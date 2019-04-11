Российская экономика в марте и первом квартале 2019г. Итоги
21:17. 11 апреля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
«Пульс страны» – это спецвыпуск проекта «Время-вперёд!», выходящий в начале каждого месяца. Проект реализуется при поддержке участников Клуба «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/klub-vv
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Ролик на английском: https://youtu.be/jhn8zi3VqBk
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Автор проекта #ПульсСтраны и #ВремяВперёд! #ЕвгенийСупер
В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…