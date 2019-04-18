Правительство подготовит предложения по улучшению питания школьников

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе правительства заявил, что власти готовят проект по организации сбалансированного и здорового питания в школе.

Зачастую блюда из школьного меню не отвечают нормам здорового питания, родители и дети не довольны качеством обедов и завтраков. По словам Медведева, дети должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание, так как они проводят в общеобразовательном учреждении большую часть времени. Плачевную ситуацию попытался исправить ОНФ, он отправил в кабмин предложения по питанию, основанные на опросе экспертов и более 50 тысяч родителей.

«Проблемы организации питания известны многим: отравления в школах, отсутствие специализированного меню для детей с заболеваниями, нехватка финансирования. Проблемы одинаковы, что в больницах, что в школах. А ответственность за систему питания сейчас лежит на руководителях учреждений, у которых нет инструментов для изменения ситуации», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Ярким примером стало происшествие в Петербурге. Недавно в детском саду № 53 Красногвардейского района произошло массовое отравление детей. Причиной вспышки заболевания стала антисанитария в пищеблоке учреждения. В горячем цехе и вовсе оборудование содержалось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, были нарушены технологии приготовления блюд, сырая и готовая продукция хранились рядом друг с другом. По итогу, после вспышки инфекции, районный суд на месяц закрыл дошкольное учреждение.

И это далеко не первый случай детских массовых отравлений в городе. В детском саду № 46 Пушкинского района из-за нарушений требований СаНПиНа при организации питания 17 детей оказались на больничной койке с сальмонеллезом.

Инициативу правительства поддержал и вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он попросил премьер-министра поддержать проект финансированием, а также выразил сожаление в связи с тем, что сегодня только 35 регионов полноценно обеспечивают питание детей в школах.

Стоит отметить, что в доклад про питание вошли не только проблемы, но и лучшие практики в области организации питания в учебных учреждениях. Положительным примером стала столица, все блюда в школьных столовых Москвы готовятся на крупных комбинатах и проходят несколько этапов проверки, в том числе Роспотребнадзора. Школьное питание здесь постоянно находится под присмотром ответственных и должностных лиц.

Проект ОНФ «За честные закупки» провел масштабное исследование, и его результаты уже обсуждаются в правительстве. Есть первые позитивные отклики на доклад и на решения, которые предлагаются в нем. Возможно, в скором времени власти действительно откорректирует систему питания школьников по всей стране, тогда и отравлений, и заболеваний станет значительно меньше.