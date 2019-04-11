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Российская экономика в марте и первом квартале 2019г. Итоги

21:17. 11 апреля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

«Пульс страны» – это спецвыпуск проекта «Время-вперёд!», выходящий в начале каждого месяца. Проект реализуется при поддержке участников Клуба «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/klub-vv

Перечень заводов: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Ролик на английском: https://youtu.be/jhn8zi3VqBk

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https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ПульсСтраны и #ВремяВперёд! #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4IqJouiemZI

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