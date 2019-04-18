После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию.

В свое время европейские правительства не особо препятствовали отъезду радикалов на сирийскую войну. С одной стороны, во время своих «командировок» исламисты не представляют террористической угрозы внутри ЕС. С другой, предполагалось, что их помощь понадобится для свержения Башара Асада и продвижения неоколониальных интересов старых европейских держав на Ближнем Востоке. Успешные действия сирийской и российской армий поставили на этих надеждах крест. И теперь тысячи джихадистов, набравшихся боевого опыта, обстрелянных и разозленных, планируют вернуться в Европу. Правительства пребывают в панике. Разумеется, им не хотелось бы пускать в свои страны потенциальных террористов. Но воспрепятствовать этому практически невозможно – у большинства есть самые настоящие европейские паспорта. Можно было бы арестовывать их на границе, а потом судить. Но какие им можно предъявить обвинения, ведь они сражались против «диктатуры» того самого Асада, которого европейские лидеры открыто призывали свергнуть. К тому же исламские правозащитники неизбежно поднимут шум, обвиняя власти в «исламофобии» и попрании прав человека. Образцово-показательный спектакль на эту тему разыгрался в Англии. Четыре года назад пятнадцатилетняя девочка Шамима Бегум вместе с двумя одноклассницами улетела в Турцию. Оттуда девушки перебрались в Сирию, где вышли замуж за боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. Семьи девушек – религиозные выходцы из Бангладеш, проживающие на севере Лондона – были на связи с беглянками и прекрасно знали, где те находятся. Но вернуть их обратно или обратиться к властям не попытались. В лондонской школе «Академия Бетнам-Грин», где девушки учились, тоже ничего не предприняли. Кстати, за два месяца до побега другую ученицу этой школы сняли с международного рейса с кипой экстремистской литературы и планами террористических актов.

Шамима Бегум (BBC News/youtube.com)

За время войны одна подружка Шамимы Бегум пропала, другая была убита. Сама Шамима родила двоих детей, но оба умерли, а муж сдался курдам и исчез. Неделю назад она оказалась в лагере для беженцев на севере Сирии, откуда обратилась к властям Британии с просьбой переправить ее обратно в страну. Власти задумались, взяли паузу. А Шамима за это время родила третьего ребенка и теперь выглядит мадонной – юная несчастная девушка с новорожденным на руках, которых почему-то отказываются пускать в Британию, хотя у их матери британское гражданство. За последнюю неделю Шамима дала множество интервью. И несколько раз подчеркнула, что ничуть не жалеет о своем бегстве в Сирию. «Как вам было в ИГИЛ*?» – спрашивает ее журналист Sky News. «О, сначала все было отлично, ну в точности как они показывают в своих видеороликах. Уже потом, когда мы потеряли Ракку, все стало гораздо хуже», – отвечает Шамима. «Вы знаете, чем занималось «Исламское государство*»? Там, казни, обезглавливания...» – допытывается корреспондент. «Да, я все это знала, все окей с этим. Я ведь религиозная стала. А по исламу, как я понимаю, все это нормально», – рассказывает несчастная мать-одиночка. «Вы не думаете, что все это было ошибкой?» – звучит новый вопрос. «Отчасти, может быть, но я ни о чем не жалею, потому что все это изменило мою личность. Я стала жестче и сильнее. Я нашла мужа – таких мужчин в Британии просто нет. Я родила детей. Это было хорошее время...» – ностальгирует беглянка. Журналисты специально спросили Шамиму, как она относится к теракту в Манчестере, где джихадисты убили и искалечили множество подростков. Она ответила, что это было «типа воздаянием» за британские бомбежки в Сирии.

Ознакомившись с этой историей, общественность Британии пришла в ужас. Петиция за то, чтобы не впускать Шамиму в страну, набрала тысячи голосов.

Министр внутренних дел Саджид Джавид (кстати, пакистанец по национальности) объявил, что не пустит в страну граждан, «переполненных чувством ненависти». Проблема в том, что, согласно международному законодательству, Британия обязана впустить любого своего гражданина, невзирая на его ненависть. Возникает естественный вопрос: почему за все годы сирийской войны британские парламентарии не приняли закона о госизмене, который позволял бы арестовывать джихадистов прямо на границе? Тем временем у Шамимы Бегум сформировалась влиятельная группа поддержки. Ее родня в красочных национальных костюмах раздает интервью и требует сочувствия. За возвращение джихадистки выступает скандально известная британская правозащитная организация CAGE, которая регулярно поддерживает террористов. Адвокатом девушки выступил известный юрист Тасним Акунджи – при его поддержке у игиловской «мадонны» появились хорошие шансы на возвращение. Акунджи – характерный образчик современного европейского правозащитника. Выходец из богатой бангладешской семьи, он окончил элитную частную школу для мальчиков в Лондоне и получил юридическое образование в университетах Сассекса и Вестминстера. Он является юрисконсультом мечети Восточного Лондона и проживает в викторианском доме в одном из самых дорогих и престижных районов столицы – Айлингтоне. В социальных сетях 41-летний Акунджи регулярно публикует фотографии себя в дорогих костюмах на фоне дорогих курортов и в обнимку с дорогими девушками. Но вперемешку с картинками сладкой жизни делает и политические заявления. Спрашивает, например, «не нацистская ли кровь в венах Терезы Мэй?». Или публикует карикатуру на редактора «Шарли Эбдо», убитого террористами. Или защищает Майкла Адеболаджо – нигерийского гражданина Британии, зверски зарезавшего британского военнослужащего Ли Ригби: террориста-де «создали сами спецслужбы, сделав его жизнь просто невыносимой». К защите Шамимы Бегум Акунджи подключил левую прессу и правозащитные организации. Он сравнивает свою подзащитную с пострадавшим от шока солдатом Первой мировой войны и заявляет, что к Шамиме относятся хуже, чем к немецким фашистам: те, по крайней мере, получили правосудие в Нюрнберге, а ее пытаются беззаконно лишить всяких прав. Эта оскорбительная демагогия находит отклик в сердцах левой тусовки. И вот уже Шамиму с младенцем просят вернуть в страну представители интеллигенции, актеры и раскаявшиеся джихадистки. Они считают, что девушку нужно понять, простить и реабилитировать. Рядовые англичане в корне не согласны, но выхода в СМИ у них нет. За этой мыльной оперой с интересом наблюдают в других европейских странах. Дональд Трамп не без злорадства посоветовал европейским правительствам забрать «своих» боевиков из лагеря для военнопленных в Сирии. Правительство Дании уже ответило ему отказом, а правительство Британии настолько поглощено Брекситом, что вообще ни на что не откликается. Молчат и другие: французский президент Макрон занимается «желтыми жилетами», немецкая канцлерин Меркель оформляет свой уход из большой политики. А мучающая всех проблема никак не желает рассасываться. Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободу. Очевидно, большинство из них поедут из Сирии домой. Не нужно уточнять, какую угрозу представляют эти бойцы и сколь разозлены они на европейские власти, которые попытались использовать их в качестве «пушечного мяса» в сирийской гражданской войне. Но юридически безупречных способов ликвидировать эту угрозу у европейцев нет. Что и доказывает парадоксальная история игиловской «мадонны» Шамимы Бегум.

Источник: https://m.vz.ru/world/2019/2/20/965055.html