«Смыслы будущего» с Михаилом Величко

Концептуал СМИ О смысле жизни и нашем будущем

Вместе с учёным, социологом, философом, кандидатом наук, соавтором десятков книг, сотен научных публикаций, Михаилом Викторовичем Величко, пройдём сквозь исторический процесс, затронем по пути вопросы о управлении, предсказаниях, смысле жизни, магии, культуре, творческом потенциале, совести, воле, определим условия для формирования желаемого будущего.



Содержание:



1:44 Будущее предопределено?

2:36 Греки и рок

3:44 Предсказание о Титанике

9:11 Ноосфера управляет?

11:00 Запредельно реалистичный мультфильм “Первобытная сказка”. Почему Фантику везёт?

15:28 Почему неправедным людям доступны блага?

16:33 Вопросы о смысле жизни

19:41 Информационно-алгоритмическое обеспечение человека

23:00 Этология. Зависимость вооружённости вида и морали

28:40 Магия – альтернативная физика

29:55 Идём сквозь исторический процесс

33:00 “Меню” ликвидации цивилизации

35:55 Характеристические признаки культуры

40:40 Разница между стыдом и совестью

44.18 Перспектива светлого будущего

45:33 Что такое творческий потенциал?

49:12 Что такое совесть?

51:14 Как различить голос совести?

52:41 Как “качать” волю?



Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из 6 томов



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