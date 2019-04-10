Виманика Шастра. Виктор Максименков

Виманика Шастра – наука о технических устройствах для перемещения в пространстве.



Виктор Максименков.



Видеоролик на канале В. Максименкова – https://www.youtube.com/watch?v=Gz_ou…



Ссылки на источники.

http://www.samomudr.ru/?p=1884

https://yadi.sk/d/pslMnXLpUgHWh%E2%80%93 Виманика шастра

https://rodobogie.org/content/nebesny…

https://youtu.be/6uAtDun1Lzg – Изображения НЛО по всему миру.

https://www.youtube.com/watch?v=lBOUt… –

Сфинкс- раскрываем забытую технология древних

https://www.youtube.com/playlist?list… – Древние календари -27 Планет Солнечной системы.

https://www.youtube.com/watch?v=ug9zg… – Работа двигателя Виманы.

https://alien-ufo-sightings.com/2018/…

https://rodobogie.org/content/nebesny…

http://www.dopotopa.com/ataka_bogov_l…

https://www.youtube.com/watch?v=VkwN9… – Виды виман разных типов. История в расшифровке. Мироустройство 10-16 веков

https://www.youtube.com/watch?v=OSw0e… – Летучий корабль

https://vk.com/public173270122 -карта Даарии в Индийском храме+Виманы



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b_RQ_VnV7T8