Главная забота Путина

Тема трансферта власти стала в последнее время как-то чрезвычайно актуальной, но понимается она исключительно в формате замены Путина на того самого преемника (которого в народе зовут более удобным словом «приёмник»). Но, как я показал в последней своей статье из серии Noblesse oblige, в реальности трансферт власти у нас состоит совсем в другом. Именно по этой причине Путин может (в этом месте) спать спокойно, реально никто ему «впаривать» преемника не собирается.

Тем не менее для самого Путина вопрос о том, как бы он мог уйти со своего поста, безусловно, представляет большой интерес. С одной стороны, он с достаточной иронией относится к самому себе в роли царя, с другой — прекрасно понимает, что чем дольше он сидит, тем труднее будет уйти. И тем больше будет сложностей у его родных и близких в процессе этого ухода.

При этом, в силу опыта и знания, он должен отлично понимать главную управленческую логику, которую используют западники в своей жизнедеятельности. Эта логика при этом серьёзно противоречит российской традиции, но, скорее всего, в стратегическом плане она верна.

Состоит она в том, что любое дело должны быть правильно институционально оформлено и тогда его можно довести до успеха (почти) независимо от персонажей, которые его осуществляют. А вот если институциональная схема неправильная, то успех однозначно связан с персоной руководителя и если она, персона, выбрана неудачно, то провал неизбежен.

Так вот, реальный уход Путина (а не нынешний трансферт элитных группировок) может произойти только в тот момент, когда эта институциональная схема станет понятна и её можно будет реально оформить. Довольно долго я её себе даже представить не мог, а посему про уход Путина ничего не писал. Ну, грубо говоря, я был уверен, что он такого никогда и ни за что не сделает. Но вот, буквально несколько дней назад, я понял, что соответствующая схема вполне себе появилась.

И помогли мне в этом Трамп и Бэннон, которые фактически уже объявили о необходимости новой Ялтинской и Бреттон-Вудской конференции, о чём я уже писал. Дело в том, что если такие конференция состоятся и Россию (и окружающее пространство) будет на них представлять Путин, то вопрос о его дальнейшем будущем вообще не стоит. Он практически автоматически станет на многие десятилетия сакральной фигурой (как и другие участники этих конференций, которые будет сидеть за «круглым столом»).

«Кто ж его посадит, он же памятник!» (С) — к/ф «Джентльмены удачи»

Иными словами, как только (и если) такие конференции состоятся с нашим участием, вопрос о роли и месте Путина в истории решается автоматически. А если ещё учесть, что состояться они должны к середине второго срока Трампа (то есть в 22-23 годах), к концу текущего президентского срока Путина, то картина для него вырисовывается абсолютно оптимальная. Институционально безупречная, кто бы ни стал преемником, Путин будет возвышаться над ним как непоколебимый утёс!

Собственно, в такой ситуации дело за малым: обеспечить проведение самих конференций и гарантировать себе место за «круглым столом». Ну, с первым всё понятно, про это я тоже уже писал: необходимо стать одной из держав-победительниц. Кто будет побежден, понятно, мировой финансовый глобализм (ну, или, «Западный» глобальный проект). Трамп уже на своей территории почти победил, осталось дожать ФРС на снижение ставки и переизбраться на второй срок. А вот Путин сейчас должен продемонстрировать высокий результат и, что не менее важно, правильно его продать. Но тут я в него верю.

А вот вторая вещь — нужно сесть за этот самый «круглый стол». И вот тут есть серьёзные проблемы, поскольку для того, чтобы сидеть за ним, нужно соответствовать. Не в личном плане (тут у Путина всё в порядке), а в плане подконтрольных территорий (то есть России и её окрестностей). Иными словами, нам реально нужно за несколько лет что-то сделать для того, чтобы существенно улучшить состояние российской экономики, улучшить демографическую ситуацию и, вообще, оздоровить ситуацию в стране.

Понятно, что по мере одержания победы над финансовым глобализмом, эти задачи частично будет решаться автоматически, но для участия в новых «ялтинской» и «бреттон-вудской» конференции это нужно сделать довольно быстро — реальный результат должен быть достигнут году к 22-му. Темпы 1999-2002 года тут вполне подходят — но где сегодня взять Геращенко и Маслюкова? Вопрос становится вполне актуальным.

В общем, если я не слишком сильно ошибаюсь, то Путин должен всерьёз озаботиться вопросом смены социально-экономической модели. Нет, он может отказаться от этого плана, но другого-то точно нет. А проблема будет всё время обостряться. В общем, как мне кажется, тема эта очень интересная, с точки зрения, будущего России и над ней имеет смысл подумать.

Источник: http://zavtra.ru/blogs/yalta_2_0_ili_kak_pravil_no_prodat_rezul_tat?utm_referrer=httpszen.yandex.com