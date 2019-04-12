Последний поход: загадочная гибель казахстанцев вблизи Байкала

В августе исполнилось 24 года со дня загадочной гибели в горах Иркутской области шести туристов из Петропавловска – Виктории, Дениса, Александра, Тимура, Татьяны и их опытного руководителя Людмилы Ивановны Коровиной.



Трагедия произошла в горах Хамар-Дабан – древнейшем на планете массиве, опоясывающем с юга озеро Байкал. В живых тогда осталась только одна участница похода – 18-летняя Валентина Уточенко, которая не смогла пролить свет на тайну гибели своих товарищей. …



Вокруг этих мест ходят легенды, степень мистичности которых зашкаливает. Из достоверного можно отметить — именно здесь на протяжении почти полувека дымил крупный целлюлозно-бумажный комбинат, закрывшийся после растянувшейся на десятилетия череды мрачных прогнозов экологов. Здесь же, согласно данным метеостанции, фиксируется до 800 землетрясений в год.



Вокруг костров тут рассказывают легенды о разгуливающем по местным лесам снежном человеке. В телевизионных передачах из разряда невероятных фактов говорится об инопланетных пришельцах, приземлявшихся где-то поблизости. Кажется, что чем больше разговоров, тем меньше шансов разобрать – сколько во всем правды, а сколько выдумки.



История о гибели группы петропавловских туристов, покорявших местные вершины в августе 1993-го – абсолютная правда. Людям, близко их знавшим, до сих пор не по себе от воспоминаний об этой трагедии. Спустя пару лет в ста метрах от злополучного места друзьями погибших здесь будет установлен памятный обелиск с именами не вернувшихся с гор. Ну а причина их таинственной гибели выясняется до сих пор…

Предполагаемое место гибели туристов



Привет от Дятлова



В разговорах об этой истории очень часто мелькают аналогии с другим, более известным случаем гибели туристов в горах – группы Дятлова. Случилось это на 34 года раньше – в 1959-м, на Уральских склонах, на высоте не слишком заоблачной (чуть более тысячи метров), однако участок классифицировался как повышенной сложности.



Численность группы "дятловцев" составляла 10 человек, остался тогд в живых – один (из-за болезни он был вынужден прервать восхождение и вернуться назад). Тогда только спустя три с половиной недели тела лыжников стали находить в снегу, с травмами внутренних и внешних органов. На многих не было верхней одежды. Палатка была разрезана изнутри, личные вещи остались брошены. Создавалось впечатление, что туристы были сильно напуганы и в спешке покидали палатку.



Официальная версия гибели – стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии. Смерть же наступила вследствие массового обморожения. Однако по прошествии десятилетий эта история обросла множеством легенд, загадок, версий – где была виновата и стихия, и человеческий фактор, и антропогенный, и даже заграничные шпионы и таинственные пришельцы из космоса.



Об этом случае была написана книга, снят фильм и ряд телепередач. Трагедию, случившуюся 5 августа 1993 года, таким повышенным вниманием не балуют, даже на родине погибших – в Петропавловске – о ней мало кто слышал, хотя мистики в этой истории ничуть не меньше.



Были настоящей семьей…



…Тогда в стране проходила так называемая "Туриада" — массовые походы в леса и горы. В них участвовала и группа Людмилы Коровиной – 41-летней рулевой петропавловского туристического клуба "Азимут", действовавшего при педагогическом училище.



В начале 90-х в Петропавловске существовало несколько групп людей, увлекавшихся и занимавшихся туризмом. Но самым ярким руководителем была и остается именно Людмила Ивановна Коровина.

Руководитель туристического клуба "Азимут" Людмила Коровина



Одним из ее учеников на тот момент был Евгений Ольховский – исследователь тех событий, стараниями которого эта история не забыта. Он вспоминает, как из них – молодых и болтавшихся от безделья хулиганов − пребывание в клубе сделало настоящих людей.

"Она умела сплотить всех, сделать команду. Верила людям, верила в людей. Могла заставить человека стать тем, кто он есть на самом деле. Под ее наставничеством каждому из нас удавалось максимально раскрыть свои способности, расти во всех сферах жизни. Сколько людей благодаря ей стали отличными учителями, спортсменами, создали семьи, научились играть на гитаре, рисовать, стали сильнее, смелее, правильнее! Все мы были ей как приемные дети, за каждого беспокоилась, парней отправляла и встречала из армии", − вспоминает Евгений.

Людмила Ивановна была мастером спорта международного класса по пешеходному туризму. География походов ширилась с каждым годом – Западный Тянь-Шань, Западный Саян, Северный Урал, Приполярный Урал, Горная Шория, Каракумы, Алтай. Не в первый раз в августе 93-го отправлялась и на Хамар-Дабан…



В августе 93-го Евгений также должен был отправиться в поход с группой на Хамар-Дабан. Предстоял маршрут третьей категории сложности. Но обстоятельства сложились иначе: "В поход, — вспоминает он, — я готовился тогда обстоятельно – хотел получить разряд. Но за полтора месяца до отбытия узнал, что придется ехать в стройотряд. Когда там уже находился – меня тоже "похоронили", маме звонили постоянно. Может, судьба. Но скорее думаю – был бы там я, все сложилось бы по-другому…".



Смертельный привал



Итак, в начале августа 93-го группа из семи человек (достаточно опытных уже туристов в возрасте от 17 до 20 с небольшим лет) под руководством Людмилы Коровиной отправилась в горы от исходного пункта – поселка Мурино.



Кстати, одновременно по другому маршруту в тех же краях странствовала еще одна группа наших туристов, в составе которой была 17-летняя дочь Людмилы Ивановны. Еще до поездки мать и дочь договорились встретиться в условленном месте на пересечении двух маршрутов в горах. Спустя 5-6 дней после старта группа Коровиной успела преодолеть значительную часть своего пути – порядка 70 км. 4 августа группа устраивает привал на вершине 2300 м. Свой последний привал…



Отмечается, что место это – совершенно голая часть гор, ее даже сравнивают с марсианскими пейзажами – здесь нет практически никакой растительности и живность почти не встречается, только камни, трава и ветер. На этом месте группа переночевала. Погода день и ночь упорно препятствовала группе путешественников.



Вопреки вполне оптимистичным прогнозам, в Иркутскую область тогда пришел монгольский циклон – с 3 августа круглые сутки здесь лил дождь со снегом. Почему группа туристов остановилась на столь открытом, обдуваемом месте? С этого момента история начинает обрастать легендами и домыслами. С одной стороны, группа могла спуститься на 400 м ниже, к зоне леса – для этого необходимо было преодолеть 4 км чистого расстояния.



В таких условиях уже можно было помечтать о спасительном костре. Был, по словам местных спасателей, и другой вариант – подняться к вершине, где располагалась специальная площадка. Там имелись дрова, место для отдыха. Идти было до этой точки всего 30 минут. По мнению известного в Бурятии журналиста и путешественника Владимира Жарова, причиной могла стать неточность карты, что было не редкостью в то время.



Разброс между данными на карте и тем, что было в действительности, составлял 100 метров. В горах это – не такое маленькое расстояние, как может показаться. Наконец, стоит учитывать тот фактор, что туристы были настолько уставшими и обмерзшими, что решили остановиться на время. К слову, это место уж имело дурную славу – здесь 3 августа 1914 года в снежной метели погиб известный исследователь А. П. Детищев …



То, что хотелось забыть



О том, что произошло на следующий день, 5 августа, стало известно местным спасателям только спустя почти две недели – со слов единственной выжившей девушки. Ее рассказы впоследствии не пестрили большим количеством подробностей. Однажды Валентина коротко и ясно заметила: "Вы думаете, мне хочется вспоминать этот кошмар? Мне пришлось уехать, поменять всю жизнь. Вспоминать я это не хочу".



Если собрать воспоминания разных людей, которым довелось-таки услышать повествование девушки о случившемся, получается следующая картина. …В ночь с 4 на 5 августа стояла плохая погода – гремела гроза, внизу бушевал ураган такой силы, что валил деревья… Утром, в 11 часов, Александру, самому старшему и крепкому из ребят, стало плохо. Он упал. Носом, ртом и из ушей шла кровь.



Здесь стоит отметить, что руководитель группы воспитывала парня с детства и потому практически считала своим сыном. Она решает остаться с ним, а другим ребятам дает наставление — попытаться спуститься ниже к краю лесной зоны. Старшим назначила Дениса. Но — через некоторое время падают сразу две девушки. Они начинают кататься, рвать на себе одежду, хвататься за горло. Следом за ними с похожими симптомами упал Тимур.



Валентина осталась вдвоем с Денисом. Тот предлагает – хватать самое необходимое из рюкзаков и бежать вниз. Валентина нагнулась за рюкзаком, чтобы вытащить оттуда спальник. Когда девушка подняла голову – Денис уже лежал на земле. Схватив спальник, Валентина побежала вниз. Ночь она провела под камнем, на краю лесной зоны. Деревья валило рядом как спички.



Наутро девушка поднялась обратно – Людмила Ивановна была еще жива, но – на последнем издыхании. Она показала — как и куда выходить". Вот как описаны случившиеся события со слов выжившей девушки в отчете о поисково-спасательных и транспортировочных работах: "Тому, что происходило в горах, трудно дать объяснение — на глазах у сохранявшей самообладание В.У. (Валентина Уточенко — ред.) творилось настоящее безумство. Денис начал прятаться за камни и убегать, Татьяна билась головой о камни, Виктория и Тимур, вероятно, свихнулись. Людмила Ивановна скончалась от сердечного приступа".



Выжившая



Собрав еду и взяв карту в вещах руководителя, 6 августа Валентина отправилась на поиски спасения. Растянулись поиски на трое суток. Девушка спустилась к реке Анигте, где провела ночь на 7 августа. На следующий день она наткнулась на заброшенную ретрансляторную вышку на высоте 2 310 метров, где провела еще одну ночь в полном одиночестве.



Наутро, заметив идущие вниз столбы, туристка в надежде, что они приведут ее к людям, двинулась в дорогу. Однако дома, к которым были проведены провода, оказались заброшенными. Зато вскоре девушка вышла на реку Снежную и отправилась вниз по течению. Здесь ей пришлось еще раз переночевать, чтобы на следующий день продолжить поиски людей.



Пройдя 7-8 километров, изможденная, она остановилась и растянула на кустах у воды свой спальник. Так обозначают свое присутствие заблудившиеся туристы. В это время по реке совершала сплав группа туристов из Киева, которые и подобрали девушку. Даже в этом случае Валентине чрезвычайно повезло – говорят, в тех местах редко бывают люди…



Первое время девушка не разговаривала со спасшими ее туристами – пребывала в сильном шоке, была изнурена. В итоге, то ли по мере возвращения ее "к жизни", то ли из-за нежелания (или запрета) спасателей заниматься поиском погибших туристов… те были найдены лишь 26 августа.



Правда, которую никто не расскажет…



Картина по прибытии на место трагедии предстала удручающая: мумифицированные тела, гримасы ужаса на лицах… Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое — босиком. Руководительница лежала сверху на Александре. Что же происходило на плато? Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь? Зачем женщина легла на умершего парня? Почему никто не воспользовался спальниками?



Все эти вопросы так и остались без ответов. Погибших хоронили только спустя месяц – наши делегаты больше двух недель добивались права увезти усопших на родную землю… …Тела вывозили вертолетом. Руководитель поискового отряда "Поиск", юрист Николай Федоров, который в то время был в группе спасательной экспедиции, вспоминает, что, когда пришла информация о трагедии, он со своими коллегами был отправлен самолетом на место происшествия.



"Нас всех собрали и в команде из шести человек отправили на место происшествия. Была задача — найти тела погибших. Когда мы прилетели, тела уже были подготовлены. Одна особенность, которую нам рассказали те, кто снимал погибших с горы, — тела лежали парами, и в приличном расстоянии друг от друга (метров 40-50), — рассказал Николай Федоров. — Вскрытие тел производили в Улан-Удэ. Согласно заключению экспертов, все погибли от переохлаждения…".



Версий обстоятельств, приведших к тому, что случилось – много. А тот факт, что во многих российских источниках будто бы нарочно допускаются некоторые неточности или разногласия в показаниях, наводит на мысль – кто-то хотел историю "замять".



Так, в заметках путешественника Леонида Измайлова группа Коровиной представляется едва ли не кучкой школьников-подростков с пионервожатой, в то время как категория сложности маршрута указывается более высокой. А к гибели, якобы, повлекла непредсказуемая погода и непрофессионализм руководителя.



Однако средний возраст участников похода, даже без учета "вожатой", составлял 20 лет. У каждого за плечами уже было определенное количество солидных вылазок, предусматривалось тщательное наблюдение за физическим состоянием, питанием. Строгое табу в отношении алкоголя. Все это исключает возможность сваливать на легкомысленность, физическую неподготовленность.



Добавляют красок и драмы к рассказам Валентины в описании случившегося массового психоза. Расплывчато трактуется время смерти Людмилы Коровиной – была ли она еще жива на утро 6 августа? Со слов Валентины – была. Согласно некоторым иркутским источникам – будто бы уже нет. Существует мнение, что спасатели знали о произошедшей гибели уже 10-12 августа, а приступили к поиску спустя неделю – кто-то говорит о том, что якобы мешала непогода, кто-то — о решении финансовых вопросов…



А может спасатели ждали, когда закончится действие неких отравляющих веществ? Наконец, почему контрольно-спасательная служба выпустила группы при выходе на свои маршруты, если было известно о приближающемся сильнейшем урагане? Подвергается сомнениям и критике судмедэкспертиза над погибшими (да и какая там может быть экспертиза спустя три недели нахождения тел на открытом воздухе).



Впрочем, подробностей расследования никто из "простых смертных", судя по всему, и не видел. Однако сейчас, по прошествии стольких лет, кажется, что запутать и нагнать больше туману гораздо проще, чем расставить все точки. Очевидно, что на основании описываемых симптомов, переохлаждение было лишь сопутствующим фактором, а не первопричиной гибели туристов. Евгений Ольховский не верит в версию переохлаждения.



С его слов, такой профессионал, как Людмила Ивановна, строго следила за этим, чтобы ребята были обеспечены питанием и не перемерзали.



"У Коровиной люди в минус 50 не замерзали, а тут на тебе….. Я в инопланетян скорее могу поверить, но чтоб у Коровиной люди замерзли, я с ней с десяток походов прошел, и знаю, о чем говорю… Возможно, произошло отравление озоном. Был сильный грозовой фронт, может быть, ребята попали в высокую концентрацию озона, вот организм и не выдержал", — делится своей версией Евгений.

Известно, что при отравлении озоном происходит массовый отек легких и разрыв сосудов. Как в таких условиях повезло остаться в живых Валентине и Людмиле Ивановне (до следующего утра)? По мнению исследователя, особенности организма в первом случае, его натренированность – во втором. Проходившие в тех местах (только на 1000 м ниже) пишут, что они попали под тот же дождь, что и погибшая группа, и после того дождя вся шерстяная одежда у туристов просто расползалась в руках, и у всех началась сильнейшая аллергия…



Более того — существуют даже предположения, что на самом деле погибли в те дни еще несколько групп. Алексей Ливинский – один из местных спасателей, участвовавший в поиске погибших, такую версию отрицает.



Правда, по его словам, достоверно известно, что тогда же неподалеку был найден парень, погибший со схожими симптомами – это и кровь из ушей, и помутнение рассудка с пеной изо рта… Ливинский же утверждает, что, когда их группа спасателей оказалась близ места происшествия, то особого лесоповала замечено не было. А со слов Валентины ураган ронял деревья, как спички.



И снова возникает вопрос – почему же спасатели так долго оттягивали свои поиски, коль речь о непогоде преувеличена? Также, по словам Ливинского, трупы туристов вовсе не были изъедены живностью, и вообще редкий зверь появляется на том "марсианском плато". А, соответственно, и экспертиза была проведена более чем полная и достоверная.



Что касается главного экологического бедствия региона – Байкальского ЦБК, то он в те годы бездействовал. "На местах стоянок группы нас, мягко говоря, обескуражил рацион питания группы. На ужин и завтрак расходовались одна банка мясных консервов 338 г и одна рыбных 250 г. Какой был гарнир и сколько, не знаю, но белков в рационе на семерых здоровых усталых человек явно было слишком мало.



Места ночевок были на хребте намного выше зоны леса, и с приготовлением пищи, сушкой одежды, наверняка у группы были проблемы, — отмечает спасатель Ливинский. – А потом патологоанатом, проводящий экспертизу в Улан-Удэ, открытым текстом говорил, что в тканях погибших, в печени и еще где-то полностью отсутствует глюкоза.



Те синдромы, что наблюдались у группы, полностью соответствуют переохлаждению плюс полному истощению организма". Была еще одна версия случившегося, которую озвучивали в Петропавловске: якобы причиной гибели стало… банальное отравление китайской тушенкой. Однако признаков отравления у группы не было, и патологоанатомы отравляющих веществ в тканях не обнаружили.



"Если люди что-то поели, что может привести к отравлению, то каждый организм отреагирует по-своему. Отравление на всех одинаково влиять не может. Это тогда надо съесть что-то до такой степени отравленное, чтобы все погибли, тем более в течение получаса. На счет переохлаждения тоже неясно, температура воздуха не могла резко снизиться до 5 или 10 градусов мороза. Наше предположение — шел антициклон и был сильный ветер.



Начались магнитные колебания, в движение пришли огромные потоки воздуха, которые создали инфразвук, и он мог подействовать на психику. Отдельные скалы под сильным ветром могут становиться инфразвуковым генератором огромной мощности, что вызывает у человека состояние паники, безотчетного ужаса. Со слов девочки, которая выжила, — ее друзья вели себя беспокойно, речь была сбивчивой", — отмечает член поисковой группы Николай Федоров.



Наиболее часто упоминается, что у туристов могла развиться вегетососудистая дистония (ВСД). На это почти напрямую указывает то, что они пытались раздеться – в случае приступов ВСД может казаться, что одежда душит. Однако справляться с симптомами было поздно – как результат, многочисленные кровоизлияния. Могла случиться трагедия и по техногенным причинам, учитывая большое количество закрытых зон на Байкале. А спасатели выбрались на помощь, уже дождавшись, когда выбросы развеются…



В общем, версии, тайны, загадки и — вопросов гораздо больше, чем ответов… Кстати, просуществовал клуб "Азимут" после трагедии недолго – 3-4 года, его старожилы говорят — достойной смены Людмиле Ивановне так и не нашлось…



Елена Бережная

Источник: http://www.neveroyatno.info/news/poslednij_pokhod_zagadochnaja_gibel_kazakhstancev_vblizi_bajkala/2017-08-24-3351