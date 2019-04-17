Главная » Мировоззрение, Творчество

Генерал Борис Громов: Фильм Лунгина «Братство» – это пропаганда русофобии и терроризма

13:32. 17 апреля 2019 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Борис Громов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой лишить прокатного удостоверения фильм «Братство». Ожидается, что премьера ленты режиссера Павла Лунгина состоится в кинотеатрах в День Победы, 9 мая.

Борис Громов напомнил, что он возглавляет Всероссийскую ветеранскую организацию, представляющую интересы в том числе и участников боевых действий в Афганистане. «У меня к этим людям (воевавшим в Афганистане) особое чувство глубокого уважения за их стойкость, мужество, терпение и любовь к своей Родине. Я лично с ними прошел все испытания за 5,5 лет моей службы в этой стране — Афганистане (а там, на этой войне военнослужащим засчитывался день за три, как и во время Великой Отечественной войны). Поэтому к Афганистану и к событиям, происходившим там, у меня особое отношение», — пишет в своем письме председатель «Боевого Братства».

Борис Громов отмечает, что посмотрел фильм Лунгина, на который Минкульт и Фонд кино из госбюджета выделили 150 млн рублей.

«То, что я испытал вместе с ветеранами, которые были на просмотре, трудно передать словами. Это один из вариантов классической черной русофобии в исполнении П. Лунгина и его сына Александра. После просмотра картины ярости ветеранов не было предела», — пишет Борис Громов. По словам бывшего командующего 40-й армией, ветеранов Афганистана представили «сбродом дегенератов, воров, мошенников, убийц и подлецов».

«У меня, как и многих, возникло твердое убеждение — похоже, что Лунгин ведет пропаганду и поддерживает “светлый и честный образ террористов ТАЛИБанов и ИГИЛ”, с которыми мы воевали в Афганистане и организации которых запрещены в РФ», — подчеркнул Борис Громов.

Генерал напомнил, что на 40-ю армию, успешно выполнившую свои задачи в Афганистане, продолжаются нападки, начавшиеся со Съезда народных депутатов СССР в 1989 году.

По словам Бориса Громова, показ «супергрязной картины Лунгина» в День Победы неуместен. «Владимир Ростиславович, основываясь на мнении сотен тысяч ветеранов, прошу Вас принять решение о лишении фильма «Братство» прокатного удостоверения», — обращается к министру культуры РФ Владимиру Мединскому Герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов.

Источник: Mogilew.by

Подробнее о развитии ситуации читайте в группе ВК «Весёлый партизан»

bratstvo eto propaganda rusofobii i terrorizma 1 Генерал Борис Громов: Фильм Лунгина «Братство» это пропаганда русофобии и терроризма bratstvo eto propaganda rusofobii i terrorizma 2 Генерал Борис Громов: Фильм Лунгина «Братство» это пропаганда русофобии и терроризма

Дополнительные видеоматериалы по теме:

То, какое в кавычках «патриотическое кино» снимает Павел Лунгин, – можно понять на примере его сериала «Родина», обзор на который прикреплён к публикации. Весьма показательно, что за откровенно антигосударственные и антинародные творения режиссёр раз за разом получает поддержку Министерства культуры и Фонда кино.

Системный взгляд на российский кинематограф

В 2008 году Фонд информационной безопасности опубликовал небольшой доклад, в котором сделал вывод о том, что основным инструментом изменения базиса ценностей нашего общества по западному образцу является Голливуд, и описал технологию  формировании современного российского кинорынка.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/bratstvo-eto-propaganda-rusofobii-i-terrorizma/

Метки: российские, фильмы

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сериал «Родина» – заказ надгосударственных структур
...Сериал «Родина» был снят Павлом Лунгиным по сценарию американского сериала «Homeland» ... инстинктах, которые в подобных фильмах называют любовью.История любви офицера... образцовой семьей. Кстати, у фильма планируется продолжение.Подведём итог, сериал...
Конец операции "СТРЕЛОК"
Большой украинский лохотрон для граждан СССР. Чей слуга Гиркин. Президент Пякин на подхвате. На каждого благонамеренного - своя узда. О СОСТОЯНИИ, ТЕНДЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ из записки ВП СССР. Ведущий - Вячеслав Негреба
Война в России УЖЕ СЕЙЧАС!!! Сотни погибших ежедневно!
Алкоголь убивает Россию! Каждый день из-за убийств и самоубийств, несчастных случаев и болезней, связанных и вызванных употреблением спиртного, в нашей стране уходят из жизни 2 000 человек! Двадцать последних лет из-за медицинских и социальных последствий...
Путину придётся таки открыть "ящик Пандоры", и это произойдёт совсем скоро!
24 июня 2013 года я опубликовал статью "Путин мягко намекнул "мировому еврейству", что может отрыть "ящик Пандоры", но его не все поняли". Её прочли тогда десятки тысяч людей, а многие даже скопировали себе в блоги. И на то была веская причина. В ту пору ...
Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]
... в советском научно-популярном фильме «Я и другие». Фильм состоит из ряда... проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове...://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта... Подпишись на канал и...
Телевранье НТВ по поводу Светланы Лады-Русь [Обманутая Россия]
...://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта... В рамках проекта «Обманутая... Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)