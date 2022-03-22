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Правительство подготовило новые меры поддержки экономики

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Правительство подготовило новые меры поддержки экономики

Кабмин РФ разработал новые меры по поддержке экономики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«За неделю сформирован ещё один пакет предложений. Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента [РФ Владимира Путина]. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер», — сказал он.

Речь, в частности, идёт о поддержке фармацевтической отрасли и электроэнергетики.

«Есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий – через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам. А также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», – подчеркнул премьер.

«В области электроэнергетики важно поддержать компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе, но не смогут этого сделать в силу произошедших на рынке изменений. По действующим правилам в таком случае началось бы начисление штрафов и пеней. Мы предлагаем отложить эту меру и дать бизнесу возможность ввести объекты в эксплуатацию позже. Также позволим сетевым организациям сохранить объёмы инвестиций в развитие своего хозяйства», – отметил Мишустин.

Кроме того, предлагается донастроить программу стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект постановления внесли в правительство.

На рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты. «Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определённый период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты, — отметил премьер. – Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объёму инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте РФ а заключать договор о гарантийной покупке – в другом. Такие изменения помогут активнее вовлекать небольшие компании, запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов. Быстрее появятся новые рабочие места. Главное – надо обязательно предусмотреть, чтобы эти меры не были в ущерб конкуренции».

Помимо этого, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков. Сейчас такая возможность есть только у десяти субъектов федерации. Глава правительства подчеркнул, что таким образом больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.

По материалам сайта Кабмина РФ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/pravitelstvo_podgotovilo_novyje_mery_podderzhki_ekonomiki_291.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22279 18593
    марина 15 мин. назад

      Металлурги и российские ведомства договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже металлов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.”
      п.с. МИшустин шустрый ,молодец ,понадобилась война ,чтобы перестать кормить все биржи и рейтинговые их агентства.Особенно Лондон -пусть поищет металл,зерно,газ…-потому и вцепились в советские гиганты Азовстали ,химкомбинаты…-там ведь ого го всего настроил СССР.

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