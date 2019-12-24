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Крушение Су-57 и совпадения

19:15. 24 декабря 2019 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Интересная деталь по поводу сегодняшней истории с упавшим Су-57 в районе Комсомольска-на-Амуре.
В 2012 году примерно в этом же районе упал истребитель Су-30МК2. И что самое интересное, пилотом тогда был тот же летчик, что и на Су-57.



Мы продолжаем выяснять подробности от сегодняшнем крушении истребителя Су-57 под Комсомольском-на-Амуре. По данным одного из наших источников, во время испытательного полёта, когда самолёт «гоняли» на максимальных режимах, произошёл отказ комплексной системы управления. По одним данным, самолёт вошёл в неуправляемую «бочку», по другим — в плоский штопор. В этот момент он находился на высоте 10 километров. Пилот боролся за живучесть боевой машины до высоты двух километров, но в конечном итоге ему пришлось катапультироваться. Он успешно приземлился, его нашли и подобрали вертолётом менее чем через час после катастрофы. В месте приземления в тот момент стояла температура около 30 градусов ниже нуля.
Как стало известно редакции, для сидевшего за штурвалом лётчика-испытателя это уже не первое катапультирование из потерявшей управление боевой машины. В 2012-м году он был в составе экипажа упавшего под Комсомольском-на-Амуре Су-30, и обстоятельства этих двух происшествий по странному совпадению очень схожи.



Су-30 упал 28 февраля 2012-го года в 130-ти километрах севернее Комсомольска-на-Амуре. При выполнении разгона до максимальной приборной скорости оторвалась фара подсветки при дозаправке в воздухе. Попав в воздухозаборник, эта деталь вызвала пожар правого двигателя. Оба пилота успешно катапультировались. Кстати, ранее публиковалась видеозапись с неуправляемого самолёта, упавшего впоследствии в тайгу.

Так или иначе совпадают следующие детали:

В обоих случаях речь идёт о приёмочных испытаниях, когда самолёты испытывали на максимальных режимах, но в 2012-м самолёт испытывали перед передачей Вьетнаму;
Оба самолёта упали примерно в одном и том же районе севернее Комсомольска, один в 130-ти километрах, второй — в 111-ти;
В обоих случаях катастрофа произошла зимой;
И тогда, и сейчас пилоты катапультировались после продолжительных попыток спасти боевую машину;
Пилотировавший сегодня Су-57 лётчик также был в составе экипажа упавшего в 2012-м Су-30;
В обоих случаях, к счастью, обошлось без жертв.
Поздравляем заслуженного пилота-испытателя с третьим днём рождения!



На видео — та самая катастрофа 2012-го года снятая камерой объективного контроля.

Внимание, присутствует ненормативная лексика!

http://www.komcity.ru/news/?id=36091 – цинк

Занятные совпадения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5516484.html

Метки: авиация, Дальний Восток, Су-57

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