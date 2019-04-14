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Закрытие завода «Форд» и «иностранные инвесторы»

08:47. 14 апреля 2019 Просмотров - 235 Нет комментариев Опубликовал:

Хорошо ли ждать иностранных инвесторов?  Приносят ли они пользу экономики? Давайте порассуждаем и подумаем на эту тему.
Компания Ford закрывает завод во Всеволожске. В девяностые нам буквально предлагали молиться на иностранных инвесторов. Прошло время, они пришли и некоторые начали уходить. Причем компания Ford скорее из-за своих внутренних проблем, нежели из-за санкций против России. И у нас сразу возникает ряд проблем: люди могут остаться без работы, налоговые отчисления перестанут поступать в бюджет, целый спектр наших российских поставщиков может остаться без заказа.
Если пришедшее иностранное предприятие решает сбывать товар на нашем рынке, то у нас должен быть платежеспособный спрос. А он в России сегодня падает, а не растет. Если предприятие открывается с прицелом на экспорт, то почему где-то заграницей должен быть открыт для вас рынок? Кроме того, на международном рынке против нас санкции. Таким образом, продукцию, произведенную в России, сложно продавать у нас и становится все сложнее её продавать за рубежом.
Зачем нужны иностранные инвестиции? Не для постройки ангара, а для получения технологии. Нам нужна интеграция и создание своего большого рынка. А если мы делаем ставку на иностранных инвесторов, мы оказываемся в полной зависимости от них. Инвестиции не есть большое благо для страны, если ты их не контролируешь. Что делать в этой ситуации? Помогать отечественному бизнесу и не забывать, что государство должно развивать экономику.

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P.S. Короткая текстовая версия от РИА ФАН:

Компания Ford закрывает завод во Всеволожске. В девяностые нам буквально предлагали молиться на иностранных инвесторов. Прошло время, они пришли и некоторые начали уходить. Причем компания Ford скорее из-за своих внутренних проблем, нежели из-за санкций против России. Они не видят экономического смысла иметь завод в Ленинградской области. И у нас сразу возникает ряд проблем: люди могут остаться без работы, налоговые отчисления перестанут поступать в бюджет, целый спектр наших российских поставщиков может остаться без заказа.

Хорошо ли ждать иностранных инвесторов? Все очень неоднозначно. В сегодняшней экономике главное — не производство, а обеспечение сбыта продукции. Если пришедшее иностранное предприятие решает сбывать товар на нашем рынке, то у нас должен быть платежеспособный спрос. Когда падает спрос, часть рынка сужается. Если предприятие открывается с прицелом на экспорт, то почему где-то заграницей должен быть открыт для вас рынок. Кроме того, на международном рынке санкции. Таким образом, продукцию, произведенную в России, сложно продавать у нас и становится все сложнее её продавать за рубежом.

Может тогда продавать в Азии, в Китае? Да, это очень хорошая мысль. Я думаю, она уже давно пришла в голову руководителям нашей страны и тем, кто занимается бизнесом. Однако правила торговли одинаковы для любого региона. Азия тоже не спешит открывать свой рынок для нас.

Зачем нужны иностранные инвестиции? Не для постройки ангара, а для получения технологии. Нам нужна интеграция и создание своего рынка. А если мы делаем ставку на иностранных инвесторов, мы оказываемся в полной зависимости от них. Инвестиции не есть большое благо для страны, если ты их не контролируешь. Что делать в этой ситуации? Помогать отечественному бизнесу и не забывать, что государство должно развивать экономику.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102718

Метки: блог, Видео

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