Синдром золушки. Современные женщины под властью гламура

Капитализм породил новый вид женщин с искаженной психикой и паразитической сущностью, для которых мораль и нравственность не имеет никакого значения. Они ради хорошей жизни готовы продать своих детей и убить родных….

…Деньги на киллера она взяла из его пиджака, благо карманы там были широкие. Самого киллера она нашла из его окружения – предложила грязное дело его собственному шофёру. Оставалось дело за малым – убить его самого и забыть.

Сорокалетний бизнесмен, переживавший кризис среднего возраста, нашёл даму сердца на распродаже девичьих тел – то есть на одном из конкурсов красоты, где она заняла первое место.

Водрузив на голову корону первой красавицы Вселенной и окрестностей, восемнадцатилетняя девчонка считала, что жизнь её состоялась – теперь уж её наверняка купят по самой хорошей цене. И не ошиблась в расчётах. Покупатель-бизнесмен был не то, что олигархом, но человеком вполне состоятельным, у него были точки общественного питания, агропредприятия и прочие сладкие атрибуты бизнесменского благополучия.

Он выделил ей новенькую автомашину БМВ, квартирку, небольшую, но в хорошем районе – все как положено при купле-продаже элитного живого товара. Девушка была почти что счастлива. Одна загвоздка – нрав у её хозяина становился иногда просто невыносимым. Порой, залившись элитной водкой и закушав её чёрной икоркой, он начинал сыпать в адрес своей пассии упрёками – в чёрствости, безделье, дурости и никчёмности. Но это можно пережить легко. Однако после очередной стопочки он начинал говорить страшное:

- Отниму у тебя квартиру и БМВ – тогда узнаешь!

Такие заявления приводили её в состояние ступора. Квартиру и БМВ, с которыми она сроднилась – и отнять?! Это катастрофа похлеще взрыва распиаренного вулкана Йеллоустоун!

Понять, насколько «папик» искренен в своих угрозах, она не могла. Даже намёк на то, чтобы враз лишиться всего самого дорого в жизни – машины, хаты и шмоток, просто туманил ей разум, загоняя его в какую-то беспросветную пучину. Поэтому она стянула, кажется, пару десятков тысяч долларов у будущей жертвы. И, поскольку в Москве мало кого знала из решительных людей, стала подбивать на мокрое дело шофёра – тот своего шефа тоже сильно недолюбливал.

Кончилось тем, что водитель, записав разговор на диктофон, отправился к бизнесмену и выложил всё. Тот, отойдя от шока и решив, что жизнь и Амур в данном конкретном случае несовместимы, отправился в уголовный розыск.

Операция прошла чётко, как по учебнику – имитация убийства, передача денег, задержание. И девушка устроилась на новое место жительства в женском следственном изоляторе.

История эта одно время сильно нашумела в СМИ. Но что было потом – мало кто знает.

Когда эмоции схлынули, девушка начала канючить и плакаться на свиданиях со своей жертвой. Делала она это настолько профессионально, что твердокаменное сердце дрогнуло, расплавилось и потекло горячей лавой, теряя изначальные очертания. Бизнесмен поплыл. И, как утверждают зловредные слухи, которым я ну нисколько не верю, отправился к прокурорским следователям вымаливать для отрады своей души прощение. Естественно, следователь заявил, что это не дело частного обвинения, а покушение на убийство, поэтому от того, заберёт потерпевший заявление или нет, не зависит ничего. На ставший таким привычным вопрос – сколько стоит, ушлые люди, отрекомендовавшиеся посредниками, определили цену в шестьсот тысяч долларов. Жадность и любовь боролись недолго – последняя победила. В общем, правдами и неправдами уголовное судопроизводство было прекращено, деваха вернулась на свободу – к любимым шубам, квартирке и БМВ.

Но жизнь вернулась на круги своя, стало всё как раньше – вместе с запоями и угрозами «папика» лишить самого дорогого. Через некоторое время деваха натырила достаточно денег, чтобы, после очередного скандала, пойти снова заказать своего любимого киллерам. На этот раз она обратилась к приятелю жертвы. Тот, отойдя от минутного шока, тут же её и заложил. На этот раз полицию втягивать в разборки не стали. Деваху изгнали из рая, и что с ней теперь – никому не ведомо.

Можно было бы считать эту историю забавным казусом с хорошим концом. Однако она вполне типична. Типично поведение героини – абсолютно холодное, жестокое и эгоистичное. Есть такой совершенно особый тип молодых женщин. Массовый продукт эпохи развитого капитализма. Гламурная фифа.

Фифа вырастает и приходит во взрослый мир уже со сложившимся осознанием своего гигантского превосходства над остальным человечеством, а особенно – над мужчинами. Мужчины в её понимании – это низшие существа, задача которых обеспечивать её, дарить шмотки и восхищаться ей. Некоторых, особо пылких фиф, интересует телесная сторона отношений, но это не обязательно. Главная черта фифы – это бездонное и бескрайнее, как сама Вселенная, самомнение. Ощущение собственной исключительности. И твёрдое убеждение, что весь мир у неё в долгу за то, что она на свет появилась.

Главные союзники фифы – зеркало, косметика, маникюр. И, как следствие достижения товарного вида – тачки, айфоны, квартиры, деньги на содержание, холодное презрение к остальному человечеству.

У меня была подследственная – балерина Большого театра. Ну, законченная фифа с совершенно искажённым мироощущением. Забирала у людей антиквариат мошенническим путём и искренне возмущаясь, когда они требовали его обратно, да осмеливались ещё жаловаться в милицию. Взяла же ведь ОНА – ей благодарны должны быть, что снизошла. Потому что ОНА – это солнце, а остальные даже на жалкие астероиды не тянут – так, залетевшие по случаю на Землю метеориты. Кстати, глубже погрузившись в среду русского балета, я понял, что среди балеринок, привыкших к почитанию и борьбе за существования в агрессивной женской среде, это нормально. Вспомните скандально известную диву, фамилию не буду называть – она там вполне типична.

Как все социопаты, законченные гламурные фифы не воспринимают людей как людей. Они для них фигуры в компьютерной игре, которых нужно доить, которыми нужно двигать, которые созданы для того, чтобы фифе было хорошо. Эмоциональная тупость к страданиям и переживаниям других людей отличает прирождённую фифу. Поэтому ничего удивительного, что они оказываются втянутыми в самые кровавые преступления.

В последние годы гламурных фиф различные бандформирования активно использовали для внедрения в окружение крупных дельцов, их совращение с последующим расхищением и дележом имущества.

- Ох, ну тёлка, класс, скажу я тебе, – произнёс следователь, демонстрируя мне фотографию фигурантки.

Действительно, на фото была очень красивая женщина. Можно было понять, как старый аферист и крупный бизнесмен клюнул на эту “принцессу цирка”.

Кличка Кровосос (изменена) была заработана этим новым русским (по факту старым евреем) недаром – он никогда не упускал своей выгоды, успешно в самые страшные бандитские времена лавировал между отморозками с крупнокалиберными пулемётами, властями с важными бумагами и тяжёлыми печатями, являлся владельцем серьёзной недвижимости в нескольких городах. Состояние его оценивалось в несколько сот миллионов долларов. Однажды он развёлся с женой. И все было у него в жизни хорошо, пока ушлые ребята не подставили ему фифу.

Если бы у него работали мозги, а не гормоны, он бы навёл справки и узнал, что его пассия подрабатывала проституткой в Интуристе, подводила под бандитов клиентов, и на её счету точно один труп – вся банда тогда села, а она выкрутилась. Фифы как-то умеют выходить сухими из воды.

И вот очередная банда, к которой она примкнула, подвела её умелой оперативной комбинацией к Кровососу. Тот клюнул на женские прелести и обезумел. И в результате женился на ней.

Однажды вечером он уехал на встречу без телохранителя, неизвестно к кому. Больше его живым никто не видел. Версия насчёт причастности фифы была первой и единственно заслуживающей внимания.

Следствие велось достаточно долго. Оперативники из МВД и ФСБ поставили на уши всех бандитов. Страсти горели нешуточные – очень большие деньги были на кону. Начались наследственные дрязги по имуществу. В общем, история длинная, с совершенно невероятными, даже для нас, привыкших ко всему, поворотами, о которых и не расскажешь. В итоге бандиты согласились показать где тело, и следственная группа откопала его в лесочке. Изобличили двух исполнителей убийства. И на этом ниточка оборвалась. Фифа и её хозяева остались при своих.

Думаю, это не единственная подобная история. Часто этот бизнес носит более мирный характер, и фифы отжимают у бизнесменов имущество спокойно, через суд. Многие денежные мешки сильно исхудали от таких историй…

По мнению фифы, она должна жить, ни в чем себе не отказывая, и блистать. Только дурное человечество почему-то этого не понимает, и ей приходится напрягаться. При этом способы, которым её цели достигаются, для неё не так уж и важны. Главное – результат.

Помню, в Калининграде прихватили шайку – молодые ребята душили и убивали таксистов, завладевали деньгами и машинами. Там в банде затесались парочка фиф. Замначальника областного розыска Таранов допрашивал одну из них. Сидит кукла такая пластмассовая с совершенно стеклянными глазами. А полковник ей талдычит:

- Совсем вы ошалели со своими ночными клубами, шмотками! Вы за них людей убиваете. Кровь льёте. Чтобы коктейль в кабаке выжрать. Кровь на всём этом. Вы совершенно охренели!

Он говорил эмоционально и правильно. А в глазах фифы не было не то, чтобы понимания, а даже малейшего отблеска. Была только искренняя обида – как её, такую красивую, притащили в ментовский кабинет, да ещё убеждают, что она не должна ходить по ночным клубам и цедить коктейли, покупать новые платья а-ля Диор и пропадать у педикюрщика с маникюрщиком? Это кощунство!

Иногда фифы становятся одержимы страстями. Тогда их не остановит никто и ничто – тушите свет, наш паровоз вперёд летит, в тюряге остановка.

Семнадцатилетняя фифа нашла себе игрушку – симпатичненького мальчика. Встречаться негде, дома срывать плоды любви родители не дают, у него тоже с квартирой неважно. А как хорошо вдвоём, в отдельной хате!

Это стремление для обоих – жить вместе и наслаждаться друг другом, стало болезненным. Но выхода из ситуации не было. Так им казалось до той поры, пока у фифы не возникла потрясающая в своей простоте мысль – она живёт с родителями и братом, а если тех вдруг не станет, то трёхкомнатная квартира останется в её полном распоряжении.

Она доносит эту незатейливую мысль до своего молодого человека. Тот сначала решил, что она шутит. Но постепенно, изо дня в день, она точит ему мозг. Он в любовном дурмане даёт согласие. Всего-то надо – убить трёх близких родственников его возлюбленной. Она ему уже и инструмент киллерский присмотрела – то ли топорик, то ли ещё чего. И план составила. Осталось дело за малым – прийти и переглушить всю семью, как рыбу на берегу.

Перед самым преступлением пацан встряхнул головой, освобождаясь от наваждения. И понял, куда его толкают. Вздохнул и поплёлся в полицию сдаваться. Заказчицу задержали. Помню, показывали по телевизору её семью. Люди хорошо одетые, вполне обеспеченные, интеллигентные – не рвань какая-то. И ошашарашенная мать, для которой даже больше шоком было не то, что заказали её с мужем, а что туда же приплюсовали и маленького братишку фифы.

Да, такие они фифы и бывают – безжалостные и беспощадные.

Фифа без гламурной жизни начинает усыхать, как растение без воды, листья желтеют и осыпаются, и жить не хочется. Больше всего их бесят какие-то общественные обязанности. Фифы ненавидят проблемы и предпочитают решать их любыми способами. И любые проблемы. В том числе и касающиеся близких.

Помню видеозапись задержания очередной такой героини. Такая стильная, шикарно выглядящая мразота. В качественном прикиде, с правильно поставленной речью – явно не из села Кукуево. У неё все в жизни было, в общем-то, не так уж и плохо. Вот только две проблемы – мало денег на кармане и много времени уходит на дочку, которая появилась случайно и совершенно не к месту. Особенно бесила дочка, которая не давала гулять по своему усмотрению - мерзавка такая мелкая требовала постоянно денег и внимания!

Деньги и дочка – при здравом размышлении оказалось, что эти проблемы можно решить одним махом. То есть – продать дочку за деньги. Обрадовавшись такой идее, фифа походила, поискала, кому бы загнать ребёнка, чтобы не вести его на следующий год в школу. Нашла покупателей, которые предложили очень даже приличную цену – то ли десять, то ли двадцать тысяч долларов. Приехала на стрелку в центре Москвы.

Дочка такая тоненькая, трогательная, смотрит на маму, как на защитницу, с любовью и с надеждой. А та:

- Постой тут, дочка.

Оставила девочку у столба и села в машину.

- Деньги мы привезли, – говорит покупатель.

- Я тоже привела, – кивает фифа на девочку, сиротливо стоящую у столба.

- Только хотелось бы уточнить несколько моментов. Понимаете, мы берём ребёнка не для удочерения. Скорее всего, её будут использовать для оказания интимных услуг. Может статься, пустят на внутренние органы.

- Я понимаю. Делайте, что хотите.

- Ну, тогда вот деньги.

Эта зверюга забирает баксы, выходит из машины, берет ладошку девочки, которая доверчиво смотрит на маму, и говорит:

- Поедешь с этими дядями.

Забыла добавить – в бордель или на внутренние органы.

Девочка послушно кивает. Садится к дядям в машину.

Ну а после, как принято: «Хенде хох, уголовный розыск!»

Покупали девочку оперативники из управления по оргпреступности. Насмотревшиеся разного, они были выбиты из колеи этой сделкой. Состояние у них было такое, когда рука тянется к пистолету.

Кого-то такое отношение к собственному ребёнку может удивить. А что особенного? Нормально поведение гламурной фифы.

Фифы были всегда. Думаю, даже в пещерах. Это такое крайнее состояние женской психики, законченный эгоцентризм и потребительское отношение ко всему миру. Просто раньше их били по башке «Домостроем», общепринятой строгой моралью, религией и осуждением общества. Их самоуверенность пытались побороть семьёй и школой, доброй литературой. Их всячески воспитывали и перевоспитывали – из фифы полноценного человека сделать трудно, но держать в определённых границах вполне можно.

Сегодня все изменилось. Фифа – это один из серьёзных ресурсов капитализма. Они – один из главных потребителей избыточного производства, а, значит, источник прибыли, прибыли, прибыли! Фифа – это прежде всего идеальный покупатель. Она как экскаватор сгребает ковшом всё – фирменные бренды, модные коллекции, гламурные журналы, разрекламированные вещи, дурацкие услуги, драгоценности, все то, что позволяет ей показать себя и витать над быдлом. Любая полноценная фифа мечтает, чтобы ей все завидовали – её маникюру, шмоткам, тачкам и, обязательно, новой сумочке, под которую отлично подойдёт золотой кабриолет. Фифа – идеальный субъект торгашеских отношений. При должной рекламе ей можно впарить всё.

Ограниченные только возможностями кредитных карточек бойфрендов, папиков и прочих лохов, потребности фиф – это база для многих иллюзорных отраслей промышленности, надуманных услуг, неравноценного обмена, продажи за тысячу того, что стоит рубь в базарный день. Коко шинели, Люки с Витонами, Гуччи с фигучи, Дольчи с кабанами, Армани – не путать с Арматами, Срачи Версачи и прочая муть (если в названии ошибся – не ругайте) – всё это для них. При этом фифа, как правило, всегда изыщет средства на мишуру, чего бы ей это не стоило.

Все нормальные женщины любят модную одежду, качественную косметику и дорогие вещи. Но для фифы в этом весь смысл её жизни - она удавится за модную шубейку из мексиканского тушкана, за раскрученный гаджет, обеспечивающий мобильную связь с Луной и Марсом, за то, чтобы у неё было, такое, чего не было бы у других. Это цель и содержание жизни, магистральный путь судьбы. И не надо им талдычить о духовности, человечности – новая же коллекция мод от Армани, а вы про какую-то совесть талдычите и любовь к ближнему. Фи вам!

В результате человечество ежегодно тратит на косметику в разы больше, чем на освоение космоса и океана, решение энергетических проблем. Притом тратит в основном не на вещи, а на бренды, в результате чего лягушатники живут очень даже неплохо, пользуясь только магическим словом «Шанель», колдовским образом создающим капиталы из пустоты.

Поскольку фифа – ценный ресурс, на его преумножение, пропаганду неустанно трудятся целые индустрии – кино, гламурные журналы, Интернет-сайты. Миллионы человек делают все возможное с целью воспроизводства этой среды и системы ценностей. Взять современные российские сериалы. Кто главный герой? Тупорылая фифа в исполнении такой же бездарной фифы. Пластмассовая фифа – герой любой рекламы. «Маринованное бычье копыто от фирмы «Жральник интернейшенл» – это истинное наслаждение» – твердит образцовая гламурная фифа на экране, и глаза закатывает, и физиономия при этом такая, что ясно – в мире больше наслаждения нет, кроме как отведать это копыто. Самое интересное – это карикатурное поведение вполне схоже с оценками и поведением самой фифы, для которой это все сделано. Настоящая фифа всегда поверит экранной фифе.

Последний писк моды – многочисленные тренинги для фиф. Там фиф учат оболванивать мужчин и разводить их на деньги, а из женщин делают фиф. Это начинает приобретать у нас какие-то болезненные масштабы, что характерно – ведут их как правило какие-то странные леди, у которых личная жизнь не удалась.

Этот информационно-культурный террор идёт настолько успешно, что целеполагание и образ мышления фиф постепенно становится доминирующим. Культура гламурных фиф – основополагающей. Информационная пошлятина, льющаяся отовсюду, сродни с Великим потопом – в этой мутной жиже фифы плещутся с удовольствием и беззаботностью, как дельфины вокруг Крымского моста.

Фиф массово воспроизводят в семьях «Дочка, ты самая лучшая, самая неповторимая. Ты принцесса, тебя никто не достоин, все ногтя твоего не стоят», – говорят им мамы – бывшие или функционирующие фифы.

Вхожу в Рамблер. «НАТО идёт к холодной войне с Россией». «Бузова после любви в душе заявилась в храм» – это первая полоса новостей. Трагедии, мировые потрясения, движения народов с одной стороны и любовь в душе с другой. Нам кажется, что есть, мягко говоря, несоответствие по масштабам. Для фифы тут все нормально. Точнее, для неё задница Бузовой куда важнее какой-то скучной войны в Сирии.

Эта фифочная психология, стандарты поведения и мышления воспроизводятся во все более пугающих масштабах. Если Запад давно смирился с этим, то у русского человека возникает внутренний протест. Но он запоздал. Фифы везде. Они как авангард инопланетного вторжения – существа с совершенно иной психикой и системой ценностей заполонили вокруг нас всё.

Конечно, далеко не все фифы убивают людей, занимаются преступлениями и готовы на все. В основном они изводят близких нытьём, чтобы им обеспечили должный уровень потребления. Фифы редко бывают умны – ни один развитый ум не переварит их систему ценностей, где бренд важнее сути, игра и понты важнее обыденной жизни, а лайки в интернете важнее людей. Но по большей части они практичны, нередко – сообразительны, хитры и умеют отлично манипулировать людьми. В своей непоколебимой самоуверенности они умудряются доказывать окружающим, что именно они Единственные и Неповторимые, и это честь бросить к их ногам весь мир, но за неимением у объекта манипуляций такового, сойдёт и норковая шуба за каких-то двадцать тысяч евро.

Фифу легко узнать по хорошему макияжу и стеклянным глазам. В них нет интереса к окружающим. В них загорается огонёк только когда речь идёт о них, любимых.

Фифа смакует слова: «Ну, тысяча баксов за шарфик с попугаями – это, считай, даром». Как человек, полезным трудом не заработавший ни копейки, она любит так ненавязчиво демонстрировать, что денег у неё завались, не то, что у гоблинов с Уралвагонзавода.

Фифа всегда права. Фифа обладает самым лучшим вкусом – если кто-то считает, что у неё вкуса нет, это говорит лишь о том, что вкуса нет у оппонента. Фифа однозначно лучше всех – в этом могут сомневаться только уроды и дураки. Фифа должна в кафе гламурно есть смузи, фиксируя это на айфон и рассчитывая на лайки других фиф или всяких недочеловеков. Фифе всё по фигу – нет в мире людей, достойных её эмоционального участия. Иногда у неё проявляются черты стервозности, мстительности, подлости и садизма – но это если затрагивают её, любимую, или просто из-за врождённых дефектов характера, но это не так важно. Да, ещё имеются в мире и другие фифы, но куда им равняться с Королевой Вселенной!

Иногда фифы несут на себе черты других разновидностей женских особей – тупых тёлок и карьерных стерв. Жёсткого разграничения тут нет – женщина как сосуд может впитать свойства многих психотипов. Самое фиговое, конечно, когда объединяются все три типа вместе. Редкость? Да ничуть.

В наше время, когда на любую должность можно назначить кого угодно без учёта деловых качеств, опыта работы и конкретных результатов деятельности, и в бизнес, и в госуправление попёрли валом самые отпетые фифы. Как правило, это чьи-то шкуры-любовницы, старые подружки, которым ну никак не откажешь, реже чьи-то дочки, внучки и прочая накипь. В системе МВД и им подобным это наглядно видно по пресс-службам. Не буду касаться фамилий и имён, но фифы угробили нам несколько пресс-служб своими капризами, амбициями, интригами, при этом не обладая даже зачатками искусства управления коллективом. Работать с ними нормальным специалистам невозможно. Ведь для фифы дело находится на последнем месте, а на первом её самолюбование и вечное доказывание, что все мужики и бабы её мизинца не стоят. В сочетании с властными полномочиями это приводит к стагнации структуры, которой они управляют.

В последнее время пошла мода назначать их на различные тёпленькие должности, порой полковничьи, во вполне серьёзных структурах в расчёте, что делать, они, конечно, ничего не будут, но зато при деле и при погонах. Помню, после очередных выборов целый десант фиф заехал к нам в одно из управлений (все чьи-то протеже, все сплошь психологи, социологи и прочие невежественные плоды странного российского гуманитарного образования), но долго не выдержали – оказалось, что все же работать надо. И они свалили кто куда – наверное, уборщицами в Газпром, на меньшее их амбиции не рассчитаны.

Некоторые отчаянные фифы лезут кандидатами в Президенты нашей многострадальной страны. Как только им сказали, что так можно – тут же выстроилась целая очередь на глазах нашего изумлённого народа. Самое интересное, что другие фифы считают – это нормально, и готовы избрать их хоть Властелином мира, чтобы потом поливать грязью и злословить. Это всё выглядит абсурдно и позорно. Но никуда не денешься. Мы сами столько лет строили мир для фиф, что обижаться нужно только на себя.

Сразу заявляю, что к женоненавистникам я себя не отношу. Можно будет рассмотреть потом и новые мужские психотипы – мажоры, метросексуалы, инфантилы и компьютерные дебилы. Наш беспокойный, пошлый и сумасшедший век порождает все новых демонов сознания, которые воплощаются в людях – или кто там приходит нам на замену.

На глубину анализа не претендую. Это не социологический обзор, а мысли по поводу, навеянные, так сказать…

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