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1913. Альбом в память о пребывании Императора Николая II с Августейшим семейством в Крыму

17:51. 19 апреля 2019 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:


1913. Императрица Александра Фёдоровна беседует с офицером в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца
Императрица Александра Фёдоровна беседует с офицером в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца

1913. Великие княжны Ольга Николаевна и Анастасия Николаевна с окружением в Итальянском дворике Ливадийского дворца
Великие княжны Ольга Николаевна и Анастасия Николаевна с окружением в Итальянском дворике Ливадийского дворца

1913. Император Николай II и великая княжна Ольга Николаевна с офицерами в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца
Император Николай II и великая княжна Ольга Николаевна с офицерами в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца

1913. Император Николай II обходит фронт Георгиевских кавалеров на площади у Ливадийского дворца в день праздника Георгиевских кавалеров
Император Николай II обходит фронт Георгиевских кавалеров на площади у Ливадийского дворца в день праздника Георгиевских кавалеров

1913. 5 октября 1913. Ливадия. Парад в день Тезаиминиства наследника цесаревича Алексея.
Ливадия. Парад в день Тезаиминиства наследника цесаревича Алексея. 5 октября

1913. Ливадия 9 октября. Парад Ширванского пехотного Е.В. полка
Ливадия. Парад Ширванского пехотного Е.В. полка. 9 октября.

1913. Император Николай II с великой княгиней Ольгой Александровной и свитой в Бахчисарае
Император Николай II с великой княгиней Ольгой Александровной и свитой в Бахчисарае

1913. Император Николай II с дочерьми и великой княгиней Ольгой Александровной в Бахчисарае
Император Николай II с дочерьми и великой княгиней Ольгой Александровной в Бахчисарае

1913. Император Николай II с дочерьми и несколькими военными на Сапун-горе в Севастополе
Император Николай II с дочерьми и несколькими военными на Сапун-горе в Севастополе

1913. Император Николай II с дочерьми около памятника в Севастополе
Император Николай II с дочерьми около памятника в Севастополе

1913. Посещение Императорской фамилией храма святителя Николая на Братском кладбище в Севастополе
Посещение Императорской фамилией храма святителя Николая на Братском кладбище в Севастополе

1913. Императорская семья у Севастопольского монастыря св. Климента Римского
Императорская семья у Севастопольского монастыря св. Климента Римского

1913. Отъезд от музея Обороны Севастополя
Отъезд от музея Обороны Севастополя

1913. мператор Николай II с дочерьми посещает Херсонес
Император Николай II с дочерьми посещает Херсонес

Источник: https://humus.livejournal.com/6574067.html

Метки: бахчисарай, история, крым, ливадия, Россия, севастополь, таврическая губерния, фото, херсонес

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