Крах «экономики трубы»

Сегодня Банк России разместил на своем сайте данные по платежному балансу Российской Федерации по итогам первого квартала текущего года. Картинка существенно отличается от той, которая была год назад (платежный баланс за первый квартал 2019 года).

Особенно бросается в глаза та часть платежного баланса, которая относится к операциям по внешней торговле товарами. Импорт товаров в 1 квартале 2020 года остался почти таким же, каким был в 1 квартале прошлого года (соответственно 55,7 и 55,6 млрд долл.). А вот экспорт товаров претерпел существенные количественные изменения. В 1 квартале прошлого года он составлял 102,6 млрд долл., а в 1 квартале нынешнего года — лишь 87,8 млрд долл. Снижение составило 14%.

В результате сальдо внешней торговли товарами уменьшилось в полтора раза: с 47,0 млрд долл. в 1 квартале прошлого года до 32,7 млрд долл. в 1 квартале этого. А ведь, по сути, за счет этого положительного сальдо и живет многие годы Россия.

Как известно, основные экспортные доходы мы получаем за счет «трубы», по которой идут поставки за рубеж углеводородов. Именно в результате снижения доходов от экспорта углеводородов произошло столь заметное снижение положительного сальдо товарной торговли. Экспорт сырой нефти упал с 29,6 млрд долл. в 1 квартале прошлого года до 24,5 млрд долл., т.е. на 13%. По нефтепродуктам цифры равняются соответственно 17,6 и 14,1 млрд долл.; падение составило 20%. По природному газу экспорт снизился с 14,1 до 7,1 млрд долл. Т.е. имело место двукратное падение экспорта «голубого топлива»! В целом по трем указанным товарным позициям произошло снижение экспортных доходов с 61,3 до 45,7 млрд долл., или на 15,6 млрд долл. Почти точно на такую величину сократилось положительное сальдо торгового баланса за рассматриваемый период времени.

Мы понимаем, почему произошло падение доходов от экспорта углеводородов: в первую очередь, из-за начавшегося вирусно-экономического кризиса, который привел к обвалу цен на рынках нефти и природного газа; во вторую очередь, из-за ужесточения экономических санкций Запада в отношении России (эти санкции особенно ударили по нашему «народному достоянию» — «Газпрому»). Я привел цифры за квартал. К сожалению, Банк России в квартальном балансе не дает разбивку по месяцам. Если бы она была, то наверняка мы бы увидели, что первые два месяца (январь и февраль) были относительно благополучными, а «обвальным» стал март. Например, российская нефть марки Urals в отдельные дни этого весеннего месяца торговалась ниже 11 долларов за баррель. Это, уже не обеспечивало даже покрытия издержек по добыче и транспортировке; не из чего было уже платить налоги в государственную казну.

В разделе торговли услугами сальдо особых изменений за год не претерпело (оно из года в год является сильно отрицательным). Наибольшим изменениям подверглась статья международного туризма. Выручка России от иностранного туризма упала с 1,9 до 1,5 млрд долл., а расходы российских граждан, путешествующих за границу, снизились с 6,5 до 5,6 млрд долл. Впрочем, первый квартал не является туристическим. По-настоящему радикальные изменения произойдут во втором квартале, когда валютные доходы и расходы по международному туризму под влиянием «сезонного фактора» обычно резко увеличиваются. Можно уверенно сказать, что в этом году «сезонный фактор» не сработает из-за жестких ограничений и запретов по трансграничному перемещению людей, введенных в Российской Федерации и странах, где российские граждане привыкли отдыхать. Можно в этой связи надеяться, что во втором квартале заметно сократится ставшим уже хроническим отрицательное сальдо по разделу «Торговля услугами».

Теперь обратимся к такой позиции платежного баланса, как «Инвестиционные доходы». Она по-прежнему остается «дырой», через которую происходит утечка валюты из страны. В 1 квартале инвестиционные доходы к выплате (валюта, уходящая из страны) составили 14,5 млрд долл., а инвестиционные доходы к получению (валюта, приходящая в страну) — 12,3 млрд долл. Как всегда, по этой позиции имеем отрицательное сальдо — минус 2,3 млрд долл. Правда, радует то, что минус несколько сократился: в прошлом году отрицательное сальдо по 1 кварталу было равно минус 4,1 млрд долл. Также положительным моментом стало то, что по банковскому сектору сальдо инвестиционных доходов оказалось положительным (1,3 млрд долл.). Правда, по прочим секторам экономики оно составило минус 3,6 млрд долл.

Важным показателем платежного баланса является «Сальдо финансовых операций частного сектора». Проще говоря, это сальдо международного движения капитала частного сектора. В 1 квартале нынешнего года оно составило 17,0 млрд долл. На такую величину отток частного капитала из страны превысил его приток. Это одна из главных «дыр», через которую происходит утечка валюты, обескровливание российской экономики. Некоторым утешением может быть только то, что за первый квартал прошлого года чистый отток частного капитала был еще больше — 24,0 млрд долл.

И еще одна важная позиция платежного баланса — «Изменение резервных активов Российской Федерации». Имеется в виду изменение международных (золотовалютных) резервов РФ. По итогам первого квартала 2020 года прирост резервных активов составил 5,0 млрд долл. против 18,6 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Но за итоговой цифрой первого квартала этого года скрывается следующее: с первых чисел января до 13 марта международные резервы выросли с 556 до 581 млрд долл., т.е. на 25 млрд долл. А вот с 13 марта они начали «таять». К 27 марта они уменьшились до 560,6 млрд долл., т.е. более чем на 20 млрд долл. по сравнению с пиковым значением.

Хотелось бы сделать прогноз некоторых возможных изменений платежного баланса на следующий квартал и на более отдаленную перспективу. Правительство Российской Федерации не может не волноваться по поводу того, что положительное сальдо внешней торговли товарами, которое, по сути, «кормит» бюджет и всю страну, стремительно сокращается. Никаких радикальных мер по перестройке российской экономики и отходу от модели «экономики трубы» власти не предпринимают. Вся их активность направлена на то, чтобы реанимировать эту самую «трубу». Только что (в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени) закончились переговоры в рамках ОПЕК+ с целью заключения нового соглашения о снижении объемов добычи (для повышения цен на «черное золото»). Переговоры были дистанционные — посредством проведения видеоконференции. И очень напряженные — длились около 11 часов. Инициаторами переговоров были Москва и Эр-Рияд.

Соглашение было достигнуто, и СМИ успели его уже окрестить «сделкой века». В Кремле прокомментировали это событие. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в сделке ОПЕК+ нет проигравших. Как всегда, пресс-секретарь излучает избыточный оптимизм. Впрочем, заметьте, Дмитрий Песков не сказал, что в сделке ОПЕК+ есть выигравшие. Влияние сделки на цены на «черное золото» эксперты оценивают как минимальное. Посудите сами: уже в начале месяца эксперты оценивали, что в результате вирусно-экономического кризиса спрос на нефть в мире упал на 15−20 процентов. Это эквивалентно объемам суточной добычи нефти в 15−20 млн. баррелей. К утру 10 апреля странам ОПЕК+ удалось договориться о скоординированном снижении добычи на 10 млн. бар. в сутки. Остается не закрытой дыра в 5−10 млн. бар. Участники переговоров выразили надежду, что другие нефтедобывающие страны, находящиеся за пределами ОПЕК+, в добровольном порядке пойдут на «самоограничение». Речь идет, в первую очередь, о США и Канаде. А также о Норвегии, Бразилии и др. Наивно думать, что североамериканские государства (США и Канада) пойдут на такие добровольные жертвы. К тому же следует иметь в виду, что мировой вирусно-экономический кризис прогрессирует. И уже мелькают оценки экспертов, что падение спроса на нефть может составить 25 и даже 30%. Никакие соглашения ОПЕК+ будут не в состоянии закрыть такую «дыру». Поэтому цены, несколько поднявшись после заключения «сделки века», могут опять опуститься до уровня плинтуса. Начнут действовать стихийные механизмы выравнивания спроса и предложения на рынке «черного золота». Многие производители не смогут долго держаться на плаву. Они будут либо банкротиться, либо замораживать добычу добровольно, без всяких межгосударственных соглашений, руководствуясь исключительно своими коммерческими соображениями.

Дмитрий Песков сказал, что «проигравших нет». А мнится мне, что главным проигравшим станет Россия. На нее возложено основное бремя выполнения соглашения. Согласно соглашению, два главных его участника — Россия и Саудовская Аравия должны снизить уровень добычи до 8,5 млн. бар. в сутки. На первый взгляд, кажется, что тяжелее всех будет Саудовской Аравии, которая на начало апреля имела суточную добычу в размере 12,3 млн. бар., а у России она составляла примерно 11,3 млн. бар. Саудовской Аравии надо снизится на 3,8 млн., а России — на 2,8 млн. бар. Но надо иметь в виду, что на указанный уровень добычи Саудовская Аравия вышла лишь в конце марта, когда начала нефтяную войну. Добыча была резко повышена на 2,5 млн. бар. — с 9,8 до 12,3 млн. бар. Если отсчитывать от «довоенного», мартовского уровня, то Саудовской Аравии придется снизить добычу лишь на 1,3 млн. бар.

Для России выход на уровень суточной добычи в 8,5 млн. бар. означает возвращение к тому минимуму, который был зафиксирован 17 лет назад. Опускание России до этого уровня добычи самоубийственно. И не столько потому, что страна недополучит свои миллиарды долларов от экспорта «черного золота». А потому, что она может потерять невозвратно часть своей нефтедобычи. Однажды опустившись до планки в 8,5 млн. бар., она рискует потом уже никогда не подняться выше этой планки. Дело в том, что значительная часть нефтескважин работает на месторождениях, которые были открыты и запущены в эксплуатацию еще в советское время. Дебет скважин невысокий, останавливать их работу нельзя. Остановив, уже не запустишь вновь. Российские нефтедобытчики будут бойкотировать выполнение сделки ОПЕК+. Впрочем, бойкотировалось и то соглашение, которое действовало до этого (до 1 апреля 2020 года). Нефтяники просто скрывали реальные объемы добычи «черного золота».

Одним словом, «золотой век» «экономики трубы» уже давно позади. Скоро мы лишимся и самой «трубы». По-прежнему все усилия власть тратит на реанимацию «трубы». А тратить их надо на то, чтобы создавать самодостаточную экономику, не зависящую от пандемий, кризисов, финансовых спекулянтов и экономических санкций. Слепое, фанатичное упование на «трубу» может привести к тому, что уже в этом году (несмотря на распиаренную «сделку века») Россия лишится профицита торгового баланса. Почти тридцатилетнее существование России за счет природной ренты (экспорт нефти, газа, других природных ресурсов) заканчивается. Остается единственный вариант — жить за счет созидательного труда.