Москва. Часть 122. Город и окрестности на снимках Самуэля Гопвуда в 1910-х
13:33. 11 апреля 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Женщины возле Торговых рядов на Красной площади
На Красной площади
Красная площадь в Вербное воскресенье
Красная площадь в Вербное воскресенье
Красная площадь в Вербное воскресенье
Красная площадь в Вербное воскресенье
Возле Курско-Нижегородского вокзала
Обряд конфирмации для девочек в московском католическом храме Св.Людовика
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
Церковь Святой Живоначальной Троицы в усадьбе Шереметевых Останкино под Москвой
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Я ровесник этой картины.
Смотрел многие картинки Самуэля Голливуда.
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