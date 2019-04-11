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Москва. Часть 122. Город и окрестности на снимках Самуэля Гопвуда в 1910-х

13:33. 11 апреля 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:



Женщины возле Торговых рядов на Красной площади


На Красной площади


Красная площадь в Вербное воскресенье


Красная площадь в Вербное воскресенье


Красная площадь в Вербное воскресенье


Красная площадь в Вербное воскресенье


Вид на Кремль и Москву-реку


Кремль. Царь-пушка


Кремль. Царь-пушка


Возле Курско-Нижегородского вокзала


Обряд конфирмации для девочек в московском католическом храме Св.Людовика


Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях


Кусково. Аллея и грот


Усадьба Быково


Церковь Святой Живоначальной Троицы в усадьбе Шереметевых Останкино под Москвой

Источник: https://humus.livejournal.com/6563074.html

Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото

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Один комментарий»

  • 346 246
    чужой 11 апреля 2019 в 14:29 Ссылка
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    Я ровесник этой картины.
    Смотрел многие картинки Самуэля Голливуда.
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