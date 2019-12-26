Глаз не оторвать: «Тигр» пускает ракеты в движении — кадры работы турели «Гибка-С» (ВИДЕО)

В День войсковой противовоздушной обороны Минобороны обнародовало кадры госиспытаний современного мобильного комплекса ПВО «Гибка-С».

Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля «Тигр-М» разработан специальный мобильный комплекс «Гибка-С», обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.

Сообщается, что в декабре 2019 года успешно завершены государственные испытания новых образцов вооружения. Опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков, с размещением на последней — установки для ПЗРК, в ходе испытаний подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет. Пуск ракет может производиться не только с места, но и в движении, что позволяет прикрывать войска при совершении марша от воздушных средств нападения.

Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.

Справка РВ

«Гибка» — комплекс управляемого вооружения (КУВ), представляющий собой турельную установку с автоматизированной системой управления, оснащённую оптоэлектронной системой обнаружения и сопровождения целей, а также комплектами аппаратуры и пусковых модулей «Стрелец» (с ракетами типа «Игла») и комплектами пусковых установок ПТУР (с ракетами типа «Атака»).

На основе КУВ «Гибка» также создан комплекс управляемого вооружения боевой машины отделения стрелков-зенитчиков (БМО) из состава мобильного ЗРК «Гибка-С», базирующегося на шасси бронеавтомобиля «Тигр», с возможностью применения зенитных управляемых ракет типа «Верба» или «Игла-С». Сообщается, что максимальная эффективность достигается на скорости до 30 км/ч.

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