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Виманика Шастра – наука о технических устройствах для перемещения в пространстве.

14:30. 23 марта 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:

Каждому кто хочет понять настоящий уровень древних цивилизаций, необходимо в первую очередь ознакомится с трактатом- Виманика Шастра. Хоть эта книга и считается выпущенной в 20 веке, но вся информация в ней изложенная, намного опережает даже наше время, и показывает реальный уровень знаний, и технических возможностей цивилизаций, которые жили в недавнем прошлом на нашей земле.

В статье показаны основные моменты Виманики Шастры, в которых описаны различные типы летательных аппаратов, которые способны передвигаться не только по суше и воздуху, но и под водой, и перемещаться в параллельные миры, и выходит в многомерное пространство. 

Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: https://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/vimanika-shastra-nauka-o-tehnicheskih-ustroystvah-dlya-peremeshcheniya-v

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Один комментарий»

  • 4498 3864
    Валерий 23 марта 2019 в 14:50 Ссылка
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    Спрашивается: если не было космических аппаратов, откуда их описание, описание способов и правил полетов в космосе? Да еще сведенные в единое наставление.

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