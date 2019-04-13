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В Сибири нашли следы древней цивилизации планетарного масштаба

21:19. 13 апреля 2019 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

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Один из популярные российских исследователей, который занимается изучением древних цивилизаций, существовавших на территории современной Сибири, однажды нашел руины очень древних городов, а также их защитные сооружения и мегалиты. Он был очень сильно удивлен находками в одном из самых загадочных участков Сибири – плато Путорана.

Сама природа данной территории его не очень сильно волновала. Он был удивлен обнаруженным в результате археологических раскопок предметам, ведь об этих находках уже в течении долгого времени рассказывают местные народы, только используют они для этого не научный язык, а язык сказок и легенд. На этой территории сейчас проживает множество северных народов России. Есть среди них и эвенки. Так вот, у них в легендах рассказывается про плато Путорана, и, если им верить, то тут некогда, в очень древние времена, проживал загадочный народ нгомэндри, а недалеко от них проживал другой народ – чури. Так кто же были на самом деле эти два народа? Если верить эвенкийским преданиям, то первые были хозяевами местных горных массивов, они среди эвенков прославились как богатыми – за счет своего большого роста и огромной физической силы.

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Они также носили бороды, и глаза у всех были голубого цвета. Также легенда гласит, что они занимались выращиванием оленей. И их олени были достаточно большие, намного больше всех остальных видов. Современные ученые отмечают, что на территории плато Путорана местных оленей и вправду можно назвать очень уж здоровыми. По преданиям эвенков, в очень древние времена этот народ богатырей-великанов смог даже приручить одно из самых больших, страшных и опасных животных на планете Земля – мамонтов. Остается непонятным только один момент – эвенки в своих легендах рассказывают, что изначально этих народов тут не было, они пришли сюда с запада. Но почему с запада, а не, например, с северной части? Некоторые исследователи вообще думали, что часть белой расы людей явилась на эти земли с американского континента. Ведь именно в Америке было найдено очень большое количество захоронений мамонтов месте с людьми, причем те люди были уж очень высокого роста. Возможно этот народ пришел сюда из Америки?

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Причем некоторые западные ученые не поленились и сделали анализ костей, которые были найдены в Америке, сопоставив их со скелетами, которые были найдены на северных островах Евразии. И самое интересное то, что кости были идентичны по своему составу. Можно только предполагать масштаб того массового переселения и миграции людей в далеком прошлом. Также остается открытым вопрос о возрасте найденных руин древних городов, которые были обнаружены учеными на территории плато Путорана. Также неясно, кто смог построить такие огромные и тяжелые каменные мегалиты? Тут также можно встретить и пещеры, которые явно сделаны руками человека. Точнее не руками, а скорее каким-нибудь высокотехнологичным инструментом. Ведь большая часть из этих пещер прямоугольные, с прямыми и ровными потолками и стенами. Также недавно тут случился очередной обвал горной породы. И перед учеными открылся проход в туннель, который вел далеко в горы. Причем туннель этот тоже явно не был вырыт лопатой – уж слишком хорошо он был оформлен.

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Вообще судя по культурному слою, в котором были обнаружены руины древних городов, можно сказать, что эти цивилизации существовали тут очень давно… в то время, когда, по версии официальной науки, по нашей планете вовсю расхаживали древние люди-кроманьонцы. Кто еще знает, что может скрываться на еще большей глубине под этими древними руинами. Некоторые исследователи подсчитали, что, вполне возможно, эта древняя цивилизация проживала на территории плато Путорана около пятидесяти тысяч лет тому назад. Причем найденный руины древних поселений и мегалитов очень сильно похожи на сооружения, которые были найдены российскими учеными на территории Кольского полуострова и даже приполярного Урала. И возраст у этих руин примерно один и тот же. Неужели очень давно на территории всей Евразии находилась одна огромная и мощная, технологически развитая цивилизация? В наше время часть исследователей вообще склоняется к той версии, что центром великой цивилизации прошлого была не какая-нибудь Европа, а территория Сибири и Урала. По предположениям исследователей, эта цивилизация могла простираться вплоть до известной тибетской пустыни Гоби.

Источник: http://russiantourism.ru/secrets/secrets_25867.html

Метки: народ

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