Программа действий правительства – взгляд «Курса Благополучия»

В предыдущих статьях мы рассмотрели различные варианты развития экономик государств, которые в разной степени используют (использовали) инструменты, предлагаемые в программе «Курс Благополучия». В ней мы подробно изложили действия, способные в короткие сроки изменить траекторию развития экономики страны). Мы посмотрели на Китай и Японию, Германию, а также на Бразилию, как на разные примеры удачной экономической политики.

В сегодняшнем материале нам хотелось бы высказаться о программе действий, которая предложена для развития экономики России. В начале июня премьер Михаил Мишустин представил Президенту документ – «Общенациональный план действий обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». Мы внимательно ознакомились с «Планом действий», опубликованным многими сайтами в его версии от 31 мая 2020 года. Для его подготовки была собрана обратная связь от всех субъектов федерации, от федеральных министерств и ведомств. Так получилось, что одного из авторов «Курса Благополучия» пригласили к обсуждению для подготовки предложений от одного из субъектов федерации.

На наш взгляд – у правительства получился очень хороший документ, имеющий, тем не менее, два главных изъяна. В зависимости от того, как высшее руководство государства справится с ними – это и определит судьбу российской экономики, и всей нашей государственности на ближайшие несколько лет.

Для начала о хорошем: впервые за постсоветский период существует экономическая программа за подписью главы правительства, предусматривающая «монетарное смягчение», как это названа в самом Плане действий, с бюджетным дефицитом до 8,5% ВВП или до четверти расходной части бюджета. Внутри плана есть как меры по увеличенным выплатам и снижению налогов, (пусть и не намного, пусть и не напрямую на граждан), так и меры по стимулированию инвестиций (в том числе и прямые субсидии и бюджетные затраты бюджета на множество новых проектов).

Теперь о недостатках. Первый большой изъян – очень небольшой объем фактического восстановления потребительского спроса, разрушенного за десять недель карантина. Второй изъян – это скорее «риск беды», а не уже случившаяся беда. Речь идет о разделе Плана 5.3 «Развитие долгосрочных финансовых инструментов». Это перекликается с недавними утечками в СМИ о решении правительства подготовить масштабные займы от населения.

О первом изъяне – о недостаточности мер прямой поддержки населения.

Технически – План недостаточен и не может сработать так, как ожидается, просто из-за недостаточной суммы мер прямой поддержки в сравнении с общей потерей потребительского спроса за месяцы карантина. Но это исправимо добавлением новых и новых выплат или налоговых послаблений – как это уже понемногу и начало происходить. Например – в объявленных Президентом на прошлой неделе повторных выплатах на детей.

Также – в общую сумму мер поддержки записаны многие шаги, которые в большей части все равно пришлось бы финансировать из федерального бюджета, даже если бы и не было ситуации с коронавирусом. Например – программа ремонта и строительства автодорог. Именно поэтому набор прямых мер поддержки населения по-прежнему недотягивает до минимальных 5 триллионов рублей, необходимых для преодоления последствий «корона-кризиса».

До сих пор правительство избегает таких мер прямой поддержки спроса, как увеличение пенсий, зарплат бюджетников и обнуление НДФЛ на доходы ниже определенного уровня. Без них тяжело будет достаточно быстро восстановить спрос относительно равномерно по всем секторам экономики и в достаточном объеме.

Что мешает признанию российским руководством фактов, базовых понятий, легко моделируемых почти любым макроэкономистом? Технически – препятствиями являются нерешенный в головах высшего руководства страны вопрос о допустимости отказа от бездефицитного бюджета и прочих рекомендаций МВФ, и достаточность сил той части правительства, которая ищет новые, нелиберальные пути выхода из кризиса.

Оба препятствия между собой связаны. Если будет больше ключевых лиц в правительстве, разделяющих идеи, близкие «Курсу Благополучия», то быстрее будут преодолеваться идеологические барьеры, типа «бездефицитного бюджета». И то, и другое – исправимо с временем. Надо лишь искать и использовать все возможности по распространению идей Курса.

Помните, как в кинофильме «Матрица» главному герою Нео нужно было постигнуть одну истину, чтобы разом перейти на совсем иной уровень собственного развития и значимости. Забыли? Ложки не существует! Когда Нео сумел не только это понять, но и применить в своей борьбе, он стал куда сильнее и неуязвимее.

Так и сегодня руководству России нужно понять, что «дефицит бюджета» — это та самая «ложка», страшилка из параллельной реальности. В действительности в нашем сегодняшнем мире все уже живут и действуют, не обращая на это никакого внимания. Поэтому нужно просто понять и использовать принципы создания денежной массы без инфляции, получения денег «из ничего», которые активно используют все развитые страны и Китай.

И здесь сложно переоценить роль и важность личностей в руководстве страны, которые могли бы смело продвигать идеи программы «Курс Благополучия».

Парадокс – но это факт. Главное препятствие сегодня для развития экономики России – это малочисленность в руководстве тех, кто разделяет нелиберальные взгляды и подходы. Идея снова первична, важно, чтобы её носителей во власти было определенное критическое число.

Наивно звучит? Возможно. Но кто мог предполагать, что в конце 1990-х победит идея восстановления российского суверенитета, и шаг за шагом найдет себе достаточно сторонников в российской элите и российской власти. Так, чтобы к 2008 году могла случиться уже знаменитая мюнхенская речь президента. Кто мог предположить в 1929 году, что японское правительство поверит лекциям Клиффорда Дугласа про «социальный кредит» настолько, чтобы за 10 лет построить мощную экономическую державу, более чем удвоив ВВП и по объему экспорта догнав США.

Идеи, особенно своевременные, могут иметь колоссальную силу.

О втором изъяне – о риске роста госдолга для финансирования «Плана действий»

Речь идет о том, что планами правительства для финансирования дополнительных расходов бюджета предусматривается выпустить облигации федерального займа. Как мы уже неоднократно писали на сайте программы «Курс Благополучия», здесь и кроется самая большая ловушка для руководства России. Несомненно, что любые меры по компенсации последствий коронавируса и карантинных мер потребуют дополнительных расходов бюджета. Более того, новые меры принципиально должны привести к бюджетным расходам, существенно превышающим налоговые поступления и все прочие доходы бюджета. То есть, образуется масштабный бюджетный дефицит, до 10% от доходной части.

Россия сегодня – это уникальная страна, в которой есть чем закрывать потенциальные бюджетные дыры и без эмиссии, и без заимствований. Первый год можно покрывать такой дефицит бюджета неизрасходованными остатками госсредств на счетах, оценки которых сильно разнятся. Второй и последующие годы можно спокойно использовать средства ФНБ. Минимум 2 года, возможно, даже 3 года, можно не беспокоиться об источниках финансирования даже в рамках нынешних договоренностей с МВФ и международными финансовыми институтами. По сути, изъятые из роста российской экономики профициты последних лет, нужно просто вернуть в потребительский спрос и инвестиции.

Следует отметить, что высшее руководство страны подчеркнуто, открыто демонстрирует нежелание тратить средства Фонда Национального Благополучия. Это провоцирует «либеральную колонну» во власти отчаянно проталкивать тезис о неизбежности внешних заимствований для России. Для страны (одной из немногих в мире) у которой напрочь отсутствует необходимость к этому прибегать!

Неспешное отношение правительства к трате средств ФНБ пока можно объяснить многими причинами – и это нежелание заслуживает отдельной подробной статьи. Главное – нет логической связи между государственными бюджетами, их дефицитами (или профицитами) и способностью государства добавить денежную массу в экономику из здоровых, «белых» источников, без инфляции. Рано или поздно – руководство России найдет свой способ добавления «белой» рублевой массы в экономику.

(Для дальнейшего понимания причин роста любой современной экономики, напомним важные термины из новой экономической теории – Политэкономической теории благополучия.)

«Белые» деньги создаются государством. Создаются любым способом – займами граждан и частных компаний от госбанков, займами государства от госбанков, или прямой эмиссией денег на казначейских счетах. С оговорками – пока их количество не влияет на рост цен, и пока государство не позволяет явные спекуляции против национальной валюты.

Важно! В случае кредитной природы новых «белых» денег – процент по ним превращается в доход государства как акционера банка, выдавшего новый займ.

Токсичные, или «черные» деньги – создаются новым займами от частных банков. Причем заемщиками могут быть как частные компании и отдельные люди, так и само государство, когда пытается через долг финансировать больше расходов, чем это можно поддержать собираемыми налогами.

Важно! Процент по этим займам становится доходом международного частного финансового сектора и ведет к постепенной потере государственного суверенитета, и переходу активов страны под внешний контроль

Все вышесказанное означает, что для суверенного развития экономики страны надо применять ТОЛЬКО (или почти только) «белые» деньги!)

Поэтому главный вопрос и главный «подвох» в финансировании источников восстановления спроса и инвестиций: сумеет ли руководство России избежать создания долга перед частным финансовым сектором? Предлагаемые инструменты в разделе 5.3 «Плана Действий» опасны именно легкостью перепродажи долговых обязательств правительства международному финансовому сектору – «зеленые облигации» на внедрение экологичных технологий, облигаций федерального и субфедерального займа, «народных сбережений».

Если прагматичные моменты не позволяют открыто сказать, что создаваться будут именно «белые деньги» и кредиты, то можем потерпеть в нашем неведении. Возможно, внутри разделов «Плана Действий» правительства можно предусмотреть механизмы заимствования, где государство берет взаймы у уже существующих госбанков, с гарантией, что процентный доход по этим займам не уйдет в частный финансовый сектор.

Согласно Политэкономической теории благополучия — почти не важно, какой именно источник «белых» денег задействуется в ходе развития экономики. Можно в результате «прежних технических сбоев» «обнаружить» большие неизрасходованные остатки на бюджетных счетах. Можно создать займы правительства от госбанков. Главное – не допускать масштабных валютных спекуляций, прижать явные мошенничества по выводу средств. И, как описано в нашей программе, быстрее начать выдавать низкопроцентные кредиты и частично субсидии государственным и частным компаниям, кто добавляет недостающие производственные мощности – чтобы не было инфляционного перегрева.

Очень рады видеть предложения в Плане по дофондированию ФРП, Фонда Развития Промышленности Минпромторга (то есть – предложение увеличить сумму займов от ВТБ, доступных для работы ФРП). Если есть уже работающий институт развития – согласны, его срочно нужно масштабировать. Но мы были бы рады ещё больше рады увидеть предложение от правительства на вчетверо большую сумму!

И, напоследок, ещё раз – мы очень рады первому такому «Плану Действий» в современной России. Все его недочеты исправимы. Правильные меры из «Курса Благополучия» можно легко добавить в состав этого Плана.

Главное – начать действовать!

Группа разработчиков экономической программы

«Курс Благополучия»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/programma-dejstvij-pravitelstva-vzgljad-kursa-blagopoluchija-116651