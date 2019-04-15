Сколько заводов вам надо для счастья?
К теме постройки (или закрытию, это, если будет слово держать оппозиционер, пускай не самый даже и ярый) заводов можно возвращаться бесконечно. "Все в стране плохо - заводы не строятся!": говорят ребята, кому лениво даже на сайт "Сделаноунас" зайти. Но, мы не гордые, мы - за руку возьмем и отведем. И тут же получим следующие упреки на выбор: "Не строятся в моем городе!", "Строятся, но маленькие, не то что в СССР!", "Строятся, но рядом с моим домом, а надо в степи или тайге!" и т.д. и т.п. А затем будет "короночка", даже если ты сможешь отбить и эти упреки.
"А вот айфоны все равно в вашей стране не делают!" - завопит несогласный, который на заводе-то ни разу, скорее всего не был, быть не хочет, работать не планирует, но - переживает за Россию.
Начнем с Томска. Сложно и глупо спорить - не все заводы у нас пережили перестройку. Даже добавим, чтобы было приятно товарищам по ценностям, многие не пережили и "путинскую стабильность". Другое дело, что виноватых будет сложно найти. Я, лично, каждый нюанс бы разбирал отдельно, потому что на местах некоторых заводов и даже целых кварталов, где они были в центре города - либо торговые центры, либо пустыри. Но, есть и те, которые успешно работают или наконец-то - заработали. Пожалуйста:
1. ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) в 2018 году получило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 846,3 млн рублей, что в 28 раз больше, чем в 2017 году, следует из отчета компании.
Выручка предприятия выросла в 3,4 раза — до 2,334 млрд рублей. При этом себестоимость росла значительно медленнее — в 2,3 раза, до 1,055 млрд рублей.
Основной доходной статьей завода остается производство электрооборудования для компаний нефтегазовой отрасли (рост в 4,8 раза — до 2,125 млрд рублей).
2. АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) с 2019 года начнет реализацию нового трехлетнего этапа программы развития. Ежегодный объем инвестиций составит не менее 300 млн рублей.«Программа развития разрабатывается на три года, в 2018 году завершается ее очередной этап. В 2019 году мы начинаем новую трехлетку с ежегодным объемом инвестиций в размере не менее 300 миллионов рублей», – сообщил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.
Есть завод "Томское пиво", который и кучу налогов платит и постоянно что-то на территории строит (не нашел новостей, но глазами-то видел), и работает на экспорт, в том числе - в Казахстан. И это не только пиво, но и квас, и газировки всякие.
Да, есть проблемные производства, есть вредные, за которые так переживают местные знатоки всех форм построения коммунизма в отдельно взятой стране. А с другой стороны уже я видел, не буду говорить, обидется, дядю одного, который большой завод-то освоил в собственность, но на этом - все. А виноват, да-да, вы уже поняли, конечно, Путин!
Вот построил "Мерседес" новый завод - так это же не мы, к тому же, будут говорить товарищи, "Форд" убежал!
Вот собирают же где-то "Сарматы" и "Ярсы"- но товарищи упорно будут доказывать, что надо айфоны, как в нормальных странах!
А между тем на дворе 21 век и заводы как бы, я это пишу-то не первый и не второй раз, изменились! Это не трубы в небо коптящие с утра и до вечера, это не сотни, не тысячи и не сотни тысяч работяг, которые вливаются с утра в заводские ворота бурной рекой и также не выливаются из этих ворот после смены. Тут, кстати, надо бы заметить, что возле того же пивзавода в Томске или завода "Томскнефтехим" автомобилей столько, что они создают пробки - в момент окончания работы сотрудниками на выезде. На заглавном фото, кстати, я украл как раз изображение с сайта "Томскнефтехима" - вы, товарищи, которые душой болеют за закрытые производства - о таких думаете, чтобы в каждом дворе были?
Заводы: они как бы... разные. Мне надо было себе фирменные пакеты заказать - я в Томске нашел фабрику, даже знать до этого не знал, что она ровно у нас есть и не надо никуда ехать, в тот же Новосибирск. Также нашел несколько фабрик гофрокартона. Также - есть те, кто даже на месте светодиодные светильники собирают. Есть фабрики по пошиву мягкой игрушки!
Это я не ищу, не придумываю, это то - что я знаю ЛИЧНО. Да половина моих друзей, кто рубашку на себе рвет - не в курсе таких нюансов, а их больше, чем думается. Кто-то собирает мебель, кто-то торговое оборудование, кто-то банки с огурцами закручивает. Это уже не тяжелая промышленность, но ведь, 146% она подразумевается - хрен бы понял, кто за нее так вопит - зачем им столько?
Люди не представляют, что творится у нас на Севере, что происходит с газом и нефтью, сколько закладывается новых судов для разных дел - что для перевоза углеводородов, что для рыбной ловли, что для атомной промышленности. Где-то клепают вагоны, где-то автобусы, где-то банки под рыбные консервы. Несмотря на то, что я имею проблемы в бизнесе, я сам тут модель малого производства разработал с прицелом работы на всю Россию и на возможный экспорт - как минимум для начала в страны Таможенного союза.Ребята, кто верит, что Путин все заводы в стране закрыл - скажите, вам их сколько для счастья надо? И хотите ли вы там работать? А если, да - то кем, это первичный вопрос, прежде чем вы начнете писать, что зарплату хотите сто миллионов тысяч.
Заводы - это очень хорошо. Но они нужны не для того, чтобы просто были - а зачем-то. На Украине этих, кстати, заводов море было. Но вот уже для наших больших самолетов-амфибий БЕ-200 двигатели теперь будем делать мы сами. Правда, зато, как говорят на "Эхо Москвы" - там выборы лучше, честнее, прозрачнее и свободнее.
Впрочем, да будет великое просвещение! Да грянет буря с обличением преступного режима Путина, который за 19 лет в стране все производство убил! Поехали!
Счастья вам.
Источник: https://cont.ws/@potap1956/1295431
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Без новых заводов экономика, которую мы так хотим развить, вряд ли будет развиваться. Их необходимость доказывает практика Китая. Другое дело, что в условиях нашего капитализма кто их может и должен строить? Угробили советские заводы понятно кто, с этим все просто. А вот строить новые некому. Наши олигархи желанием не горят, им и так хорошо, у государства на это денег нет. Не СССР, чай, в котором все деньги были в одном госбанке и можно было ими манипулировать. За счет нынешнего бюджета ничего масштабного не построить. А за чей счет сделали индустриализацию в CCCР, ведь у Сталина в казне тоже денег не было? Вот Валентин Катасонов писал – “Не знаю за чей счет. Тайна, покрытая мраком”. Другие авторы уверенно называют американцев. Но у пиндосов тогда у самих была “Великая депрессия”, да и зачем им тогда нужно было оказывать такую помощь большевикам? Американские инженеры у нас работали, это точно. Чтобы не сдохнуть от безработицы у себя в США. А деньги откуда? В общем, как-то не сходится все. А вот Китаю, как считают многие политики, на этапе начала его рывка действительно зачем-то помогли американцы. Просто свои американские заводы перетащили в Китай, о чем теперь жалеют. Они же создали и гарантировали рынок сбыта китайских товаров, чтобы эти заводы не прогорели. А мы то на какие шиши будем строить? На кредиты? Кто их даст и как потом отдавать? Ведь нужны триллионы баксов. Говорят отдавть будем, продавая продукцию этих предприятий. Но это в том случае, если продукцию удастся продать. Думаю, не получится. Пиндосам так понравилось вводить против нас свои санкции. что рынки для нас, скорее всего, так и не откроются
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А мошт и не стоит уже перед каждым дебилом распинаться, чота ему доказывая?.. Идиотам всё равно не угодишь. Они и в Советском Союзе были вечно недовольные, всё у них ху..во было, зато на Западе зашибись! Пусть себе языками лязгают. Долязгают сверх нормы – привлекать к уголовной ответственности за клевету и оскорбления, и усё – рано или поздно заткнутся все. И думать начнут, прежде чем хохотальник разевать..
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Все-таки странные люди, эти писатели статей.
Заводы есть! О йес! Чьи?
Прибыль зашкаливает! В чей карман?
Рабочие работают! Ага. А им на жизнь хватает? Или только до работы доехать?
И еще. Гофротара это сильно. Это почти космический уровень!
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С заводами сложно, у на с хотели завод ферросплавов построить, город восстал. На оборонной Сибстали имитируют оборонную промышленность. Хренли заводы, хлебокомбинат закрывают, типа минипекарни напекут нам свежих булок. Добрые китайцы сделают всё, нам останется только подписать. На всё согласны, с заводами и без, только не отдавайте природные ресурсы оптом и дёшево. А вот это вигвам, нас купили с потрохами и политические флюгеры скоро будут показывать только западный ветер.