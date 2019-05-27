«Смыслы будущего» с Михаилом Величко
О смысле жизни и нашем будущем
Вместе с учёным, социологом, философом, кандидатом наук, соавтором десятков книг, сотен научных публикаций, Михаилом Викторовичем Величко, пройдём сквозь исторический процесс, затронем по пути вопросы о управлении, предсказаниях, смысле жизни, магии, культуре, творческом потенциале, совести, воле, определим условия для формирования желаемого будущего.
Содержание:
1:44 Будущее предопределено?
2:36 Греки и рок
3:44 Предсказание о Титанике
9:11 Ноосфера управляет?
11:00 Запредельно реалистичный мультфильм “Первобытная сказка”. Почему Фантику везёт?
15:28 Почему неправедным людям доступны блага?
16:33 Вопросы о смысле жизни
19:41 Информационно-алгоритмическое обеспечение человека
23:00 Этология. Зависимость вооружённости вида и морали
28:40 Магия – альтернативная физика
29:55 Идём сквозь исторический процесс
33:00 “Меню” ликвидации цивилизации
35:55 Характеристические признаки культуры
40:40 Разница между стыдом и совестью
44.18 Перспектива светлого будущего
45:33 Что такое творческий потенциал?
49:12 Что такое совесть?
51:14 Как различить голос совести?
52:41 Как “качать” волю?
Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
Основы социологии. Комплект из 6 томов
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/smysly-buduschego-s-mihailom-velichko