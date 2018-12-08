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Прямой эфир с профессором Поповым. Ответы на вопросы

08:06. 8 декабря 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Запись прямого эфира от 30.11.2018.
Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук.

00:04 Вступительное слово
07:52 Где граница между “не догматизмом” и “ревизионизмом”?
14:24 Как в Китае может существовать социализм без диктатуры пролетариата?
18:34 О причинах уничтожения СССР
21:46 Существует ли диалектическое определение или понятие пространства и времени?
22:19 Известна ли профессору статья Николая Ульянова “замолчанный Маркс”?
24:47 Как преодолеть момент товарности при коммунизме?
32:01 О расчете зарплаты швеи на фабрике
33:16 О вкладе в развитие марксизма Ильенкова и Вазюлина
34:26 В каком направлении развивается диалектическая логика?
39:45 В чем позитивизм противоречит диалектическому материализму?
40:15 При сокращении рабочего дня: как гарантировать, что рабочий будет тратить время на развитие своей личности?
42:55 О репрессиях Сталина
50:38 В каком направлении и что в марксизме требует развития сегодня?
53:17 Как Вы относитесь с историку Семёнову?
53:46 Что за медаль у Вас на груди?
54:06 Кто из философов занимался диалектическими понятиями категорий пространства и времени?
56:26 Какие цели будут у человечества при достижении коммунизма?
58:32 Как относитесь к стратегии канала STATION MARX не употреблять на широкой аудитории терминов “коммунизм” и “диктатура пролетариата”?
1:01:50 Как вы относитесь к предложениям, о закреплении в Конституции РФ статуса русского народа, как государствообразующего?
1:04:23 Кто самые грамотные знатоки теории марксизма?
1:06:00 Как вы относитесь к конфликту в Керчи?
1:08:25 Подскажите схему расчета стоимости рабочей силы в зависимости от трудового вклада
1:13:44 Почему РПР не борется с тем, что сплошь и рядом рабочих отказываются оформлять официально?
1:19:21 ?В каком порядке лучше читать Ленина?
1:24:58 О невинно пострадавших при Сталине
1:30:21 Можно ли сказать что социализм есть переходный период от республики к коммуне, как от монархии к республике?
1:34:08 В каких работах можно найти подробную информацию о частной и индивидуальной собственности, их различиях?
1:40:37 Ведётся ли работа по слиянию существующих коммунистических партий в одну?
1:43:53 Какие формы существуют у диктатуры пролетариата и могут ли у диктатуры класса возникнуть новые формы?
1:47:13 Как при коммунизме бороться с тунеядцами, приспособленцами и халявщиками?
1:48:45 Как ваша партия собирается решать религиозные разногласия?


Источник: www.youtube.com

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