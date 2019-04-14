Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Активность НАТО в Черноморском регионе

13:25. 14 апреля 2019 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал:


Обзор последних усилий НАТО по наращиванию своего военно-политического присутствия на Черном море и в странах Причерноморья.



PS. В последние дни у нас в городе можно было заметить большую активность авиации ЧФ связанную с учениями, которые проводятся в ответ на активизацию действий НАТО.
Также над Черным море давеча отметились стратегические бомбадировщики Ту-160.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4919186.html

Метки: азовское море, керченский пролив, крым, нато, севастополь, Украина, черное море, чф рф

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
...Юго-Восточной Азии. Важное значение Черноморского региона и внимание к нему естественным... Пентагона и НАТО НАТО с 2014 года смещает «фокус» активности с Афганистана...в Восточной Европе, активно вооружаются современным оружием страны НАТО; поставляется оружие ...
Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2019
... вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения... «экстраординарное» произошло, по информации издания, активно работает в США лобби Порошенко...
Новости России и Крыма. Сегодня 10 марта 2015
... на наращивание активности НАТО будет адекватным Наращивание военной активности у границ... госбюджета и распределены между регионами в рамках госпрограммы «Развитие...отдельную бригаду материально-технического обеспечения Черноморского флота. 3 марта сообщалось...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 сентября 2018
...море расположено на подступах к черноморскому региону, оборона которого приобрела для России...САР началась гражданская война, конфликт активно разжигался западом. Вашингтон планировал ...Средиземном море вызвало обеспокоенность в НАТО. 28 августа в своём ...
Идиллия между РФ и Украиной заканчивается
... наращивает сотрудничество с альянсом еще активнее, чем его предшественник. Речь ... для Москвы вопросы: безопасность в Черноморском регионе и будущее дислоцированного в Крыму... посвященного Украине доклада парламентской ассамблеи НАТО прямо сказано, что "на ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 октября 2016
... срежессированного Вашингтоном вторжения США, НАТО и их региональных союзников, ... РФ будет реагировать на эту активность. К оглавлению | Источник: ...уделяет основное внимание союзникам в черноморском регионе». ИноТВ Оригинальная публикация Times Метки...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>