Генерал Борис Громов: Фильм Лунгина «Братство» – это пропаганда русофобии и терроризма

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Борис Громов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой лишить прокатного удостоверения фильм «Братство». Ожидается, что премьера ленты режиссера Павла Лунгина состоится в кинотеатрах в День Победы, 9 мая.

Борис Громов напомнил, что он возглавляет Всероссийскую ветеранскую организацию, представляющую интересы в том числе и участников боевых действий в Афганистане. «У меня к этим людям (воевавшим в Афганистане) особое чувство глубокого уважения за их стойкость, мужество, терпение и любовь к своей Родине. Я лично с ними прошел все испытания за 5,5 лет моей службы в этой стране — Афганистане (а там, на этой войне военнослужащим засчитывался день за три, как и во время Великой Отечественной войны). Поэтому к Афганистану и к событиям, происходившим там, у меня особое отношение», — пишет в своем письме председатель «Боевого Братства».

Борис Громов отмечает, что посмотрел фильм Лунгина, на который Минкульт и Фонд кино из госбюджета выделили 150 млн рублей.

«То, что я испытал вместе с ветеранами, которые были на просмотре, трудно передать словами. Это один из вариантов классической черной русофобии в исполнении П. Лунгина и его сына Александра. После просмотра картины ярости ветеранов не было предела», — пишет Борис Громов. По словам бывшего командующего 40-й армией, ветеранов Афганистана представили «сбродом дегенератов, воров, мошенников, убийц и подлецов». «У меня, как и многих, возникло твердое убеждение — похоже, что Лунгин ведет пропаганду и поддерживает “светлый и честный образ террористов ТАЛИБанов и ИГИЛ”, с которыми мы воевали в Афганистане и организации которых запрещены в РФ», — подчеркнул Борис Громов.

Генерал напомнил, что на 40-ю армию, успешно выполнившую свои задачи в Афганистане, продолжаются нападки, начавшиеся со Съезда народных депутатов СССР в 1989 году.

По словам Бориса Громова, показ «супергрязной картины Лунгина» в День Победы неуместен. «Владимир Ростиславович, основываясь на мнении сотен тысяч ветеранов, прошу Вас принять решение о лишении фильма «Братство» прокатного удостоверения», — обращается к министру культуры РФ Владимиру Мединскому Герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов.

Источник: Mogilew.by

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Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/bratstvo-eto-propaganda-rusofobii-i-terrorizma/