1913. Альбом в память о пребывании Императора Николая II с Августейшим семейством в Крыму
17:51. 19 апреля 2019 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Императрица Александра Фёдоровна беседует с офицером в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца
Великие княжны Ольга Николаевна и Анастасия Николаевна с окружением в Итальянском дворике Ливадийского дворца
Император Николай II и великая княжна Ольга Николаевна с офицерами в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца
Император Николай II обходит фронт Георгиевских кавалеров на площади у Ливадийского дворца в день праздника Георгиевских кавалеров
Ливадия. Парад в день Тезаиминиства наследника цесаревича Алексея. 5 октября
Ливадия. Парад Ширванского пехотного Е.В. полка. 9 октября.
Император Николай II с великой княгиней Ольгой Александровной и свитой в Бахчисарае
Император Николай II с дочерьми и великой княгиней Ольгой Александровной в Бахчисарае
Император Николай II с дочерьми и несколькими военными на Сапун-горе в Севастополе
Император Николай II с дочерьми около памятника в Севастополе
Посещение Императорской фамилией храма святителя Николая на Братском кладбище в Севастополе
Императорская семья у Севастопольского монастыря св. Климента Римского
Отъезд от музея Обороны Севастополя
Император Николай II с дочерьми посещает Херсонес
Без разрешения Порошенко ездил .