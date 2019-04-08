Прямой эфир с профессором Поповым. Ответы на вопросы
Доктор философских наук Попов Михаил Васильевич отвечает на вопросы зрителей прямого эфира. Запись стрима от 28.03.2019.
00:13 Че и Фидель
07:17 Как менеджеру помочь возвращению коммунизма
09:52 “Наниматель” вместо “работодателя”
11:31 О клевете Юлина насчёт поддержке бизнесменов в 90-е годы
13:00 О проигранных забастовках
17:29 Статистика и контрреволюция
23:12 Различия между квалифицированными и неквалифицированными рабочими
27:27 О банках, процентах и норме прибыли
30:50 Союз рабочего класса и крестьянства
42:16 Понятие благосостояние
44:16 Об опыте успешных забастовок
52:15 Стоит ли объединяться с Навальным?
54:17 О попытках вернуться к диктатуре пролетариата
57:50 Был ли культ личности Сталина?
58:54 Австрийская и чикагская экономические школы
59:51 Дрейфует ли Казахстан к США?
1:01:30 Переход от рабовладельчества к феодализму
1:03:44 Мелкая буржуазия при диктатуре пролетариата
1:04:41 Способы эффективной пропаганды
1:10:03 О “теории гражданского общества”
1:13:21 “На вопросы Бегизова не отвечаю”
1:13:34 “Веер Лесика”
1:21:05 О совместных действиях с социал-демократами
1:26:07 Почему партию переименовали при Сталине в КПСС?
1:26:17 Чего ждать от власти?
1:27:35 О действиях профсоюзов
1:30:25 Основной закон коммунистического производства
1:31:12 О социальном предприятии
1:37:53 О средней норме прибыли
1:43:18 О Дзарасове
1:43:55 О ситуации вокруг завода Форд
1:48:10 О шансах на революцию в Германии
1:45:50 Определение синтеза
1:51:44 Об А.Роджерсе
1:52:29 Колониализм и фашизм
1:58:37 Покупка отечественных товаров
2:00:25 Привет от Олега Мазура
2:00:36 Как воспитать у ребенка диалектическое мышление?
2:05:50 О профсоюзах самозанятых
2:10:45 Бюрократия в СССР
2:17:49 Что такое справедливость?
2:20:24 Манипуляция и мошенничество
2:28:00 Противоборство империалистических стран
2:34:50 О подходящем устройстве для РФ