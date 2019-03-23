Виманика Шастра – наука о технических устройствах для перемещения в пространстве.
Каждому кто хочет понять настоящий уровень древних цивилизаций, необходимо в первую очередь ознакомится с трактатом- Виманика Шастра. Хоть эта книга и считается выпущенной в 20 веке, но вся информация в ней изложенная, намного опережает даже наше время, и показывает реальный уровень знаний, и технических возможностей цивилизаций, которые жили в недавнем прошлом на нашей земле.
В статье показаны основные моменты Виманики Шастры, в которых описаны различные типы летательных аппаратов, которые способны передвигаться не только по суше и воздуху, но и под водой, и перемещаться в параллельные миры, и выходит в многомерное пространство.
Все остальные подробности в видео:
Больше информации в ссылках под видео.
Источник: https://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/vimanika-shastra-nauka-o-tehnicheskih-ustroystvah-dlya-peremeshcheniya-v
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Спрашивается: если не было космических аппаратов, откуда их описание, описание способов и правил полетов в космосе? Да еще сведенные в единое наставление.