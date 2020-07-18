Во Франции вспыхнул кафедральный собор Петра и Павла (ФОТО, ВИДЕО)
Утром 18 июля во французском городе Нант начался серьёзный пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
На кадрах с места ЧП видны языки пламени и густые клубы дыма, которые поднимаются от витража, расположенного между двумя башнями здания.
Сообщается, что пожарные оперативно прибыли к горевшему собору и смогли остановить распространение огня, однако очевидно, что пламя успело нанести храму серьёзный ущерб, который только предстоит оценить.
Справка РВ
Кафедральный собор Петра и Павла — одна из крупнейших готических церквей Франции, лишь на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который очень сильно пострадал в пожаре, случившемся 15 апреля 2019 года, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Он был заложен в 1434 г. и строился 457 лет — до 1891 г.
Добавим, что восстановительные работы в соборе Нотр-Дам де Пари лишь недавно возобновились после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса во Франции, полностью отреставрировать храм обещают не ранее 2024 года.
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J’espère que ce n’est pas criminel…— LMX (@LUMAXSAMA) July 18, 2020
Après celle de Paris, voici à Nante… pic.twitter.com/XEqfklig3L
Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP— FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020
Источник: https://rusvesna.su/news/1595061516
Негры подожгли.
Или арабы.
Просто хотят переделать страну для себя, кстати захваченную без боя!
Мировой еврейский кагал продолжает войну против народов неевреев с целью уничтожения их государства, культуры,религии, традиций и обычаев.