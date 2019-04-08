Прямой эфир с профессором Поповым. Ответы на вопросы

Доктор философских наук Попов Михаил Васильевич отвечает на вопросы зрителей прямого эфира. Запись стрима от 28.03.2019.



00:13 Че и Фидель

07:17 Как менеджеру помочь возвращению коммунизма

09:52 “Наниматель” вместо “работодателя”

11:31 О клевете Юлина насчёт поддержке бизнесменов в 90-е годы

13:00 О проигранных забастовках

17:29 Статистика и контрреволюция

23:12 Различия между квалифицированными и неквалифицированными рабочими

27:27 О банках, процентах и норме прибыли

30:50 Союз рабочего класса и крестьянства

42:16 Понятие благосостояние

44:16 Об опыте успешных забастовок

52:15 Стоит ли объединяться с Навальным?

54:17 О попытках вернуться к диктатуре пролетариата

57:50 Был ли культ личности Сталина?

58:54 Австрийская и чикагская экономические школы

59:51 Дрейфует ли Казахстан к США?

1:01:30 Переход от рабовладельчества к феодализму

1:03:44 Мелкая буржуазия при диктатуре пролетариата

1:04:41 Способы эффективной пропаганды

1:10:03 О “теории гражданского общества”

1:13:21 “На вопросы Бегизова не отвечаю”

1:13:34 “Веер Лесика”

1:21:05 О совместных действиях с социал-демократами

1:26:07 Почему партию переименовали при Сталине в КПСС?

1:26:17 Чего ждать от власти?

1:27:35 О действиях профсоюзов

1:30:25 Основной закон коммунистического производства

1:31:12 О социальном предприятии

1:37:53 О средней норме прибыли

1:43:18 О Дзарасове

1:43:55 О ситуации вокруг завода Форд

1:48:10 О шансах на революцию в Германии

1:45:50 Определение синтеза

1:51:44 Об А.Роджерсе

1:52:29 Колониализм и фашизм

1:58:37 Покупка отечественных товаров

2:00:25 Привет от Олега Мазура

2:00:36 Как воспитать у ребенка диалектическое мышление?

2:05:50 О профсоюзах самозанятых

2:10:45 Бюрократия в СССР

2:17:49 Что такое справедливость?

2:20:24 Манипуляция и мошенничество

2:28:00 Противоборство империалистических стран

2:34:50 О подходящем устройстве для РФ





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TBWKkl3RJBo