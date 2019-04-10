Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 апреля 2019

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ВВС Хафтара

ВВС Ливийской Национальной Армии

В продолжение материала https://colonelcassad.livejournal.com/4901802.html о ВВС Сараджа. На этот раз представлен обзорный материал по воздушным силам ЛНА.В силу того, что обе стороны активно пытаются применять имеющиеся самолеты, данный двойной обзор дает общее представление о том, кто чем располагает и что может предъявить в ходе интенсивных боевых действий.ВВС Ливийской Национальной Армии маршала Хафтара принимают участие в боях против правительства Триполи (силы ПНС — Правительства национального согласия) практически с самого начала противостояния, кроме того, они активно участвовали в боях против боевиков ИГИЛ* на территории страны.При формировании подразделений ЛНА сразу остро встал вопрос о создании военной авиации. После операции НАТО в 2011 году большая часть боеспособных самолетов, находившихся на вооружении армии Каддафи была уничтожена ударами с воздуха. Хафтару, при формировании ЛНА досталось формально несколько десятков боевых самолетов, однако боеспособны были буквально несколько машин. В этих условиях начался экстренный поиск потенциальных поставщиков авиационной техники из-за рубежа.Огромную роль в создании ВВС ЛНА сыграли Египет, ОАЭ и Россия. Египет передал Хафтару несколько боеспособных истребителей МиГ-21, доведя их общее количество до 17.Российские специалисты занялись восстановлением имевшихся на вооружении маршала МиГ-23МЛ, кроме того, из России поставлялись запасные части для ремонта авиационной техники. ОАЭ закупили в Чехии и Белоруссии 11 вертолетов Ми-24В (экспортное название Ми-35). Кроме того, на вооружении Хафтара находились вертолеты Ми-8, которые наряду с функциями транспортных машин, могли выполнять задачи ударных.МиГ-21 ВВС ЛНАУже с начала 2016 года ВВС ЛНА приняли активное участие в боях против ИГИЛ*. К сожалению, в следствии крайне изношенного состояния авиационной техники, авиация Хафтара несла весьма ощутимые потери. Зачастую старые самолеты попросту не выдерживали перегрузок. Были и боевые потери. К весне 2017 года авиация ЛНА потеряла 8 самолетов ( 3 МиГ-21 и 5 МиГ-23), а также 6 вертолетов (включая 2 Ми-35).Остатки уничтоженного Ми-35 ВВС ЛНА. Машина была захвачена силами ПНС на земле и подорванаК весне 2017 года в составе ВВС ЛНА числились 14 истребителей МиГ-21, однако из них были пригодны к полетам меньше половины,4 истребителя МиГ-23, причем один был восстановлен за счет «донорских» запчастей из России,2 истребителя –бомбардировщика Су-22, один из которых был небоеспособен, и один небоеспособный истребитель «Мираж-F1» французского производства. 7 боеспособных ударных вертолетов Ми-35, 14 вертолетов Ми-8, а также 7 винтовых учебных SIAI SF-260.Кроме того, из ОАЭ были переброшены 6 поршневых самолетов Air Tractor которые принимали участие в боевых действиях в качестве легких штурмовиков. Примечательно, что эти самолеты пилотируются не местными летчиками, а пилотами-наемниками, предположительно из ОАЭ. Вообще ВВС ЛНА испытывают ту же проблему с кадрами, что и их оппоненты из ПНС. Подавляющее большинство пилотов находятся в преклонном для авиации возрасте, не редки случаи, когда самолетами управляют пожилые полковники, при Каддафи командовавшие авиационными соединениями.МиГ-23 ВВС ЛНА, восстановленный с помощью запчастей из РоссииЛегкий штурмовик Air Tractor, поставленный из ОАЭВ ходе ожесточенных боев за город Дерна с боевиками ИГИЛ* в июле 2017 года был потерян один из имеющихся в наличии МиГ-23. По некоторым данным, машина была сбита огнем с земли. В это же время ВВС ЛНА участвовали и в боях против сил Правительства национального согласия. Зачастую стороны пытались уничтожить авиацию противника путем нанесения ударов по аэродромам, но существенных успехов в этом не достигли. А вот роль вертолетов Ми-35 и легких штурмовиков Air Tractor ЛНА в ходе боев в пустыне переоценить сложно. Именно их применение позволило оперативно уничтожать резервы противника, перемещающиеся по дорогам между нефтяными месторождениями, что впоследствии сыграло важную роль в захвате объектов силами Хафтара.В течение 2018 года авиация Хафтара была существенно усилена. За счет восстановления авиационной техники ее численность возросла. Так, к осени в составе ВВС ЛНА имелись 12 пригодных к полетам МиГ-21, 3 МиГ-23, 2 Су-22, 2 истребителя «Мираж-F1», 6 машин Air Tractor, а также 7 вертолетов Ми-35 и 14 Ми-8. Та же численность авиационной техники сохраняется в ВВС Хафтара и сейчас.ВВС ЛНА на параде в Бенгази. Заметны 2 МиГ-23, 2 МиГ-21, 2 Су-22, 2 «Мираж-F1» и два Ми-35В начале 2019 года вертолеты Ми-35 оказывали весьма ощутимую огневую поддержку подразделениям ЛНА при штурме ключевого города на юге страны Себхи.Ми-35 ВВС ЛНА в районе города СебхаВ начале февраля истребитель МиГ-23 ВВС ЛНА осуществил успешный перехват пассажирского самолета, по непонятной причине залетевшего в район боевых действий над месторождением Аль-Фил. Машина была принудительно посажена на один из подконтрольных армии Хафтара аэродромов, досмотрена и отпущена.В ходе начавшейся в первых числах апреля кампании по штурму Триполи применение авиации ЛНА носит ограниченный характер. Сказывалось удаленность района боевых действий от подконтрольных Хафтару авиабаз. Впрочем, захват и удержание под контролем международного аэропорта Триполи силами ЛНА позволяет им перебросить туда вертолеты и легкие штурмовики, которые могут с высокой эффективностью поддерживать наступающие войска. В течении 5-6 апреля участие авиации Хафтара в операции сводилось к сопровождению крупных колонн истребителями МиГ-23 и МиГ-21. 7 апреля два Су-22 и два МиГ-23 ВВС ЛНА нанесли удары по позициям сторонников властей Триполи в пригородах ливийской столицы. Пресс-служба армии Хафтара заявляет об уничтожении нескольких автомобилей противника, однако судить о реальных результатах удара пока рано.МиГ-23 ВВС ЛНА прикрывает с воздуха движущуюся к Триполи колонну, 5 апреля 2019 годаНе отличаются особыми успехами и авиация оппонентов ЛНА из сил ПНС. В течении 6-7 апреля ВВС властей Триполи нанесли несколько авиаударов, однако существенных результатов они не принесли. Вечером 7 апреля ВВС ПНС нанесли удары по авиабазе Аль-Ватыя в 130 километрах от Триполи, с которой днем того же дня взлетали наносившие удары по пригородам столицы самолеты. Кроме того, ПВО базы в Мисурате была усилена ЗРК «Куб». ЛНА отрицает потери от ударов с воздуха, зато известно о том, что в результате удара ВВС ПНС погибли четверо мирных жителей.Таким образом власти Триполи фактически упустили возможность нанести существенный урон вырвавшимся вперед подразделениям Хафтара, которые двигаясь на внедорожных автомобилях оторвались от основных сил, а значит и от прикрытия ПВО. 7 апреля ЛНА подтянула к ливийской столице ЗРК «Квадрат», началось усиление авиационной группировки. Качественное превосходство ВВС маршала над оппонентами очевидно. В первой половине дня 8 апреля применение авиации сторонами сократилось, однако к вечеру ВВС ЛНА нанесли удар по авиабазе ПНС Митига с применением МиГ-21. В случаи, если по политическим причинам конфликт не будет «заморожен», стоит ожидать дальнейших авиаударов ВВС Хафтара по аэродромам противника. http://anna-news.info/vvs-livijskoj-natsionalnoj-armii/ – цинкБольшой обзор по Ливии (юг Триполи, Завия, Сирт) будет завтра. Из существенного – выдан ордер на арест Хафтара и верхушки ЛНА.

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Коротко о разном 09.04.2019

1. На заглавной фотографии депутаты иранского парламента оделись в униформу Корпуса Стражей Исламской Революции в знак поддержки КСИР и решения признать Центральное Командование Армии США террористической организацией."Сегодня мы все стражи исламской революции" (с) почти Джон МаккейнПентагон по этому поводу заявил, что пока не видит причин пересматривать свою политику безопасности на Ближнем Востоке.Стоит также отметить, что после появившихся слухов о том, что Саудовская Аравия под соусом развития мирной ядерной энергетики пытается получить доступ к технологиям создания ядерного оружия, в Иране чисто случайно анонсирована установка еще 20 центрифуг по обогащению урана.В мирных целях, конечно же.2. После вчерашних протестов и перестрелок военных с полицией в Хартуме, режим Аль-Башира в Судане ощутимо зашатался. Командование столичное полиции приказало личному составу не предпринимать силовых действий против протестующих. Руководство армии объявило, что военные не допустят хаоса, но они они разделяют устремления людей. При этом ничего не было сказано о лояльности военных Аль-Баширу. Оппозиция расценивает это как победу и рассчитывает в ходе дальнейших протестов добиться отставки Аль-Башира и действующего правительства. В ряде случаев отмечались факты, когда полицейские и солдаты оставляли свои посты и присоединилась к протестующим. Если армия откажет Аль-Баширу в поддержке, то он скорее всего будет вынужден уйти. Россию это косвенно касается, так как с Аль-Баширом заключены соглашения о военно-техническом сотрудничестве, обучении местных военных и размещении базы ЧВК, которая используется для поддержки операций в Центральной Африке. Впрочем, если военные останутся при власти, то соглашения этого рода скорее всего будут пролонгированы.3. В Алжире продолжаются массовые протесты. Теперь уже против переходных властей и военных, которые обеспечивают переходный период. Протестующие (среди которых большой процент студентов и городского среднего класса) требуют не косметических изменений с заменой ряда персоналий, а полной перезагрузки системы и устранения из системы власти наиболее одиозных фигур эпохи Бутефлики, а также снижения влияния армии на общественно-политическую жизнь страны. Военные разгоняют протестующих водометами и дубинками. Генштаб заявляет, что не допустит хаоса в стране и обеспечит спокойное обновление власти в рамках народных чаяний. Как уже говорил на сей счет – если военные купируют протесты и мягко передадут власть, то будет как в Зимбабве, а если не получится, то будет как в Египте. Более вероятен вариант №1, но оппозиция рассчитывает на повторение сценария Тахрира. Тем не менее численность митингов против переходной власти и военных куда как меньше, чем на митингах против Бутефлики – часть протестующих посчитала, что главное достигнуто, но тех кто считает иначе, все еще достаточно, чтобы напрягать силовые структуры Алжира. "Аль-Каида в Магрибе" призывает к более активной борьбе за установление шариатского правления в Алжире, но с военной точки зрения руки у боевиков в Алжире коротковаты.Останки машины смертника.4. Стали известны личные данные одного погибших американских солдат в ходе взрыва смертника Талибана в Баграме.На фотографии Кристофер Слатман из Нью-Йорка. До войны работал пожарным. С 2003 года в рядах морской пехоты принимал участие в операциях на территории оккупированных Ирака и Афганистана.Двух других обнародуют сегодня-завтра. По контрактнику идет странная путаница. Вчера американцы заявляли, что погибло 4, но сегодня уже говорят, что "они поняли, что он жив". Помоему отличить живого от мертвого не такая уж небывалая задача.В продолжении вчерашнего, сегодня Талибан организовал нападение на лагерь пограничников в провинции Кандагар – погибло 36 человек, включая 8 офицеров. Заафганивание оно такое.Индия: 7,3%Китай: 6,3%Индонезия: 5,2%Пакистан: 2,9%США: 2,3%Бразилия: 2,1%Испания: 2,1%Нигерия: 2,1%Нидерланды: 1,8%Саудовская Аравия: 1,8%Россия: 1,6%Канада: 1,5%Франция: 1,3%Великобритания: 1,2%ЮАР: 1,2%Германия: 0,8%Италия: 0,1%Япония: -1%Турция: -2,5%Иран: -6%Касательно вопросов на тему увеличения комментариев к внутрироссийским новостям (про коррупцию, митинги и т.д.), то ориентировочно с следующего понедельника будет выходить отдельная рубрика (названия пока не придумал – если есть предложения, набрасывайте в комментарии – если будет годный вариант, автор получит годовую подписку на ЖЖ в подарок), где в похожем ключе будут небольшие комментарии на животрепещущие темы не попадающие в основную тематику блога, дабы даже тем, кто вопит "от нас ужасную скрывают правду", было бы что обсудить и узнать мое невероятно ценное мнение на сей счет.

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