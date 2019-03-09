„Смыслы будущего” с М.В. Величко

„Программа «Смыслы будущего» — вместе создаём образы будущего, привлекательного для мыслящих людей.



Вместе с учёным, социологом, философом, кандидатом наук, соавтором десятков книг и сотен научных публикаций, Михаилом Викторовичем Величко пройдём сквозь исторический процесс; затронем по пути вопросы об управлении, предсказаниях, смысле жизни, магии, культуре, творческом потенциале, совести, воле; определим условия для формирования желаемого будущего.

Содержание:

1:44 Будущее предопределено?

2:36 Греки и рок.

3:44 Предсказание о Титанике.

9:11 Ноосфера управляет?

11:00 Запредельно реалистичный мультфильм «Первобытная сказка». Почему Фантику везёт?

15:28 Почему неправедным людям доступны блага?

16:33 Вопросы о смысле жизни.

19:41 Информационно-алгоритмическое обезпечение человека.

23:00 Этология. Зависимость вооружённости вида и морали.

28:40 Магия — альтернативная физика.

29:55 Идём сквозь исторический процесс.

33:00 «Меню» ликвидации цивилизации.

35:55 Характеристические признаки культуры.

40:40 Разница между стыдом и совестью.

44.18 Перспектива светлого будущего.

45:33 Что такое творческий потенциал?

49:12 Что такое совесть?

51:14 Как различить голос совести?

52:41 Как «качать» волю?”



