассчитывать на погребение в земле на те же 10-15 лет.

Дальше останки или кремируют или по старинке помещают в склеп (в зависимости от воли умершего). Желающих пополнить костехранилище в последнее время немного. Последнее подобное захоронение состоялось в 1995 году.

В общем, место наводит на всякие философские размышления. Хорошо, что окружающий пейзаж не позволяет грустить.

Немытая Европа и ее катакомбы


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Европа, Запад, история, Культура, нравственность, религия, человек
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