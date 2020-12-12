Этот год был самым високосным из всех, но, кажется, он все же скоро закончится. Карантин, самоизоляция, маски, удаленка, локдаун и прочие новые реалии не только огорчали нас, но и давали множество поводов посмеяться.

Мы предлагаем вспомнить, как это было, с лучшими анекдотами 2020 года. Иногда юмор в них горький и едкий, но точно качественный. Улыбнитесь — и вперед, навстречу 2021 году!

анекдоты про коронавирус

В Петербурге жёстко задержали мужчину, который одел маску, а не надел.

***

Человек: Я — царь природы!

Природа: Ну царь так царь. На корону.

***

— Дед, расскажи, как вы при Путине жили?

— Жили отлично! Пиво прямо из городских фонтанов текло! Чёрной икрой объедались поварёшками!

— Круто! А ещё чего?

— Один раз всей стране Путин месяц выходных объявил!

— Ну, дед, это ты заврался.

***

В 2000-м я думал, что через 20 лет люди на Марс полетят, и вот прошло 20 лет, а люди даже на Кипр и в Болгарию слетать не могут.

***

В номинации на звание «Неудачник 2020 года» с большим отрывом лидируют сварщик из Бейрута и повар из Ухани.

***

А тем временем в Москве наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер!

***

В этом году, чтобы напугать людей на Хэллоуин, нужно просто прийти без маски.

***

При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы измерить температуру.

Они так стирают память.

Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками.

***

В это непростое коронавирусное время предлагаю вспомнить о старом бесконтактном приветствии — пионерском салюте. Текст приветствия, разумеется, нужно немного подправить:

— Будь здоров!

— Всегда здоров!

анекдоты про коронавирус

Если снимать карантин постепенно, то сначала надо открыть для посещения библиотеки и музеи. Так в них хоть кто-то ходить начнет.

***

— А ты чего ждал, что я сниму маску на первом свидании? Я не такая.

***

Метро будут открывать в два этапа: сначала откроют на вход, а через 14 дней — на выход.

***

Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи. Такого подвига самоизоляции ещё не знала Русь.

***

Переименуй свой Wi-Fi в «Соvid-19 5G ТЕSТ ТОWЕR». Сделай жизнь соседей-конспирологов интереснее!

***

Индекс самоизоляции в Москве настолько высокий, что к памятнику Пушкину начала зарастать народная тропа.

***

Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?»

***

Мои внуки учатся онлайн. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.

***

Внимание!

В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины.

***

Советы бывалого собачника:

Купите поводок и ходите с ним. Если встретит полиция — скажите, что собачка убежала, а вы её ищете!

***

Первый, кто правильно принимал душ, придя с улицы, это Ипполит в «Иронии судьбы».

***

До сегодняшнего дня я ещё никогда не протирал бутылку водки спиртом.

***

— Алло, дорогая, я в магазине. Что брать?

— Ты в маске?

— Да.

— Бери кассу.

***

Пришли с мужем домой из магазина.

Сняли маски. Оказалось, муж не мой!

Будьте бдительны!

***

Пошла на кухню проверить, есть у меня СОVID-19 или нет. Нюхала копченое сало.

Есть две новости. Коронавируса нет. Сала теперь тоже нет.

***

За последние дни все научились регулярно мыть руки.

Тема следующей пандемии — «поворотники».

***

Таксист клиенту:

— Не беспокойтесь из-за запаха, это у меня просто в машине вчера пролилось кое-что.

Клиент:

— Ничего страшного, я уже пару дней запахов вообще не чувствую.

***

Зашел в супермаркет, охранник замерил температуру: 35,2.

Во дают, уже на входе обвесили.

***

Это был самый настоящий год крысы:

— сидели в норках;

— таскали еду домой, там ее и грызли;

— заметив человека, прятались;

— переносили инфекцию.

анекдоты про коронавирус

Говорят, что третья волна коронавируса наступит в марте. А можно сразу озвучить, сколько сезонов в этом сериале?

***

— А еще мы учиться ходили в школы, а оценки нам ставили в бумажные дневники.

— Ох и заврался ты, дедуля! Еще скажи, что зимой вы снег ели.

***

ВОЗ предупреждает: Дед Мороз в этом году может принести в ваш дом не только подарки.

***

Предлагаю переименовать праздник в честь наступления 2021 года в праздник окончания 2020 года.

***

Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьба без гостей.

***

Моя борьба с открыванием пакетиков в магазине пока заканчивается заплёванной изнутри маской.

***

— Дайте мне, пожалуйста, две банки черной икры.

— А у тебя маска не треснет?

***

Если кто-то не соблюдает социальную дистанцию — не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.

***

Минута молчания за женщин, которые надули губы за 2000 евро и сейчас вынуждены носить маску за 1 евро.

***

— Как называется варенье без вкуса и запаха?

— Ковидло!

***

С 2020-го на 2021-й Дед Мороз будет на дистанционке: он старше 65-ти.

***

Есть вопрос! Может, кто с таким уже сталкивался? Если в маске поломалась проволока, можно ли её как-то поменять, или это уже всё?

***

Помню, как пожелал на Новый, 2020 год, чтобы этот год стал самым незабываемым в моей жизни. Не прошло ещё и полгода, а я уже понял, что это моё желание сбылось…

***

— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твоё платье превратится в лохмотья…

— А разве не в полночь, крёстная?

— Прости, новые ограничения, всё до 23:00 только работает.

***

Российские сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр «Covid-19».

Он не имеет ни вкуса, ни запаха.

***

Прочитала сейчас симптомы коронавируса. Один из них: постоянно тянет в сон и нет желания работать. Похоже, я уже 30 лет болею…

***

Если вы помните, что такое диск B, вы входите в группу риска по коронавирусу.

анекдоты про коронавирус

С понедельника почтальоны будут работать из дома.

Они будут читать ваши письма и звонить вам, если там что-то важное.

анекдоты и мемы про 2020 коронавирус

Настроение — зайти в «Л’Этуаль», попросить, чтобы дали понюхать парфюм, чихнуть и сказать: «Что-то вообще ничем не пахнет».

***

Прежде чем сделать тест на корону, ответь себе, что ты будешь делать, если результат окажется:

а) положительным;

б) отрицательным.

Если на оба вопроса ответ одинаковый, то не нужно делать этот тест.

***

— Что ты попросишь у Деда Мороза в новом 2021 году?

— Пощады!

***

— Сергей Семенович, заболеваемость короновирусом растет!

— Срочно меняйте все бордюры на новые!

— Заменили, все равно растет!

— Меняйте всю плитку на новую!

— Заменили, не помогает!

— Что же это за зараза-то такая: ничего ее не берет!

***

— Ух ты, какая красивая маска!

— Не трогай, это на Новый год.

***

Сегодня я зашёл в отделение банка в маске и отдал им свои деньги.

Чувствую себя глупо.

***

«Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса», — заявили в правительстве. Это что же вы там такое готовите, аж страшно стало…

***

Бегают две собаки на газоне. Молодая спрашивает:

— Слушай, а почему это всю жизнь собаки в намордниках ходили, а люди только сейчас начали их носить?

Старая:

— Да ничего странного! В космос тоже сначала наши слетали, а потом и люди полетели.

***

Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые бессимптомно.

***

— Скажите, а уже есть в продаже календари на следующий год?

— Какой ещё следующий год?

***

Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.

Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.

***

Какие новогодние желания загадывали 31 декабря 2019:

Грета Тунберг: «чтобы самолеты не летали, заводы не работали, дети перестали ходить в школу не только по пятницам, а вообще».

Российские олимпийцы: «если нас не пустят на олимпиаду в Токио, так пусть и никто туда не поедет».

Лукашенко: «чтобы продавцы нефти начали доплачивать покупателям за нефть».

Собачки: «чтобы хозяева сами себе надели намордники и упрашивали нас пойти погулять».

Милиционеры: «что бы можно было кого угодно останавливать для проверки документов и выписки штрафов».

Учителя: «чтобы в школу можно было не ходить, а зарплату все равно получать».

Невыездные за границу: «раз уж нам нельзя — так пусть и никого не пускают!»

Жены: «чтобы отменили все эти спортивные матчи и закрыли бары!»

***

«Да что вы знаете о самоизоляции?!« — кричал Робинзон Крузо.

***

— Бэрримор, что это за страшный, раздирающий душу вой?

— Это собака Баскервилей, сэр. Её уже в шестидесятый раз ведут на прогулку.

***

Самоизоляция — это ознакомительный тур на пенсию: денег нет, заняться нечем, в деревне больше развлечений, чем в городе.

***

Я считаю, что в конце года просто обязаны прилететь инопланетяне. У этого экшена должен быть феерический финал.

***

Во время карантина природа России настолько очистилась, что в неё вернулись печенеги и половцы.

анекдоты про коронавирус

Принц Чарльз вылечился от коронавируса за несколько дней.

Да-с, не пристаёт к нему корона…

***

На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.

***

Ещё одна неделя карантина — и маска будет мне мала…

***

В связи с эпидемией коронавируса Москва хочет перекрыть границу с Россией.

***

Говорят, что изначально из-за короновируса голосование за поправки к Конституции хотели провести по смс. Но побоялись, что опять победит дочь Алсу.

***

— Ужас какой-то… — подумал Стивен Кинг и выключил новости.

***

Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные.

***

В связи с эпидемией коронавируса в Омске закрыли новый международный аэропорт и метро. Ну, как закрыли… Предвидя за много лет такую ситуацию — даже и не открывали!

***

Уроки на удалёнке напоминают спиритический сеанс:

— Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слышишь.

***

Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках было гораздо лучше.

***

Ольга Бузова отменила свои гастроли в Европу.

— Люди и так настрадались в 2020 году, — сказала она нашему корреспонденту.

***

Москвичи настолько богатые, что выбрасывают одноразовые маски после пятой стирки.

***

Теперь «до н. э.» подразумевает «до начала эпидемии».

***

— Российская вакцина от короновируса настолько эффективная, что тысячи моментально выздоровели, миллионы сбросили маски и ходят, ничего не боясь.

— И это ей еще прививать не начали!

***

Дожили! Платим за воздух!

Тариф «Дышим в маске» — 30 руб.

Тариф «Дышим без маски» — 5000 руб.

***

Звонок другу:

— Давид, у вас же, у евреев, сейчас 5780 год?

— Да.

— Слушай, а не можешь рассказать, как всё же закончился 2020?

***

— Простой лайфхак, на случай, если вам не будет хватать позитива на Новый Год 2021.

Возьмите новостную ленту 2020 и просмотрите ее в обратном порядке.

Вы увидите, как укрепляется рубль, растет ВВП нашей промышленности, спортсмены получают олимпийские медали, тысячи счастливых людей покидают больницы, разрешаются международные конфликты.

— А в финале еще ловят какого-то китайца и отбирают у него летучую мышь.

***

Думала, что самой неудачной и ненужной покупкой 2020 года были зимние сапоги.

Нет, оказывается — губная помада.

***

Однажды в Голливуде снимут фильм, основанный на реальных событиях: о том, как путешественник во времени раз за разом возвращается в 2020 год, чтобы исправить ситуацию, но всякий раз получается только хуже.

***

Пандемия стала похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она как бы не закончилась, но всем уже без разницы.

***

А школьникам будущего на ЕГЭ по истории мы оставим вопрос с подвохом: в каком году была Олимпиада 2020?

***

2020-й оказался високоснее всех високосных.

***

В Одессе с коронавирусом просто договорились.

Он даже остался немножко должен.

***

— Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.

— А вы масочку снимите…

***

Судя по количеству событий, историкам будущего придётся не просто изучать 2020 год, а ещё и выбирать, на каком месяце специализироваться.

***

Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах своих детей, а потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал! Видали мы, как ты работаешь».

анекдоты про коронавирус

А можно удалить 2020 и установить заново?

Эта версия с вирусом.

***

13:

— Я самое зловещее число!

666:

— Нет, я!

2020:

— Привет…

***

Можно смело предсказать только одно: что в новогоднем обращении президент скажет: «Это был непростой год!»

***

10.12.2020