ИНТЕРЕСНОЕ МНЕНИЕ О ЗАРОЖДЕНИИ ТАМПЛИЕРОВ МАСОНОВ И ИУДЕЯХ…

Rex Deus, теория существования семей Божественных Царей.

На самом деле Божественные Цари — это просто такое цветастое название. Речь идет о потомках знатных еврейских родов, каждый из которых мог претендовать на трон в Иерусалиме.

Как вероятно все знают, Иешуа Га Ноцри, лидер националистов из Галилеи, был потомком Царя Давида и Соломона. Его жена, известная как Мария из Магдалы происходила из колена Вениамина, и их союз в принципе объединял Израиль, если трон в Иерусалиме отдавался Иешуа. ( Ну, там сложная история, цари Ироды не имели право на трон по крови, кроме того, они сотрудничали с Римом. Кяфиры и муртады, если коротко.)

После Распятия, и исчезновения тела Иешуа, через несколько десятков лет все таки вспыхнуло очередное иудейское восстание против Римлян. Но в этот раз оно спровоцировало настоящую войну.

Римская регулярная армия подавила восстание силой, разрушив Иерусалим и Храм до основания.

Евреи частично были перебиты, частично продолжили отчаянное сопротивление в осаждённых крепостях других городов (Последним пала крепость Массада, где защитники совершили массовое самоубийство), а частично бежали.

Среди бежавших были представители самых аристократических семей иудеев. Это были хорошо образованные, книжные люди. К тому же богатые. Как известно Иосиф Аримафейский, к примеру, успешно торговал с Британией, и его активы находились вне Палестины. Такая же ситуация была у многих богатых евреев.

Евреи бежали в Грецию и оттуда проникли в Западную Европу. Особенно во Францию и Британию.

Вероятно многие знают, что семья Иошуа — Мария Магдалина, ее дочери, близкие родственники и слуги высадились на берегу Прованса, недалеко от Марселя вскоре после Распятия.

Считается, что последние годы своей жизни Мария из Магдалы провела в живописной пещере, рядом с местечком Сан Бом, недалеко от Сан Максимина (не путать с Сан Максимом). Я бывал там неоднократно, и могу описать что видел.

Пещера находится в каменном массиве, поднимающимся высоко и довольно неожиданно: долины, холмы, и вдруг огромный барьер из гор. Пещера таким образом находится высоко, и ничто не мешает виду из нее на долины.

Эти места не предназначены для туристов, и не рекламируются. (но можно наверное нагуглить).

Дорога в грот идет вверх, и довольно трудна. Вернее, там две дороги. Саму пещеру опекают монахи-доминиканцы, и там идут службы. Есть источник воды, вода разумеется считается чудотворной.

Судя по памятным табличкам, пещеру посещали все Французские короли после коронации.

Потомки евреев осели в Европе, и поскольку были богаты и образованы, быстро смешались с местной «аристократией» и как бы растворились в ней.

Однако, как мы знаем, евреи не ассимилируются полностью, хотя могут принять какую угодно веру, если это надо для дела. Точно так же произошло и в этот раз.

В соответствии с теорией Рекс Деус, только один сын в семье получал информацию, о том, кто эта семья на самом деле, и о своих «Царско — Божественных» корнях.

(Сразу скажу, что я не знаю, почему речь идет о сыне, а не о дочери, хотя тут противоречие с еврейскими обычиями. Просто говорю как узнал).

Причем сын не обязательно должен был быть старшим. Отец сам решал кому из сыновей сказать. Рекс Деус это не обязательно потомки Иешуа. Кроме него было много семей, имеющих право на трон, если чо.

Цитирую: Теория Rex Deus 2

Вот эти самые семьи, и называемые Rex Deus (это не история про потомство Иешуа, это история многих еврейских «домов») ставшие со временем в круг высшей европейской аристократии, хранили таким образом, знания о своем происхождении.

Так продолжалось довольно долго, до 1088 года. В это время Папой Римским был выбран некто Эд (Одо) де Шатийон де Лажери, француз, уроженец провинции Шампань. Он взял себе имя Урбан II. Провинция Шампань дала истории 50% всех первых Тамплиеров, как мы увидим позже, и связь Урбана с семьями Рекс Деус очевидна.

В это же время представители семей собрались, и решили идти в Иерусалим, за доказательствами своих родословных. Им было известно о подземельях под Храмом Соломона, и они надеялись там найти подтверждения древних еврейских легенд.

Иерусалим уже долгое время находился в руках мусульман, как и весь Ближний Восток, исключая территории, остающиеся под властью Православной Христианской Византии.

В районе Храма Соломона уже находились Святыни мусульман. Раскопки и поиски там были невозможны ни тайным, ни явным путем. Поэтому Семьи решились на Авантюру тысячелетия: Поднять Христианский Мир на войну, и захватить Иерусалим. Эта авантюра и получила название Крестовый Поход.

Прежде всего следовало заручиться поддержкой Папы Римского, но объективно говоря, любому другому Папе, кроме Урбана подобная энтерприза не сулила ничего хорошего.

Во первых, бабки самому Папе были нужны всегда. А война дело дорогое. Добыча же на вновь завоеванных территориях обычно доставалась мародерам-участникам и их баронам.

Во вторых, Римская Церковь стала «Главной» в католическом мире, а Римский Епископ стал Папой исключительно по двум причинам:

1. Иерусалимская Церковь (Старшая из Сестер) не существовала, поскольку Иерусалим был в руках супостатов, и таким образом, Римская Церковь заняла ее место.

2. Благодаря подделанному документу, известному как «Константинов Дар».

И вот теперь предлагалось пойти войной на Иерусалим, и отнять его у неверных.

Чо, Папа дурак что ли? Придется назначить Иерусалимского Епископа, а потом как его контролировать?

Но вопреки логике Папа Урбан горячо впрягся в подготовку похода. Говорят, что речь его была настолько зажигательной, что ей нет равных до сих пор.

Цитирую: Rex Deus Крестовая Археология.

Пропаганда зажгла сердца католиков. Тем более что грешникам и преступникам обещались разом и земная, и небесная амнистия. Бездомным и нищим — кров и пища, проходимцам — шанс разбогатеть, и так далее.

Бароны во время похода на удивление так и не переругались окончательно, и не перерезали друг друга из-за добычи. Разногласия между тем были очень серьезные. Но на диво всегда междуусобные и весьма серьезные терки урегулировались каким-то чудом.

Однако, когда Иерусалим был взят, неформальный лидер и любимец Армии Крестоносцев Годфрид Бульонский вдруг ни с того не с сего скончался. Ему было 39 лет, этот здоровый, красивый мужчина ничем не болел.

Впрочем, и Папа Урбан вдруг двинул копыта. Оба умерли чё то.

Первым Королем Иерусалимским бароны избрали родственника Годфрида Бульонского, и он принял имя Балдуин Первый, Король Иерусалимский.

Ну, пока мародерствовалось, а потом укреплялось, строилось и организовывалось на новом месте, стали происходить некие события. Не то чтобы тайные, но не особо заметные в суете.

Влиятельный барон Гуго Шампанский посетил Иерусалим. Осмотрелся и уехал.

Потом несколько его вассалов и их друзей, всего числом 9 человек, организовали некое братство, и принесли клятву друг другу о верности и взаимовыручке. О братстве никто не знал особо, и оно называлось так: Братство Бедных Рыцарей Храма Господня.

Избрали себе даже логотип: Два всадника на одном коне.

Новоиспеченные Братья тут же занялись делом. Правда дело это оказалось странным. Они поселились там, где когда то стоял Храм Соломона, и принялись активно КОПАТЬ. Копали они восемь лет. Никаких паломников от сарацинов они не защищали, и вообще их даже не видели. Они копали. Братьев было всего 9 человек, и никаких, даже самых незначительных воинских действий они не предпринимали.

Через восемь лет братья нашли что искали. Они вылезли из своей вертикальной штольни, оделись в парадные доспехи, и предстали перед Папой. О чем они говорили, и что они предьявили Викарию Христа, осталось загадкой. Но братья вышли из Папских покоев уже Орденом, с невиданными никогда ранее «привелегиями» и «правами», а Папа их забоялся конкретно.

С этого момента началась видимая постороннему глазу история могучего Ордена Тамплиеров.

Цитирую: Rex Deus. От Тамплиеров к Масонам.

Орден Тамплиеров рос как на дрожжах.

Во первых, у него были привилегии, престиж и перспективы. Поэтому и обедневшая аристократия, и даже богатые феодалы стремились туда как ныне карьеристы стремятся в ЕдРо. (Ну, разумеется — ЕдРо это отстойник обюрократившихся гопников, и ни в какое сравнение не то что с самими Тамплиерами, но и вообще с любым самым захудалым Орденом не выдержит.)

Во вторых — Тамплиеры обладали собственной Армией, то есть, надежной крышей, которая защищала финансовые и политические дела «Братьев». И дел этих было много.

В третьих — Тамплиеры отлично освоили и продвинули банковское дело, они организовали даже нечто «Вестерн Юниона» — конторы, которая принимает деньги в одной точке мира, а выдает в другой, за вознаграждение. Умело руля, инвестируя и предаваясь ростовщичеству, вполне в еврейских традициях, Тамплиеры стремительно богатели.

Вскоре и политическое влияние братьев стало доминирующим в Европе. Можно сказать, что Тамплиеры вполне могли претендовать на организацию вроде «Евросоюза» и «Шенгенского Союза»…

Цитирую: Rex Deus. От Тамплиеров к Масонам 2.

Как мы уже знаем, отцами — основателями Ордена Тамплиеров были семьи Рекс Деус, то есть те, кто считал себя потомками высшей еврейской аристократии. Следовательно, евреями. Таким образом, их Орден — по сути наднациональное государство в Европе, должен был опираться не на Католичество и Христианство в его Павлианском виде, а на Иудаизм да еще не такой, как у всех, а, пардон если можно так сказать, эзотерический Иудаизм, с элементами сатанизма.

Но вот конкретная проблема: Представьте, что Вы Магистр Ордена. Приходит в Орден некий неофит, молодой аристократ — католик, и его надо бы принять. И че ему сказать? Мы, де на самом деле евреи тут, у нас есть Тора, Пятикнижие, обрезание и Шабат? Орден-то заявлен как Католический?

Поэтому Тамплиеры выдумали целую систему ритуалов, этапов, ступеней, чтобы постепенно подготовить новичка к принятию правды, если он вообще сможет ее принять. А не сможет, или находясь в процессе «обучения» он так и будет постепенно перебиваться с градуса на градус, пардон, от степени к степени. Некоторые такие «карьеры» ведут вообще в тупик. Неофит получает «степени» но по сути не продвигается. Такое случается и у масонов. Есть масоны, у которых градус растет, да не тот.

Но и другие меры предприняли Тамплиеры: Например, они объясняли «своим», что не Иисус был Главным в той библейской заварухе: а Главным был Иоанн (известный нам как Креститель). Это конечно было сильной предьявой. Оказывается не Христос ответственный по жизни, а Иоанн! Это было сильно. Но все таки неофиту это можно было переварить. В конце концов Иоанн и Иешуа делали одно дело-то. А переварив такую пилюлю, дальше уже проще:

Ведь Иоанн Креститель — не Христианин. Это Иудейский Пророк, ревнитель Иудейского Закона (о Вере в данном контексте речи не идет).

Следовательно, мы уже на правильном пути. Ну дальше идет Бафомет, постоянные перевертыши что есть добро а что зло? А если так? А вот так? Ну и так далее.

Если прямо поставить вопрос: Были ли Тамплиеры Еретиками? Ответ однозначный — да. При этом верхушка «посвященных» была скорее иудеями, ИМХО, впрочем, с элементами того, что принято называть сатанизмом.

Сохранились протоколы дознаний, и если во Франции к Тамплиерам применялись пытки и истязания во время допросов, то в других странах это происходило редко. Однако показания о ритуалах данные в разных местах разными людьми совпадают.

В защиту Тамплиеров необходимо сказать, что все Христианство, в том числе и Божья Суть Иисуса Христа выдумано одним единственным человеком: Фарисеем Шавлом, убийцей и Римским агентом. Этот человек известен нам как «Апостол» Павел.

Зная реальную историю Павла, его распрю со всеми Апостолами и как все было, Тамплиеры справедливо считали, что их «Ересь» есть лишь невинная детская игра, по сравнению с деяниями и чудовищным подлогом в основе Христианства.

Цитирую: Rex Deus. Разгром Тамплиеров

К 1306 году воинская слава Тамплиеров была уже в прошлом. Орден бежал со Святой земли и осел на Кипре. Но и там сарацины нападали на него, и Тамплиеры поступали как торгаши, в соответствии со своей сутью, выкупая своих пленных. Впрочем, в банковском деле и сборах бабла по всей Европе им небыло равных. Их финансовая мощь только росла.

Госпитальеры воевали Родос, Тевтоны напали на Русь, а эти просто слабо отбивались на Кипре, да еще и пакостили, поддерживая переворот против местного короля. Короче, для Великого Магистра переезд Ордена на европейский материк был вполне желателен.

Папа Римский и Филипп Красивый все время заговаривали об объединении Госпитальеров и Тамплиеров. Так, де, объединившись мы опять вернем себе Иерусалим и Гроб Господень…

Наверняка Филипп знал, что Тамплиеры не согласятся объединиться с Госпитальерами. Кроме всех прочих причин, была еще одна: тамплиеры тайно восстановили традиции Первосвященства Иерусалимского Храма, и служили «единому Богу», т.е. это были, скорее иудеи, чем Христиане.

И вот в отлично подобранный момент Папа Клемент настойчиво пригласил Магистра Госпитальеров и Магистра Тамплиеров Жака де Моле во Францию, на переговоры об объединении Орденов. Филипп знал, что Госпитальер приехать не сможет, он воевал. А Жак де Моле не сможет отказаться. Папа просил Де Моле приехать тайно, с минимальной свитой.

Но Жак Де Моле прибыл в порт ла Рошель с целым флотом, 18 судов. И привез с собой огромную казну. 150 000 флоринов, кажется. Все это богатый Магистр демонстративно на глазах бедного Короля сгрузил в своей Парижской резиденции — Тампле.

Еще раз подчеркнем — Ни Филипп, ни Папа не просили Жака де Моле везти бабки и флот. Видимо, Де Моле хотел купить себе или Короля, или Францию.

Пока Де Моле жил во Франции, и мотался между Авиньоном и Парижем, чтобы предотвратить объединение Орденов, во Франции вспыхнуло восстание. Народ не выдерживал бедности, и Королю пришлось три дня прятаться у Тамплиеров в Тампле, пока восстание не подавили.

Когда стали расследовать восстание, то выяснилось, что двое из его зачинщиков были тамплиерами, а один даже приором.

Филипп побеседовал с ними с пристрастием, и они сдали ему весь Орден, обвинив его в смертных грехах.

На рассвете пятницы 13 октября 1307 года полиция (сенешали) Франции жестко приняли 15 000 Тамплиеров.

Надо отметить, что этот Орден, некогда боевой, осторожный и сильный превратился в какой-то мешок с говном и золотом.

Никто не упредил Жака де Моле. То есть разведка — ноль. Никто не оказал сопротивления. Все сдались, и сдали самое укрепленное здание Парижа — Тампль.

Когда французы захватили Тампль, нашли там «часовню» без окон. Пол в черно-белых шашечках, к потолку прибита большая буква «G» в центре звезды. Стены были расписаны непонятными христианам символами. (Знатокам сразу скажу — сравните это с убранством современных масонских лож. Примите во внимание, что сенешали средневековой Франции ничего не знали о масонстве, потому что оно еще не существовало).

Жака де Моле, понятно, сразу подвергли допросам и пыткам.

Орден тамплиеров был разгромлен. Остатки выживших приняли католицизм, замаскировались. Однако, сохраняли свои тайные ритуалы, надеясь о восстановлении былого могущества. В последствии они стали называться масонами. Почему масонами? А потому, что со временем союз финансистов выродился в профсоюз каменщиков, строящих дворцы и храмы. Храмы строились веками. Вокруг этих строек сложились устойчивые наследственные коллективы специалистов, ревниво боровшихся с конкурентами и окружённых тайнами. Поэтому старые ритуалы тамплиеров и их методы хранения секретов пришлись как нельзя кстати.

А причина вырождения и гибели тамплиеров была та, что к 14му веку евреи в Европе получили уже достаточно прав, чтобы существовать открыто. Об этом я писал в статьях Евреи как фактор прогресса и деградации в «иудео-христианской» цивилизации. В тэге О евреях

Цитирую: Rex Deus. Современные Масоны.

В принципе, я затеял эту серию псто только для того, чтобы показать, откуда с моей точки зрения берут свои истоки Евросоюз, Масоны и Царство Бабла. Тамплиеры ушли на острова Великобритании, и оттуда в начале 18 века шагнуло в мир масонство.

Хотя Масоны и связывают свою историю с библейскими временами, египетской цивилизацией и даже с шумерами, их реальные истоки — это Тамплиеры. Нет у масонов никаких «страшных тайн». У Тамплиеров самой страшной была тайна их реального вероисповедания, и то лишь потому, что они существовали в среде католичества. Ради этого и были задуманы всевозможные барьеры, градусы, иносказания и ритуалы. У масонов осталось только это: ритуалы и градусы ради ритуалов и градусов.

Тамплиеры расцвели и выродились всего за 200 лет. Для прошлых времен это не срок. Сегодняшние масоны это тоже огромная и казалось бы могучая организация. На самом деле, их так много, что все это скорее похоже на массовое движение ДОСААФ.

А почему и масоны выродились в «похоже на массовое движение ДОСААФ»?

А потому, что католицизм в Европе после реформации и религиозных войн впал в глубочайший кризис. А евреи ещё более эмансипировались и получили влияние и власть.

И им больше не было необходимости маскироваться под католиков. И они больше не связывали своё грядущее возрождение с масонством. Они получили возможность выступать под своим флагом.

По сути, тамплиерство было прикрытием и интерфейсом еврейских сетевых организаций для общения с католическим миром во времена религиозного фанатизма и мракобесия.

Еврейские тайные сетевые организации контролировали верхушку тамплиеров. Верхушка тамплиеров контролировала братьев-рыцарей ордена. Орден контролировал финансы Европы. И действовали открыто под флагом католического ордена.

Источник: http://ezolife.info/?p=7611