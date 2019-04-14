Активность НАТО в Черноморском регионе
13:25. 14 апреля 2019 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Обзор последних усилий НАТО по наращиванию своего военно-политического присутствия на Черном море и в странах Причерноморья.
PS. В последние дни у нас в городе можно было заметить большую активность авиации ЧФ связанную с учениями, которые проводятся в ответ на активизацию действий НАТО.
Также над Черным море давеча отметились стратегические бомбадировщики Ту-160.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4919186.html
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Активность разная бывает, хэ-хэ…