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Во Франции вспыхнул кафедральный собор Петра и Павла (ФОТО, ВИДЕО)

11:38. 18 июля 2020 169 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Во Франции вспыхнул кафедральный собор Петра и Павла (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Утром 18 июля во французском городе Нант начался серьёзный пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.

На кадрах с места ЧП видны языки пламени и густые клубы дыма, которые поднимаются от витража, расположенного между двумя башнями здания.

Сообщается, что пожарные оперативно прибыли к горевшему собору и смогли остановить распространение огня, однако очевидно, что пламя успело нанести храму серьёзный ущерб, который только предстоит оценить.

Справка РВ

Кафедральный собор Петра и Павла — одна из крупнейших готических церквей Франции, лишь на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который очень сильно пострадал в пожаре, случившемся 15 апреля 2019 года, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Он был заложен в 1434 г. и строился 457 лет — до 1891 г.

Добавим, что восстановительные работы в соборе Нотр-Дам де Пари лишь недавно возобновились после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса во Франции, полностью отреставрировать храм обещают не ранее 2024 года.

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Во Франции вспыхнул кафедральный собор Петра и Павла (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Во Франции вспыхнул кафедральный собор Петра и Павла (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1595061516

Метки: Новости

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