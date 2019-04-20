Самолёт, упавший на детсад, — катастрофа, от которой наутро не осталось и следа

О трагедии, произошедшей в курортном городке Светлогорске в 1972 году, долгое время умалчивалось. Со всех очевидцев взяли подписку о неразглашении, а место катастрофы быстро ликвидировали. Расследование причин катастрофы тоже заняло много времени. С аэродрома вылетел совершенно исправный на первый взгляд самолёт, а экипаж был весьма опытен. Так что же случилось в Светлогорске в мае 1972 года?

Роковая сосна Утром 16 мая 1972 года с аэродрома Храброво взлетел самолёт Ан-24Т. Семь членов экипажа под командованием капитана Вилора Гутника должны были совершить перелёт по заданному маршруту, проверяя работу радиоаппаратуры. Однако над небольшим городом в Калининградской области, Светлогорском, случилось непредвиденное. Войдя в слой густого тумана, самолёт стремительно начал терять высоту. Оказавшись над городским парком, Ан-24 задел крылом высокую сосну и пролетел ещё 200 метров. Несмотря на все усилия капитана, увести самолёт в безопасное место не удалось. Упал Ан-24 прямо на детский садик в небольшом лесу.

Последствия падения Ан-24 Едва самолёт рухнул на детсад, как там начался страшный пожар. Горело авиационное топливо, поэтому огонь потушить было невероятно сложно. Под горящими обломками оказались 25 детей и 3 взрослых — воспитательница, её подруга и повар. Двум женщинам, кстати, удалось выжить, но от полученных травм обе они через несколько дней скончались. Не выжил и экипаж злополучного Ан-24. Прибывшим медикам спасти их не удалось. Вместе с каретами скорой помощи к горящему зданию детского сада приехали и милиционеры, и пожарные, и служащие ближайших частей. Вместе им удалось потушить полыхающий самолёт и детсад. После этого начался разбор завалов. Всех родных и друзей погибших силой увели с места катастрофы. На целые сутки Светлогорск оказался в ситуации чрезвычайного положения. Всем жителям запретили покидать свои дома и отключили электричество. Возле места аварии и на берегу моря дежурили милиционеры. Они опасались, что безутешные родители погибших детей решатся на самоубийство. Но, к счастью, ничего такого не произошло. Разбор завалов детского сада продолжался практически до самого утра. А пришедшие с рассветом на место аварии люди даже не поняли сначала, куда они попали. О случившейся всего несколько часов назад трагедии не говорило ничего.

Сквер вместо детского садика Утром 17 мая вместо руин сгоревшего детсада глазам очевидцев предстал небольшой сквер. С выжженной земли сняли верхний слой и уложили вместо него свежий дёрн. Сделали дорожки из битого красного кирпича, рядом с ними высадили цветы. О случившемся напоминал только стойкий запах авиационного керосина. В день, когда должны были пройти похороны погибших детей и взрослых, на дорогах Светлогорска было отменено движение. Отменили и поезда, и электрички, проходившие мимо городской станции. Официальной причиной для этого был назван ремонт дорожных путей. Но на самом деле власти пытались всеми способами не допустить того, чтобы информация о трагедии в Светлогорске просочилась в прессу. И им это практически удалось. В советских газетах об упавшем самолёте не было ни слова. О случившемся сообщила лишь одна мюнхенская радиостанция. Но причин падения Ан-24 названо не было. Разобрались в них лишь некоторое время спустя.

Часовня-памятник на месте катастрофы Почему упал самолёт в Светлогорске Причины падения Ан-24 в Калининградской области расследовала специальная комиссия из Москвы. Поначалу посчитали, что виной трагедии стало употребление экипажем алкоголя перед полётом. Но предполётные осмотры состава были в порядке. Позднее была выдвинута версия о неисправности каких-то систем Ан-24. Однако в документах отметок об этом не было. Зато была отметка о замене одной очень важной детали — высотомера. Накануне трагического полёта на Ан-24 заменили высотомер, поставив его от Ил-14. Проверка работоспособности нового узла проведена не была. А между тем неисправный высотомер показал неправильную высоту. Перед столкновением на нём была указана высота в 150 метров. На деле же до земли оставалось не больше 85 метров. Из-за неверных показателей капитан Гутник не сумел вовремя заметить опасность и избежать столкновения с деревом.

Источник: https://www.factroom.ru/rossiya/samolyot-upavshij-na-detsad-katastrofa-ot-kotoroj-nautro-ne-ostalos-i-sleda