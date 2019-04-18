Нынешние выборы станут передозировкой для одурманенных украинцев

Украинцев погрузили в анабиоз, отвлекая внимание красивым шоу, чтобы война на Донбассе и развал страны происходили максимально незаметно для жителей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине главная трагедия в том, что эта трагедия происходит незаметно. Народ погружён в анабиоз, ему показывают красивое шоу. Вроде магазины работают, цены растут, но на еду как бы хватает, коммуналка растёт, трамваи ездят, девушки гуляют, вот, тепло скоро будет, а на самом деле людей на Донбассе убивают, страна разрушается, и всё это под хи-хи, ха-ха и так далее», – отметил эксперт.

«На Украине происходит величайшая трагедия, немая и тихая трагедия под аккомпанемент салютов, танцующего Порошенко, под какие-то картинки – вот, в чём ужас! Украинский народ погрузили в анабиоз, и постоянно увеличивают дозу наркоза, чтобы люди не замечали, что происходит. Но уже дошли до предела: сейчас проходят первые выборы, которые полностью лишены не только выбора, но и просто какого-либо смысла», – добавил Стариков.

Каждый раз, когда на территории Украины проходят выборы в президенты, украинская сторона стремится обвинить Россию в поддержке одного из кандидатов. Однако писатель и политолог Николай Стариков уверен, что такого не было ни в прошлом, ни сейчас. Более того, нынешние выборы являются лишь иллюзией президентской гонки, в которой участвуют кандидаты, совершенно оторванные от реальности.

Как отмечает Стариков, Янукович, которого чаще всего обвиняли в поддержке Россией, поддерживался далеко не Кремлем: «Одна из любимых песен украинской стороны, что Россия поддерживает одного из кандидатов. Нас обвиняли в поддержке Януковича. В тех выборах, когда третий тур потом «демократический» придумали. Потом, когда мы не придумывали ни Януковича, ни Тимошенко, нам тоже говорили, что мы поддерживали Януковича. И только сейчас выяснилось, что начальник его штаба был Манафорт, который, собственно говоря, имеет отношение к Соединенным Штатам, но уж никак не к России. Все это доказанные факты».

Но подобная оплошность украинское руководство не остановила и сейчас такие разговоры продолжаются: «Эти разговоры продолжаются и сейчас. Мы не выступаем ни за кого. По многим причинам. Но если говорить о сегодняшних украинских выборах, то их главная проблема в том, что это иллюзия выбора. На самом деле, выбора нет».

Причина отсутствия выбора достаточно проста. Ни один из кандидатов не видит альтернативных путей решения возникших у государства проблем: «Давайте возьмем ключевые вопросы. Идет ли Украина в НАТО? При попустительстве и продавливании со стороны Порошенко, соответствующий пункт был внесен в украинское законодательство. Что говорит другой кандидат? – «Надо идти в НАТО! И это единственная альтернатива». Разницы нет. Экономика: МВФ, Запад, кредиты – все то же самое. Война на Донбассе: один продолжает войну и торпедирует минские переговоры, другой говорит: «Я не буду вести переговоры с сепаратистами». Возникает вопрос: а какая разница?»

Но почему же тогда Зеленский выигрывает с таким серьезным отрывом? Стариков уверен: «С одной стороны реальность Порошенко: война, растущие тарифы, недовольства, проблемы коррупция. А с другой стороны – кино: Голливуд, Голобородько, у него в фильме люди принесли и госдолг выплатили. В итоге, конечно, кино всегда выигрывает. Поэтому Зеленскому ничего делать не надо. Он не приходит на дебаты, иногда записывает коротенький ролик и это новое слово в избирательных технологиях. Ничего не делая, ничего не говоря по сути проблем, он выигрывает у того, кому сказать нечего по сути проблем».

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/102810