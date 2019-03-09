„Смыслы будущего” с М.В. Величко
„Программа «Смыслы будущего» — вместе создаём образы будущего, привлекательного для мыслящих людей.
Вместе с учёным, социологом, философом, кандидатом наук, соавтором десятков книг и сотен научных публикаций, Михаилом Викторовичем Величко пройдём сквозь исторический процесс; затронем по пути вопросы об управлении, предсказаниях, смысле жизни, магии, культуре, творческом потенциале, совести, воле; определим условия для формирования желаемого будущего.
Содержание:
1:44 Будущее предопределено?
2:36 Греки и рок.
3:44 Предсказание о Титанике.
9:11 Ноосфера управляет?
11:00 Запредельно реалистичный мультфильм «Первобытная сказка». Почему Фантику везёт?
15:28 Почему неправедным людям доступны блага?
16:33 Вопросы о смысле жизни.
19:41 Информационно-алгоритмическое обезпечение человека.
23:00 Этология. Зависимость вооружённости вида и морали.
28:40 Магия — альтернативная физика.
29:55 Идём сквозь исторический процесс.
33:00 «Меню» ликвидации цивилизации.
35:55 Характеристические признаки культуры.
40:40 Разница между стыдом и совестью.
44.18 Перспектива светлого будущего.
45:33 Что такое творческий потенциал?
49:12 Что такое совесть?
51:14 Как различить голос совести?
52:41 Как «качать» волю?”
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Отсюда.
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