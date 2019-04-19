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Мнение одного из сотрудников Blackwater о боеспособности солдат разных стран

10:52. 19 апреля 2019 Просмотров - 458 3 коммент. Опубликовал:

sirya

Африканские племена: С ними воевать даже не интересно. Стреляют беспорядочно, о прицельной стрельбе не знают. Часто шпарят в землю себе под ноги. Привычное дело попасть в своего. Разбегаются в стороны после нескольких жертв или выстрела из танка. 

Рейтинг — мясо.

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Африканские регуляры.

Отличаются от своих диких собратьев только наличием формы и скромными навыками прицельной стрельбы. Боеспособны против дикарей, но столкновение с более умелым противником, даже арабами, приводит их в панику и бегство. Действовать в гармонии с бронетехникой не умеют в принципе.

Рейтинг — мясо в упаковке.

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Арабы.

Наемники, повстанцы, многие регуляры… Понятия тактики и стратегии для них так же далеки, как прелести Саманты Фокс среднему пи… асу с берегов Сены. Их война — выстреливать в сторону противника ящики патронов, зовя при этом в бар и периодически взрывая себя всем, что попадает род руку. Впрочем, последнее не относится к регулярам, они относительно молчаливы и дисциплинированы, умеют пользоваться гранатами. Трусливы, но не паникеры. 

Рейтинг — удобная мишень.

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Американские регуляры.

Сколько фильмов снято о непобедимой американской армии… Есть только одно НО. Янки абсолютно не умеют воевать без артподготовки, танков и авиаударов. Если территория не была выжжена до состояния безлюдной пустыни, солдаты туда не пойдут. А если идут, то назад не возвращаются. Стреляют очень неплохо, отлично скоординированы, но робеют перед любым сопротивлением. После чего становятся лёгкой добычей. Потери переживают тяжело, вплоть до полной потери боеспособности. Трусы. 

Рейтинг — кусачие собаки.

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Американские наемники.

Неплохие бойцы. Умеют действовать как командой, так и в одиночку, прекрасные стрелки. Встречаются отчаянные особи, с которыми справиться порой непросто. Но у них есть очень слабое место — мораль. И отсутствие мотивированности, кроме денег. Трупу деньги не нужны, поэтому большинство из них не лезут туда, где совсем горячо. И всячески избегают первой линии огня.

Псы войны, если оценивать.

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Азиаты.

С регулярами не сталкивался. Наемники же способны доставить мучительную головную боль любому противнику. Если действуют группой. Что у них в голове, непонятно, но они способны на любое безрассудство. Прекрасно стреляют, часто действуют из засады, в которую противник попадает согласно хитроумному плану. Азиатам наплевать на поддержку техникой, самолетами и снарядами. Им плевать, есть патроны или нет. Главное — наличие собратьев. Но в одиночку они увы, становятся бесполезны.

Рейтинг — армия императора.

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Кавказцы и афганцы.

Сильные воины. Прекрасные стрелки. Выносливы, храбры.

Умеют действовать группами, в одиночку, мотивированы и коварны. В бою действуют грамотно, умеют в тактику и стратегию. Не пугаются техники и авиаударов, эффективно действуют из засад.

У них есть единственное слабое место — неспособны драться до последнего вдоха, редкий боец способен пожертвовать собой ради общей победы. Если только он не шахид, но это совсем другая история…

Рейтинг — настоящие Бойцы

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Русские.

Противодействовать взводу русских наемников — лютый, кровавый пипец. Они дерутся до конца, до последнего патрона, а когда кончаются боеприпасы — пускают в ход все, что есть под руками. Смертельно ранил русского? Не трогай его, скорее всего перед смертью — он зажал собой гранату без чеки. Русские изобретательны, обладают прекрасной интуицией. И… Похеристы. Самолёт прилетел? Похер, собьют саперной лопаткой. Танк? Похер, если не сломаны руки. Бойцы, ни разу не державшие СВД, в критический момент способны попасть из неё на пределе дальности. И похер, что это был последний патрон, будут бить врага самой винтовкой. Тактика и стратегия? Запросто! Любым составом, от армии до полуживого калеки, держащего в одиночку роту противника. Русские, даже наемники, не способны отступать. А если отступают — будьте уверены, они просто бегут за патронами.

Все вышеперечисленное касается и армейцев, которые более-менее обстреляны. Впрочем, для этого в большинстве случаев достаточного — единственного боестолкновения…

Рейтинг — Воины.

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Источник: http://earth-chronicles.ru/news/2014-05-01-64589

Метки: война

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 21538 10560
    Ursus 19 апреля 2019 в 13:16

    было бы интересно ознакомиться с оригиналом заметки на английском, полагаю однако что его не существует. Это фейк

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  • 1637 729
    вельзевул 19 апреля 2019 в 13:38

    Поцреотично, не дай бох,конечно,сравнить ополчение Москвы 41-ого (в основе своей добровольцы),с нынешним (гипотетическим) ополчением столицы,(если и наберётся полк,уверен что бывшие военнослужащие СА). (О себе: группа учёта А,стрелок)

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