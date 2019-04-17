Это не Бузова, не жена Джигарханяна и уж тем более не Шурыгина
19:10. 17 апреля 2019 Просмотров - 384 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Она истинная русская девочка, о которой из века в век писали поэты и писатели…
Девочка выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король – круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате.
Она после крушения каноэ несмотря на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть…
С трудом встала и пошла за помощью.
Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых.
Она спасла одного из 19-летних инструкторов.
После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лежа на кровати и уставившись в потолок повторяла: «Женя, это ты тут?».
Юля себя корила, что не спасла всех.
Она была свидетелем смерти почти каждого.
Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали.
Она все это мне рассказывала.
Мы ее все пытались успокоить, я тогда еще держал себя в руках и старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О ее подвиге мало кто знает!
Почему?
Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора.
Ей 13 лет.
После того, как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее.
Хочу, чтобы все ее знали.
Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало.
Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив!
Если Вы поддерживаете Юлию, поделитесь этой новостью с друзьями!
Девочка выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король – круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате.
Она после крушения каноэ несмотря на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть…
С трудом встала и пошла за помощью.
Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых.
Она спасла одного из 19-летних инструкторов.
После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лежа на кровати и уставившись в потолок повторяла: «Женя, это ты тут?».
Юля себя корила, что не спасла всех.
Она была свидетелем смерти почти каждого.
Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали.
Она все это мне рассказывала.
Мы ее все пытались успокоить, я тогда еще держал себя в руках и старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О ее подвиге мало кто знает!
Почему?
Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора.
Ей 13 лет.
После того, как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее.
Хочу, чтобы все ее знали.
Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало.
Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив!
Если Вы поддерживаете Юлию, поделитесь этой новостью с друзьями!
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8680094.html