Виманика Шастра – наука о технических устройствах для перемещения в пространстве.

Каждому кто хочет понять настоящий уровень древних цивилизаций, необходимо в первую очередь ознакомится с трактатом- Виманика Шастра. Хоть эта книга и считается выпущенной в 20 веке, но вся информация в ней изложенная, намного опережает даже наше время, и показывает реальный уровень знаний, и технических возможностей цивилизаций, которые жили в недавнем прошлом на нашей земле.

В статье показаны основные моменты Виманики Шастры, в которых описаны различные типы летательных аппаратов, которые способны передвигаться не только по суше и воздуху, но и под водой, и перемещаться в параллельные миры, и выходит в многомерное пространство.

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