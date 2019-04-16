Тайна «невозможной» аметистовой вазы из древней Ассирии

На сайте британского аукциона «Кристис» среди огромного количества древних вещей можно найти и нечто действительно потрясающее, например ассирийскую вазу из аметиста созданную в 8 веке до нашей эры, которая создана с использованием неизвестных технологий повторить которые сегодня чрезвычайно трудно, а может и вовсе невозможно.

Высота вазы 7.9 см она имеет по бокам отверстия правильной формы и главное — яйцевидное дно. Качество обработки аметиста потрясает, а ваза стоит на поверхности идеально ровно и не падает на бок. Каким образом тысячи лет назад неизвестный мастер смог создать нечто подобное?

Что бы вы поняли уникальность этой вазы, возьмите обычное куриное яйцо и попробуйте поставить его таким же образом — не получится!

У этой же вазы площадь дна вазы соприкасающаяся с поверхностью — микроскопическая.

Ассирия — древнее государство в Северном Междуречье. Ассирийское государство просуществовало около 1800 лет, начиная приблизительно с XXIV века до н. э. и до его уничтожения в конце VII века до н. э. Мидией и Вавилонией. Новоассирийская держава считается первой мировой империей в истории человечества.

Источник: http://ufolog.pp.ua/interesnye-fakty/neobychnoe-v-istorii-zagadki-i-tajny/tajna-nevozmozhnoj-ametistovoj-vazy-iz-drevnej-assirii/