Главная » Новости Украины и Новороссии

Стариков о выборах на Украине: Это иллюзия выбора

16:04. 16 апреля 2019 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал:
Источник: PLANET TODAY

Каждый раз, когда на территории Украины проходят выборы в президенты, украинская сторона стремится обвинить Россию в поддержке одного из кандидатов. Однако писатель и политолог Николай Стариков уверен, что такого не было ни в прошлом, ни сейчас. Более того, нынешние выборы являются лишь иллюзией президентской гонки, в которой участвуют кандидаты, совершенно оторванные от реальности.

Как отмечает Стариков, Янукович, которого чаще всего обвиняли в поддержке Россией, поддерживался далеко не Кремлем: «Одна из любимых песен украинской стороны, что Россия поддерживает одного из кандидатов. Нас обвиняли в поддержке Януковича. В тех выборах, когда третий тур потом «демократический» придумали. Потом, когда мы не придумывали ни Януковича, ни Тимошенко, нам тоже говорили, что мы поддерживали Януковича. И только сейчас выяснилось, что начальник его штаба был Манафорт, который, собственно говоря, имеет отношение к Соединенным Штатам, но уж никак не к России. Все это доказанные факты».

Но подобная оплошность украинское руководство не остановила и сейчас такие разговоры продолжаются: «Эти разговоры продолжаются и сейчас. Мы не выступаем ни за кого. По многим причинам. Но если говорить о сегодняшних украинских выборах, то их главная проблема в том, что это иллюзия выбора. На самом деле, выбора нет».

Причина отсутствия выбора достаточно проста. Ни один из кандидатов не видит альтернативных путей решения возникших у государства проблем: «Давайте возьмем ключевые вопросы. Идет ли Украина в НАТО? При попустительстве и продавливании со стороны Порошенко, соответствующий пункт был внесен в украинское законодательство. Что говорит другой кандидат? – «Надо идти в НАТО! И это единственная альтернатива». Разницы нет. Экономика: МВФ, Запад, кредиты – все то же самое. Война на Донбассе: один продолжает войну и торпедирует минские переговоры, другой говорит: «Я не буду вести переговоры с сепаратистами». Возникает вопрос: а какая разница?»

Но почему же тогда Зеленский выигрывает с таким серьезным отрывом? Стариков уверен: «С одной стороны реальность Порошенко: война, растущие тарифы, недовольства, проблемы коррупция. А с другой стороны – кино: Голливуд, Голобородько, у него в фильме люди принесли и госдолг выплатили. В итоге, конечно, кино всегда выигрывает. Поэтому Зеленскому ничего делать не надо. Он не приходит на дебаты, иногда записывает коротенький ролик и это новое слово в избирательных технологиях. Ничего не делая, ничего не говоря по сути проблем, он выигрывает у того, кому сказать нечего по сути проблем».

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/102805

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2019
... выборов. 16:08 Это Украина. 15:15 Не признавать итоги выборов президента Украины....Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Мне кажется, что питать иллюзию, ... политического решения», – подытожил Стариков. Теперь мои статьи можно прочитать...
Новости Украины и Новороссии 31 марта 2017
...«Партии Великое Отечество» Николай Стариков, комментируя обстрел неизвестными здания... укреплению безопасности. Наш выбор в пользу прагматизма, ... больше. Не стройте иллюзий, кем бы вы ни...средневзвешенному курсу того времени). Украину это не устраивало: Киев ...
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
... осталось. В смысле иллюзий. Главный военный психиатр Украины на этой неделе был уволен... если еще при этом убивать безоружных мирных людей, детей, стариков – какое тут... того, что завтра в результате выборов или государственного переворота Порошенко поменяют...
Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2018
...сразу двух или трех. Создается иллюзия выбора, при том, что контроль ... реально существует сегодня на Украине», – сказал Николай Стариков. К оглавлению | Источник: ...прославлять уже христианскую «Киевскую Украину-Русь», когда это требовалось для очередного «...
Новости Украины и Новороссии 2 мая 2015
... Наблюдатели должны начать подготовку к выборам, предусмотренным в февральском плане осуществления... стал требовать от милиции задержать старика. Другая ярая активистка «майдана» ...: это иллюзия — считать, что ООН даст добро на размещение своих сил в Украине...
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2018
...переданных Украиной в Донбасс, ополченцев ДНР было совсем немного. «В остальном — старики...su Донбасс после выборов начнет евроинтеграцию, — Климкин Глава МИД Украины Павел Климкин...деле, это большой вопрос). Третий обман свершился даже и без иллюзии народного...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)