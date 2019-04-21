М.В. Величко. Смыслы Будущего
19:03. 21 апреля 2019 Просмотров - 108 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
К обеду стал просматривать новые видео – и как-то не задалось.
Сначала на канале „День” наконец-то появился Дм. Перетолчин с приглашённым рассказчиком.
В аннотации обозначена тема „Как мировые СМИ и соцсети направляют мышление современного человека”. Что ж, тема актуальная и востребованная.
Начал прослушивание… и из уст гостя посыпались цитаты разных западных гуру гуманитарных наук. Цитирует без передыху.
И ещё поразило в начале. Мол, в каждом человеке, согласно британским учёным, есть двойственность, объясняемая физиологией. И невдомёк ни рассказчику, ни заграничным гуру, что у каждого человека действительно есть внутренний голос: совестью называется.
В общем, с моей точки зрения – полное фиаско Перетолчина. И хотя его гость – занятный рассказчик, но говорит он пустое. А сам Дмитрий вполне мог бы прекрасно раскрыть тему и интересно её подать без подобных пустозвонов, вроде приглашённого им „эксперта”.
Стал делать зарядку и не заметил, как автоматически включилось следующее видео… с психологом Савельевым. Которого давно зарёкся слушать из-за лживой (намеренной или нет – не знаю) трактовки реальности.
Сначала некий диктор, при заявленной теме – существует ли экстрасенсорика – походя прошёлся по СССР и Сталину, облив их грязью. И через минуту раздалась первая реплика Савельева:„Экстрасенсы не существуют!”
Ну да, а от гайморита с фронтитом меня в своё время вылечил, подержав пару минут руку над головой, инопланетянин, не иначе.
И Сергей Будков ошибается, когда напоминает о массовых телефонных угрозах пожаров и взрывов в СПб, поток которых прекращается сразу же после пожара собора во Франции. Собора Парижской Богоматери. СПБ. СПб был спасён от несчастья.
Можно, конечно, всё это посчитать простым совпадением и отрицать управление на матричном уровне.
И интуиции не существует, коли савельевы отрицают экстрасенсорику. И биолокацией люди всех времён и народов успешно не пользовались и не пользуются. И заговорных практик у всех народов, включая русский, не было и нет.
Можно вообще, как Савельев, многие реальные факты отрицать. Да только вряд ли такая позиция позволит построить желанное всеми светлое будущее для наших потомков.
Зато после – терпение было вознаграждено: вышло видео с интереснейшим интервью М.В. Величко. О будущем, его формировании, о роли человека и общества.
Каковым видео с удовольствием с вами и делюсь.
Сначала на канале „День” наконец-то появился Дм. Перетолчин с приглашённым рассказчиком.
В аннотации обозначена тема „Как мировые СМИ и соцсети направляют мышление современного человека”. Что ж, тема актуальная и востребованная.
Начал прослушивание… и из уст гостя посыпались цитаты разных западных гуру гуманитарных наук. Цитирует без передыху.
И ещё поразило в начале. Мол, в каждом человеке, согласно британским учёным, есть двойственность, объясняемая физиологией. И невдомёк ни рассказчику, ни заграничным гуру, что у каждого человека действительно есть внутренний голос: совестью называется.
В общем, с моей точки зрения – полное фиаско Перетолчина. И хотя его гость – занятный рассказчик, но говорит он пустое. А сам Дмитрий вполне мог бы прекрасно раскрыть тему и интересно её подать без подобных пустозвонов, вроде приглашённого им „эксперта”.
Стал делать зарядку и не заметил, как автоматически включилось следующее видео… с психологом Савельевым. Которого давно зарёкся слушать из-за лживой (намеренной или нет – не знаю) трактовки реальности.
Сначала некий диктор, при заявленной теме – существует ли экстрасенсорика – походя прошёлся по СССР и Сталину, облив их грязью. И через минуту раздалась первая реплика Савельева:„Экстрасенсы не существуют!”
Ну да, а от гайморита с фронтитом меня в своё время вылечил, подержав пару минут руку над головой, инопланетянин, не иначе.
И Сергей Будков ошибается, когда напоминает о массовых телефонных угрозах пожаров и взрывов в СПб, поток которых прекращается сразу же после пожара собора во Франции. Собора Парижской Богоматери. СПБ. СПб был спасён от несчастья.
Можно, конечно, всё это посчитать простым совпадением и отрицать управление на матричном уровне.
И интуиции не существует, коли савельевы отрицают экстрасенсорику. И биолокацией люди всех времён и народов успешно не пользовались и не пользуются. И заговорных практик у всех народов, включая русский, не было и нет.
Можно вообще, как Савельев, многие реальные факты отрицать. Да только вряд ли такая позиция позволит построить желанное всеми светлое будущее для наших потомков.
Зато после – терпение было вознаграждено: вышло видео с интереснейшим интервью М.В. Величко. О будущем, его формировании, о роли человека и общества.
Каковым видео с удовольствием с вами и делюсь.
***
Зарядку вроде утром надо делать, а не в обед.
Величко ХОХОЛ.
Это как Хрущёва слушать.
Он наговорит.
Только уши развесьте и слуХайте