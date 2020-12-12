2020 год в анекдотах
Этот год был самым високосным из всех, но, кажется, он все же скоро закончится. Карантин, самоизоляция, маски, удаленка, локдаун и прочие новые реалии не только огорчали нас, но и давали множество поводов посмеяться.
Мы предлагаем вспомнить, как это было, с лучшими анекдотами 2020 года. Иногда юмор в них горький и едкий, но точно качественный. Улыбнитесь — и вперед, навстречу 2021 году!
анекдоты про коронавирус
В Петербурге жёстко задержали мужчину, который одел маску, а не надел.
***
Человек: Я — царь природы!
Природа: Ну царь так царь. На корону.
***
— Дед, расскажи, как вы при Путине жили?
— Жили отлично! Пиво прямо из городских фонтанов текло! Чёрной икрой объедались поварёшками!
— Круто! А ещё чего?
— Один раз всей стране Путин месяц выходных объявил!
— Ну, дед, это ты заврался.
***
В 2000-м я думал, что через 20 лет люди на Марс полетят, и вот прошло 20 лет, а люди даже на Кипр и в Болгарию слетать не могут.
***
В номинации на звание «Неудачник 2020 года» с большим отрывом лидируют сварщик из Бейрута и повар из Ухани.
***
А тем временем в Москве наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер!
***
В этом году, чтобы напугать людей на Хэллоуин, нужно просто прийти без маски.
***
При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы измерить температуру.
Они так стирают память.
Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками.
***
В это непростое коронавирусное время предлагаю вспомнить о старом бесконтактном приветствии — пионерском салюте. Текст приветствия, разумеется, нужно немного подправить:
— Будь здоров!
— Всегда здоров!
анекдоты про коронавирус
Если снимать карантин постепенно, то сначала надо открыть для посещения библиотеки и музеи. Так в них хоть кто-то ходить начнет.
***
— А ты чего ждал, что я сниму маску на первом свидании? Я не такая.
***
Метро будут открывать в два этапа: сначала откроют на вход, а через 14 дней — на выход.
***
Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи. Такого подвига самоизоляции ещё не знала Русь.
***
Переименуй свой Wi-Fi в «Соvid-19 5G ТЕSТ ТОWЕR». Сделай жизнь соседей-конспирологов интереснее!
***
Индекс самоизоляции в Москве настолько высокий, что к памятнику Пушкину начала зарастать народная тропа.
***
Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?»
***
Мои внуки учатся онлайн. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.
***
Внимание!
В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины.
***
Советы бывалого собачника:
Купите поводок и ходите с ним. Если встретит полиция — скажите, что собачка убежала, а вы её ищете!
***
Первый, кто правильно принимал душ, придя с улицы, это Ипполит в «Иронии судьбы».
***
До сегодняшнего дня я ещё никогда не протирал бутылку водки спиртом.
***
— Алло, дорогая, я в магазине. Что брать?
— Ты в маске?
— Да.
— Бери кассу.
***
Пришли с мужем домой из магазина.
Сняли маски. Оказалось, муж не мой!
Будьте бдительны!
***
Пошла на кухню проверить, есть у меня СОVID-19 или нет. Нюхала копченое сало.
Есть две новости. Коронавируса нет. Сала теперь тоже нет.
***
За последние дни все научились регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии — «поворотники».
***
Таксист клиенту:
— Не беспокойтесь из-за запаха, это у меня просто в машине вчера пролилось кое-что.
Клиент:
— Ничего страшного, я уже пару дней запахов вообще не чувствую.
***
Зашел в супермаркет, охранник замерил температуру: 35,2.
Во дают, уже на входе обвесили.
***
Это был самый настоящий год крысы:
— сидели в норках;
— таскали еду домой, там ее и грызли;
— заметив человека, прятались;
— переносили инфекцию.
анекдоты про коронавирус
Говорят, что третья волна коронавируса наступит в марте. А можно сразу озвучить, сколько сезонов в этом сериале?
***
— А еще мы учиться ходили в школы, а оценки нам ставили в бумажные дневники.
— Ох и заврался ты, дедуля! Еще скажи, что зимой вы снег ели.
***
ВОЗ предупреждает: Дед Мороз в этом году может принести в ваш дом не только подарки.
***
Предлагаю переименовать праздник в честь наступления 2021 года в праздник окончания 2020 года.
***
Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьба без гостей.
***
Моя борьба с открыванием пакетиков в магазине пока заканчивается заплёванной изнутри маской.
***
— Дайте мне, пожалуйста, две банки черной икры.
— А у тебя маска не треснет?
***
Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию — не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.
***
Минута молчания за женщин, которые надули губы за 2000 евро и сейчас вынуждены носить маску за 1 евро.
***
— Как называется варенье без вкуса и запаха?
— Ковидло!
***
С 2020-го на 2021-й Дед Мороз будет на дистанционке: он старше 65-ти.
***
Есть вопрос! Может, кто с таким уже сталкивался? Если в маске поломалась проволока, можно ли её как-то поменять, или это уже всё?
***
Помню, как пожелал на Новый, 2020 год, чтобы этот год стал самым незабываемым в моей жизни. Не прошло ещё и полгода, а я уже понял, что это моё желание сбылось…
***
— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твоё платье превратится в лохмотья…
— А разве не в полночь, крёстная?
— Прости, новые ограничения, всё до 23:00 только работает.
***
Российские сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр «Covid-19».
Он не имеет ни вкуса, ни запаха.
***
Прочитала сейчас симптомы коронавируса. Один из них: постоянно тянет в сон и нет желания работать. Похоже, я уже 30 лет болею…
***
Если вы помните, что такое диск B, вы входите в группу риска по коронавирусу.
анекдоты про коронавирус
С понедельника почтальоны будут работать из дома.
Они будут читать ваши письма и звонить вам, если там что-то важное.
анекдоты и мемы про 2020 коронавирус
Настроение — зайти в «Л’Этуаль», попросить, чтобы дали понюхать парфюм, чихнуть и сказать: «Что-то вообще ничем не пахнет».
***
Прежде чем сделать тест на корону, ответь себе, что ты будешь делать, если результат окажется:
а) положительным;
б) отрицательным.
Если на оба вопроса ответ одинаковый, то не нужно делать этот тест.
***
— Что ты попросишь у Деда Мороза в новом 2021 году?
— Пощады!
***
— Сергей Семенович, заболеваемость короновирусом растет!
— Срочно меняйте все бордюры на новые!
— Заменили, все равно растет!
— Меняйте всю плитку на новую!
— Заменили, не помогает!
— Что же это за зараза-то такая: ничего ее не берет!
***
— Ух ты, какая красивая маска!
— Не трогай, это на Новый год.
***
Сегодня я зашёл в отделение банка в маске и отдал им свои деньги.
Чувствую себя глупо.
***
«Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса», — заявили в правительстве. Это что же вы там такое готовите, аж страшно стало…
***
Бегают две собаки на газоне. Молодая спрашивает:
— Слушай, а почему это всю жизнь собаки в намордниках ходили, а люди только сейчас начали их носить?
Старая:
— Да ничего странного! В космос тоже сначала наши слетали, а потом и люди полетели.
***
Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые бессимптомно.
***
— Скажите, а уже есть в продаже календари на следующий год?
— Какой ещё следующий год?
***
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
***
Какие новогодние желания загадывали 31 декабря 2019:
Грета Тунберг: «чтобы самолеты не летали, заводы не работали, дети перестали ходить в школу не только по пятницам, а вообще».
Российские олимпийцы: «если нас не пустят на олимпиаду в Токио, так пусть и никто туда не поедет».
Лукашенко: «чтобы продавцы нефти начали доплачивать покупателям за нефть».
Собачки: «чтобы хозяева сами себе надели намордники и упрашивали нас пойти погулять».
Милиционеры: «что бы можно было кого угодно останавливать для проверки документов и выписки штрафов».
Учителя: «чтобы в школу можно было не ходить, а зарплату все равно получать».
Невыездные за границу: «раз уж нам нельзя — так пусть и никого не пускают!»
Жены: «чтобы отменили все эти спортивные матчи и закрыли бары!»
***
«Да что вы знаете о самоизоляции?!« — кричал Робинзон Крузо.
***
— Бэрримор, что это за страшный, раздирающий душу вой?
— Это собака Баскервилей, сэр. Её уже в шестидесятый раз ведут на прогулку.
***
Самоизоляция — это ознакомительный тур на пенсию: денег нет, заняться нечем, в деревне больше развлечений, чем в городе.
***
Я считаю, что в конце года просто обязаны прилететь инопланетяне. У этого экшена должен быть феерический финал.
***
Во время карантина природа России настолько очистилась, что в неё вернулись печенеги и половцы.
анекдоты про коронавирус
Принц Чарльз вылечился от коронавируса за несколько дней.
Да-с, не пристаёт к нему корона…
***
На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.
***
Ещё одна неделя карантина — и маска будет мне мала…
***
В связи с эпидемией коронавируса Москва хочет перекрыть границу с Россией.
***
Говорят, что изначально из-за короновируса голосование за поправки к Конституции хотели провести по смс. Но побоялись, что опять победит дочь Алсу.
***
— Ужас какой-то… — подумал Стивен Кинг и выключил новости.
***
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные.
***
В связи с эпидемией коронавируса в Омске закрыли новый международный аэропорт и метро. Ну, как закрыли… Предвидя за много лет такую ситуацию — даже и не открывали!
***
Уроки на удалёнке напоминают спиритический сеанс:
— Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слышишь.
***
Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.
***
Ольга Бузова отменила свои гастроли в Европу.
— Люди и так настрадались в 2020 году, — сказала она нашему корреспонденту.
***
Москвичи настолько богатые, что выбрасывают одноразовые маски после пятой стирки.
***
Теперь «до н. э.» подразумевает «до начала эпидемии».
***
— Российская вакцина от короновируса настолько эффективная, что тысячи моментально выздоровели, миллионы сбросили маски и ходят, ничего не боясь.
— И это ей еще прививать не начали!
***
Дожили! Платим за воздух!
Тариф «Дышим в маске» — 30 руб.
Тариф «Дышим без маски» — 5000 руб.
***
Звонок другу:
— Давид, у вас же, у евреев, сейчас 5780 год?
— Да.
— Слушай, а не можешь рассказать, как всё же закончился 2020?
***
— Простой лайфхак, на случай, если вам не будет хватать позитива на Новый Год 2021.
Возьмите новостную ленту 2020 и просмотрите ее в обратном порядке.
Вы увидите, как укрепляется рубль, растет ВВП нашей промышленности, спортсмены получают олимпийские медали, тысячи счастливых людей покидают больницы, разрешаются международные конфликты.
— А в финале еще ловят какого-то китайца и отбирают у него летучую мышь.
***
Думала, что самой неудачной и ненужной покупкой 2020 года были зимние сапоги.
Нет, оказывается — губная помада.
***
Однажды в Голливуде снимут фильм, основанный на реальных событиях: о том, как путешественник во времени раз за разом возвращается в 2020 год, чтобы исправить ситуацию, но всякий раз получается только хуже.
***
Пандемия стала похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она как бы не закончилась, но всем уже без разницы.
***
А школьникам будущего на ЕГЭ по истории мы оставим вопрос с подвохом: в каком году была Олимпиада 2020?
***
2020-й оказался високоснее всех високосных.
***
В Одессе с коронавирусом просто договорились.
Он даже остался немножко должен.
***
— Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.
— А вы масочку снимите…
***
Судя по количеству событий, историкам будущего придётся не просто изучать 2020 год, а ещё и выбирать, на каком месяце специализироваться.
***
Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах своих детей, а потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал! Видали мы, как ты работаешь».
анекдоты про коронавирус
А можно удалить 2020 и установить заново?
Эта версия с вирусом.
***
13:
— Я самое зловещее число!
666:
— Нет, я!
2020:
— Привет…
***
Можно смело предсказать только одно: что в новогоднем обращении президент скажет: «Это был непростой год!»
***
10.12.2020
Через год будете воспринимать с улыбкой всю эту движуху с вирусом. Ну те, кто выживет.
Вообще не смешно, большая часть анекдотов совсем мне не понятна. Ещё раз убеждаюсь, что Москва отдельное государство.
А где тут Москва? Взято с сибирского сайта, да и я в 1000 км от столицы живу. Нет, тут дело не в географии.
Смешно когда Москва поперек яиц встала.
?
Москва в апреле ввела карантин. Когда посторонние люди хоронили брата, то стояла четырехчасовая очередь из машин с покойниками в морг. Четыре часа в машине вместе с покойником. В это время неверящие хохотуны жарили шашлыки на вечном огне на марсовом поле, с разговорами о нерусской Москве. Только сейчас появилось авиасообщение и только с Москвой за тысячу долларов. Уже ехать бесполезно, не нужно, и даже страшно.
Смешно правда ?
Сочувствую.
Лучше схитрить, и уйти первому. Будет кому проводить.
Вы меня спасли, Айвочка, своим добрым словом.
Теперь вы мне должны за это.
Заходит врач в кабинет гинекологии. А там прямо в кресле сексом занимаются.
- Коллега, что вы делаете ?
- Я делаю внутриматочный массаж.
- Согласен, коллега. Если бы у меня не было медицинского образования, то я бы подумал, что вы ее е*ете.
Иа-иа-иа !
-Вставай в школу пора
- Не хочу,не пойду,меня там все ненавидят…
- А нахрена ты им так много задаёшь и двойки ставишь ?
И время дурацкое, и анекдоты без улыбок…
День, проведённый без смеха, это день, проведённый напрасно.
Чарли Чаплин.
Конечно для него напрасный день если он ничего не заработал не своем смехе.
Но смешного у Чаплина было мало для других.
https://diana-mihailova.livejournal.com/5838008.html…в тему
Зачем, зачем их раздели?? Какой ужас и так их жалко, быть такими смешными в лихо закрученных усах и полосатых труселях.
Люди принимают всё так серьёзно, что это становится обузой для них. Учитесь больше смеяться. По мне, смех так же свят, как и молитва.
Ошо
Смеяться ведь лучше, чем плакать. Особенно, если и то и другое бесполезно.
Эрих Мария Ремарк
Иногда лучше плакать.
Смеяться на похоронах как-то не прилично.
Потому смех тоже хорош к месту и по поводу.
Пандемия-похороны здравого смысла.
Но не только..
Кто-то похоронил близких и знакомых и смешно не всем.
Мне смешно.
Неловко вышло.
Кто-то похоронил, но смеются не над этим. Тут смех, чтобы не заплакать и не сойти с ума. Смеясь, легче пережить ужас. Смеются пережившие. Смеются те, кто устал ждать, когда же до него дойдёт очередь помирать.
Есть такая азиатская традиция улыбаться, говоря о своей боли. У меня иногда тоже так непроизвольно получается.
Если бы я была в полной безопасности относительно этой эпидемии и смеялась на чужими страданиями, так ведь нет же! У меня ровно такая же вероятность заболеть и помереть от короны, как и у других. Но я предпочитаю смех слезам. Не дождётесь!
Правильно.
Смейся и никого не слушай.
Я тоже смеюсь…
И пЕть будем и гулять будем а смерть придёт помирать будем
Без юмора живут только глупые.
Пришвин Михаил Михайлович
Коронованная особа.
Когда начинаешь публиковать сама (почти сама) , гораздо больше начинаешь сочувствовать Брахману.
Когда пережил 2020 начинаешь не сочувствовать тем, кто сомневается.
Это как мужик-хозяин который ни разу не рожал.
Прекрасные анекдоты ! Как и вся наша жизень.