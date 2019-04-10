Виманика Шастра. Виктор Максименков
Виманика Шастра – наука о технических устройствах для перемещения в пространстве.
Виктор Максименков.
Видеоролик на канале В. Максименкова – https://www.youtube.com/watch?v=Gz_ou…
Ссылки на источники.
http://www.samomudr.ru/?p=1884
https://yadi.sk/d/pslMnXLpUgHWh%E2%80%93 Виманика шастра
https://rodobogie.org/content/nebesny…
https://youtu.be/6uAtDun1Lzg – Изображения НЛО по всему миру.
https://www.youtube.com/watch?v=lBOUt… –
Сфинкс- раскрываем забытую технология древних
https://www.youtube.com/playlist?list… – Древние календари -27 Планет Солнечной системы.
https://www.youtube.com/watch?v=ug9zg… – Работа двигателя Виманы.
https://alien-ufo-sightings.com/2018/…
https://rodobogie.org/content/nebesny…
http://www.dopotopa.com/ataka_bogov_l…
https://www.youtube.com/watch?v=VkwN9… – Виды виман разных типов. История в расшифровке. Мироустройство 10-16 веков
https://www.youtube.com/watch?v=OSw0e… – Летучий корабль
https://vk.com/public173270122 -карта Даарии в Индийском храме+Виманы
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Фигушки! Спросите любого казаха, и он вам фактами докажет, что настоящие хозяева Земли – это древние казахи! и это подтверждают археологи и Древние Казахские Веды Ахиневича! А если не верите – спросите любого украинца и он вам как дважды два докажет, что мы все потомки древних укров, патамушта самый первый глобус на Земле – это глобус Украины, изготовленный 4 миллиарда лет назад предками великих укров, и это доказано археологами и Древними Украинскими Ведами Ахиневича! А если сомневаетесь – спросите любого папуаса…
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Я так понял, что хозяева уже сдохли.