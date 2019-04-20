Грозный «Лотос»: Новое секретное оружие для ВДВ России (ФОТО)

В 2019 году ЦНИИТОЧМАШ впервые показал широкой публике, как будет выглядеть новейшее авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие «Лотос», созданное специально для ВДВ, напоминает госкорпорация Ростех.

Над боевой машиной потихоньку начинает приоткрываться завеса военной тайны.

Конструкторская часть машины всё ещё засекречена, но кое-какие «карты» разработчики уже раскрыли. В новой инфографике собраны все основные известные характеристики САО «Лотос».

На данный момент неизвестными для общественности остаются основные конструктивные особенности самоходного артиллерийского орудия.

2С42 «Лотос» — российское авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие калибра 120-мм, разрабатывается Центральным НИИ точного машиностроения.

При разработке военной машины реализован целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества самоходки. САО «Лотос» впервые в практике отечественного машиностроения сконструировали по принципу так называемого «золотого сечения», благодаря чему гармоничное соотношение габаритов обеспечивает машине «привлекательный» внешний вид и грациозный силуэт.

Это развитие направления промышленного дизайна, которое сейчас активно развивается госкорпорацией Ростех. Основное отличие нового комплекса от предшественников заключается в установке современного орудия с большей дальностью стрельбы и создании боеприпасов для высокоточного огня.

Испытания и массовое производство

В феврале сообщалось, что государственные испытания САО «Лотос» должны начаться в 2019 году, после завершения предварительных испытаний в АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Два с половиной месяца назад (в начале февраля) специалисты предприятия уже завершали сборку и отладку опытного образца боевой машины.

Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» было разработано специалистами ЦНИИТОЧМАШ в рамках продолжения и замены проекта САУ 2С36 «Зауралец-Д» со 152-мм гаубицей 2А89, после того как в 2015 г. после предварительных испытаний работы по этому проекту были приостановлены.

Новое САО 2С42 разрабатывается для воздушно-десантных войск для замены советской 120-мм дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установки 2С9 «Нона-С». Для унификации с другой бронетехникой ВДВ за основу было взято шасси авиадесантируемой БМД-4 М. Установлена автоматизированная башня со 120-миллиметровым орудием, которое совместимо с широкой номенклатурой 120-миллиметровых боеприпасов, в том числе перспективных. Экипаж состоит из 4 человек. САО 2С42 может десантироваться в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолётов типа Ил-76 с помощью специальных десантных парашютных систем. В начале 2019 г. также стало известно, что «Лотос» и в частях морской пехоты ВМФ РФ заменит самоходные 120-мм авиадесантные артиллерийско-миномётные орудия 2С9 «Нона-С».

Также, по имеющейся информации, серийное производство новейшей боевой машины должно начаться уже в 2020 году и в тот же год 9 мая планируется участие «Лотоса» в параде в честь 75-й годовщины Победы на Красной площади.

Корпус

Следует отметить, что в связи с необходимостью установки на 2С42 новых крупных агрегатов, оригинальный корпус БМД-4 М был удлинён, при сохранении компоновки и уровня защиты. Общая масса САО составляет 18 тонн. Все члены экипажа, состоящего из 4 человек, теперь имеют собственные люки и смотровые приборы. Места командира и наводчика оборудованы новыми оптико-электронными прицельными устройствами. Двое членов экипажа размещаются в передней части корпуса, ещё двое находятся в боевом отделении машины.

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