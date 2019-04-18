В свое время европейские правительства не особо препятствовали отъезду радикалов на сирийскую войну. С одной стороны, во время своих «командировок» исламисты не представляют террористической угрозы внутри ЕС. С другой, предполагалось, что их помощь понадобится для свержения Башара Асада и продвижения неоколониальных интересов старых европейских держав на Ближнем Востоке. Успешные действия сирийской и российской армий поставили на этих надеждах крест. И теперь тысячи джихадистов, набравшихся боевого опыта, обстрелянных и разозленных, планируют вернуться в Европу. Правительства пребывают в панике. Разумеется, им не хотелось бы пускать в свои страны потенциальных террористов. Но воспрепятствовать этому практически невозможно – у большинства есть самые настоящие европейские паспорта. Можно было бы арестовывать их на границе, а потом судить. Но какие им можно предъявить обвинения, ведь они сражались против «диктатуры» того самого Асада, которого европейские лидеры открыто призывали свергнуть. К тому же исламские правозащитники неизбежно поднимут шум, обвиняя власти в «исламофобии» и попрании прав человека. Образцово-показательный спектакль на эту тему разыгрался в Англии. Четыре года назад пятнадцатилетняя девочка Шамима Бегум вместе с двумя одноклассницами улетела в Турцию. Оттуда девушки перебрались в Сирию, где вышли замуж за боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. Семьи девушек – религиозные выходцы из Бангладеш, проживающие на севере Лондона – были на связи с беглянками и прекрасно знали, где те находятся. Но вернуть их обратно или обратиться к властям не попытались. В лондонской школе «Академия Бетнам-Грин», где девушки учились, тоже ничего не предприняли. Кстати, за два месяца до побега другую ученицу этой школы сняли с международного рейса с кипой экстремистской литературы и планами террористических актов.