Сколько заводов вам надо для счастья?

К теме постройки (или закрытию, это, если будет слово держать оппозиционер, пускай не самый даже и ярый) заводов можно возвращаться бесконечно. "Все в стране плохо - заводы не строятся!": говорят ребята, кому лениво даже на сайт "Сделаноунас" зайти. Но, мы не гордые, мы - за руку возьмем и отведем. И тут же получим следующие упреки на выбор: "Не строятся в моем городе!", "Строятся, но маленькие, не то что в СССР!", "Строятся, но рядом с моим домом, а надо в степи или тайге!" и т.д. и т.п. А затем будет "короночка", даже если ты сможешь отбить и эти упреки.

"А вот айфоны все равно в вашей стране не делают!" - завопит несогласный, который на заводе-то ни разу, скорее всего не был, быть не хочет, работать не планирует, но - переживает за Россию.

Начнем с Томска. Сложно и глупо спорить - не все заводы у нас пережили перестройку. Даже добавим, чтобы было приятно товарищам по ценностям, многие не пережили и "путинскую стабильность". Другое дело, что виноватых будет сложно найти. Я, лично, каждый нюанс бы разбирал отдельно, потому что на местах некоторых заводов и даже целых кварталов, где они были в центре города - либо торговые центры, либо пустыри. Но, есть и те, которые успешно работают или наконец-то - заработали. Пожалуйста:

1. ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) в 2018 году получило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 846,3 млн рублей, что в 28 раз больше, чем в 2017 году, следует из отчета компании.

Выручка предприятия выросла в 3,4 раза — до 2,334 млрд рублей. При этом себестоимость росла значительно медленнее — в 2,3 раза, до 1,055 млрд рублей.

Основной доходной статьей завода остается производство электрооборудования для компаний нефтегазовой отрасли (рост в 4,8 раза — до 2,125 млрд рублей).

2. АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) с 2019 года начнет реализацию нового трехлетнего этапа программы развития. Ежегодный объем инвестиций составит не менее 300 млн рублей.«Программа развития разрабатывается на три года, в 2018 году завершается ее очередной этап. В 2019 году мы начинаем новую трехлетку с ежегодным объемом инвестиций в размере не менее 300 миллионов рублей», – сообщил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

Есть завод "Томское пиво", который и кучу налогов платит и постоянно что-то на территории строит (не нашел новостей, но глазами-то видел), и работает на экспорт, в том числе - в Казахстан. И это не только пиво, но и квас, и газировки всякие.

Да, есть проблемные производства, есть вредные, за которые так переживают местные знатоки всех форм построения коммунизма в отдельно взятой стране. А с другой стороны уже я видел, не буду говорить, обидется, дядю одного, который большой завод-то освоил в собственность, но на этом - все. А виноват, да-да, вы уже поняли, конечно, Путин!

Вот построил "Мерседес" новый завод - так это же не мы, к тому же, будут говорить товарищи, "Форд" убежал!

Вот собирают же где-то "Сарматы" и "Ярсы"- но товарищи упорно будут доказывать, что надо айфоны, как в нормальных странах!

А между тем на дворе 21 век и заводы как бы, я это пишу-то не первый и не второй раз, изменились! Это не трубы в небо коптящие с утра и до вечера, это не сотни, не тысячи и не сотни тысяч работяг, которые вливаются с утра в заводские ворота бурной рекой и также не выливаются из этих ворот после смены. Тут, кстати, надо бы заметить, что возле того же пивзавода в Томске или завода "Томскнефтехим" автомобилей столько, что они создают пробки - в момент окончания работы сотрудниками на выезде. На заглавном фото, кстати, я украл как раз изображение с сайта "Томскнефтехима" - вы, товарищи, которые душой болеют за закрытые производства - о таких думаете, чтобы в каждом дворе были?

Заводы: они как бы... разные. Мне надо было себе фирменные пакеты заказать - я в Томске нашел фабрику, даже знать до этого не знал, что она ровно у нас есть и не надо никуда ехать, в тот же Новосибирск. Также нашел несколько фабрик гофрокартона. Также - есть те, кто даже на месте светодиодные светильники собирают. Есть фабрики по пошиву мягкой игрушки!

Это я не ищу, не придумываю, это то - что я знаю ЛИЧНО. Да половина моих друзей, кто рубашку на себе рвет - не в курсе таких нюансов, а их больше, чем думается. Кто-то собирает мебель, кто-то торговое оборудование, кто-то банки с огурцами закручивает. Это уже не тяжелая промышленность, но ведь, 146% она подразумевается - хрен бы понял, кто за нее так вопит - зачем им столько?

Люди не представляют, что творится у нас на Севере, что происходит с газом и нефтью, сколько закладывается новых судов для разных дел - что для перевоза углеводородов, что для рыбной ловли, что для атомной промышленности. Где-то клепают вагоны, где-то автобусы, где-то банки под рыбные консервы. Несмотря на то, что я имею проблемы в бизнесе, я сам тут модель малого производства разработал с прицелом работы на всю Россию и на возможный экспорт - как минимум для начала в страны Таможенного союза.Ребята, кто верит, что Путин все заводы в стране закрыл - скажите, вам их сколько для счастья надо? И хотите ли вы там работать? А если, да - то кем, это первичный вопрос, прежде чем вы начнете писать, что зарплату хотите сто миллионов тысяч.

Заводы - это очень хорошо. Но они нужны не для того, чтобы просто были - а зачем-то. На Украине этих, кстати, заводов море было. Но вот уже для наших больших самолетов-амфибий БЕ-200 двигатели теперь будем делать мы сами. Правда, зато, как говорят на "Эхо Москвы" - там выборы лучше, честнее, прозрачнее и свободнее.

Впрочем, да будет великое просвещение! Да грянет буря с обличением преступного режима Путина, который за 19 лет в стране все производство убил! Поехали!

Счастья вам.

Источник: https://cont.ws/@potap1956/1295431