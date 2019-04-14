Активность НАТО в Черноморском регионе

Обзор последних усилий НАТО по наращиванию своего военно-политического присутствия на Черном море и в странах Причерноморья.PS. В последние дни у нас в городе можно было заметить большую активность авиации ЧФ связанную с учениями, которые проводятся в ответ на активизацию действий НАТО.Также над Черным море давеча отметились стратегические бомбадировщики Ту-160.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4919186.html