«Захлопнуть» Черное море для России: как США делают из Румынии вторую Прибалтику

Для европейских стран и США антироссийская повестка несколько отошла на второй план из-за пандемии коронавируса. Однако это не значит, что НАТО отказывается от идеи создать на границах РФ максимальный уровень напряженности.

Яркий тому пример – недавняя рекомендация аналитиков из Центра анализа европейской политики (The Center for European Policy Analysis, CEPA). Они уверены, что НАТО следует перенести «центр тяжести» своей политики в Румынию, чтобы укрепиться в Черноморском регионе так же, как и в странах Балтии.

Аналитики из СЕРА считают, что раз уж США вынуждены сегодня больше реагировать на «китайскую угрозу», Восточная Европа нуждается в устранении всех уязвимостей. Со Скандинавией, Прибалтикой, похоже, у Североатлантического альянса все хорошо. А вот Черноморский регион, видимо, надо укреплять, и Румыния – неплохой способ решить подобную проблему.

Но захочет ли Бухарест использовать «балтийскую модель», когда присутствие и наращивание американских войск тесно переплетается с откровенной русофобией? Есть ли в этом смысл для самого НАТО с военной точки зрения?

Нужна стратегия против Москвы

Для начала разберемся в том, что это за организация такая, которая столь уверенно дает советы Североатлантическому альянсу. Центр анализа европейской политики, или СЕРА – это якобы независимый, некоммерческий институт исследования, который изучает Центральную и Восточную Европу. Он был основан в 2005 году.

За двенадцать лет СЕРА стал одним из самых влиятельных профильных аналитических центров в США. Доклады и рекомендации по укреплению «восточного фланга», кстати, публикуются уже не первый раз.

Но вот интересный факт. Ранее президентом и исполнительным директором, а ныне заместителем председателя правления СЕРА является бывший (ушел в отставку в феврале 2019 года) госсекретарь США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Классический технократ и циничный аналитик, причем явно неплохой, решил на благотворительной основе давать советы Пентагону? Вряд ли.

Вполне возможно, СЕРА специально прорабатывает различные стратегии для Вашингтона, как и многие другие аналитические центры вроде RAND Corporation.

Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции «Атлантическая решимость». Фото РИА Новости

Как рассказал Baltnews политолог Александр Асафов, во внешней политике США всегда присутствует спрос на разработку агрессивной стратегии.

«Простой пример – недавние заявления советника президента США по нацбезопасности О`Брайана к вопросу о «ноже в сердце Европы» в виде Калининграда. Несмотря на местами «полудружелюбную» риторику по отношению к РФ, Штаты продолжают усиливать давление вокруг российских границ.

Некоторых сателлитов США поддерживают словами, где главный тезис – это наращивание военного присутствия НАТО. Разумеется, Балтия – это не единственная точка на планете, где практикуется такой подход», – считает политолог.

Черноморский регион уже давно интересует Пентагон. Александр Асафов предлагает вспомнить, например, об учениях Sea Breeze, которые проводят в этой акватории уже на протяжении 15 лет.

«Именно поэтому усиление НАТО в Румынии я считаю вполне возможным. Более того, это ещё и неплохой повод для расходов на военные нужды, что является одним из серьезных драйверов экономики США», – считает эксперт.

Политолог уверен, что лояльные к США страны, к которым можно отнести Румынию, с радостью примут американскую военную «помощь», даже если это принесет им дополнительное кредитно-финансовое обременение. Они считают, что лояльность к Вашингтону можно монетизировать в будущем.

Применить «балтийский шаблон» на юге

Аналитики СЕРА считают, что после присоединения Крыма к России в НАТО появилось множество противоречий. Альянс сделал своим приоритетом район Прибалтики, но Черноморский регион оставили без должного внимания.

«Такой подход привел к непоследовательности вдоль восточного фланга. Это дало Кремлю инициативу в Черноморском регионе», – говорится в докладе CEPA.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что Пентагон крайне недоволен своим положением в этой точке планеты, вероятно, поэтому ему и предлагают более пристально смотреть в сторону Бухареста. Эксперт считает, что Румыния предоставляет неплохие возможности для базирования флота в Черном море. Там есть базы, построенные ещё во времена, когда страна принадлежала к социалистическому лагерю.

«Бухарест и Вашингтон, конечно, могут договориться о наращивании в регионе американских войск. Главное – решить финансовый вопрос», – рассказывает эксперт.

Международные учения Sea Breeze — 2019 в Одессе. Фото РИА Новости

Павел Данилин считает, что внимание США к Румынии вполне обоснованно. У Белого дома серьезные проблемы в отношениях с Турцией. Вашингтону объективно нужна альтернатива в Черноморском регионе, чтобы угрожать интересам России на её юго-западных рубежах.

«Инициатива, которую предлагают в Центре европейских политических исследований, может спровоцировать серьезный рост напряжения в Черноморском регионе. Если американцам каким-то образом удастся нарастить группировку флота в территориальных водах Румынии, Россия просто обязана будет реагировать. Мы уже видели, чем это кончается на примере Калининграда, где РФ вынуждена была развернуть «Искандеры».

Если Румыния согласится на предложение США, я вижу несколько сценариев. Первый – американцы будут больше играть на публику. Войска там будут маршировать как в случае с показательным патрулированием из 15 эстонских десантников и роты американских солдат – грозно, но реальной опасности нет. Второй – размещение в Румынии ракет и ПРО. Вот это уже будет проблема», – резюмирует директор Центра политического анализа.

Кстати, о военных кораблях НАТО в Черном море. Доктрина Монре, которая действует уже 80 лет, запрещает Турции пропускать через Босфор более девяти военных кораблей одного из нечерноморских государств. Более того, в этой акватории они могут находиться не более 21 дня, а общее их водоизмещение не должно превышать 15 тысяч тонн.

Как же тогда американские ВМС собираются наращивать свою группировку в Румынии?

«Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует прорыть через Стамбул 45-километровый канал, который соединит два моря и станет вторым – искусственным – Босфором. При этом он не будет подчиняться никаким международным ограничениям и предоставит Турции контроль над движением военных кораблей в регионе», – сообщает издание Welt.

Впрочем, это больше похоже на политическую лотерею, чем на продуманную стратегию. Сейчас действительно нет международного договора, запрещающего проход военных кораблей через новый канал в Черное море. Но и соглашение Монтре никто не отменял, а там четко сказано, что в этой акватории иностранные корабли должны находиться не более 21 дня. Анкара, конечно, может рискнуть, нарушив его, но это маловероятно. Тут более уместен политический шантаж, а не само действие.

В итоге можно предположить, что новый канал американским авианосцам доступ к Черному морю не откроет. Так стоит ли тогда говорить о наращивании военных НАТО в регионе?

Учения расчетов ракетного комплекса «Искандер-М». Фото РИА Новости

Румыния – маленькая шестеренка в большой стратегии Пентагона

Американские военные корабли – это не единственный способ увеличить влияние США в Черноморском регионе. Современные технологии позволяют контролировать подобную акваторию и с помощью наземных систем вооружения. Как объяснил Baltnews военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, Вашингтону выгодно закрепиться в Румынии по целому ряду причин:

«У военных США сейчас появился новый стандарт в стратегии – это ведение «одной войны». Американцы сами же признают, что сразу два фронта Пентагон не выдержит. Если противостояние будет с Китаем и Россией, то нужен союзник и новая единая стратегия».

«Если, к примеру, американцы начнут воевать с КНР, то НАТО в другой точке планеты будет сдерживать Россию, чтобы она не вмешивалась. Именно для этого альянсу и рекомендуют «взять в оборот» Румынию. Она будет одним из сдерживающих форпостов на границе с РФ», – объясняет военный эксперт.

Алексей Леонков напомнил, как США ещё в декабре 2019 года на конференции в Швеции убеждали страны ЕС в необходимости размещения американских ракет. Аргумент простой – чем больше боеголовок США вы у себя поставите, тем меньше шансов того, что Россия вас тронет.

В качестве идеального примера стран, которые готовы это сделать, Вашингтон тогда называл Польшу и Румынию. Варшава, кстати, уже выразила желание установить у себя американские ядерные заряды, если Германия вдруг от них откажется. Теперь вот и Бухарест может оказаться на очереди.

«США не ставят европейские страны перед выбором, они ставят их перед фактом. Все должны вынудить Россию якобы перейти к оборонным действиям. Прибалтика – отличный пример. Там американская «стратегия сдерживания» сводится к тому, чтобы «захлопнуть» Балтийское море для Москвы. Именно поэтому Пентагон рекомендует Эстонии, Литве и Латвии купить у США противокорабельные ракетные комплексы.

То же самое, скорее всего, мы увидим в случае Румынии и Болгарии. Разметив ракеты на западной части Черноморского региона, НАТО «закроет» эту акваторию противокорабельными комплексами, как и в Балтии. Тем самым Пентагон выстроит линию вдоль всей западной границы России. Румыния в военно-техническом плане – это просто деталь одной большой стратегии, которую США будут реализовывать в Европе, нравится это кому-то в ЕС или нет», – заключил военный эксперт.

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