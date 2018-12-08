Прямой эфир с профессором Поповым. Ответы на вопросы

Запись прямого эфира от 30.11.2018.

Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук.



00:04 Вступительное слово

07:52 Где граница между “не догматизмом” и “ревизионизмом”?

14:24 Как в Китае может существовать социализм без диктатуры пролетариата?

18:34 О причинах уничтожения СССР

21:46 Существует ли диалектическое определение или понятие пространства и времени?

22:19 Известна ли профессору статья Николая Ульянова “замолчанный Маркс”?

24:47 Как преодолеть момент товарности при коммунизме?

32:01 О расчете зарплаты швеи на фабрике

33:16 О вкладе в развитие марксизма Ильенкова и Вазюлина

34:26 В каком направлении развивается диалектическая логика?

39:45 В чем позитивизм противоречит диалектическому материализму?

40:15 При сокращении рабочего дня: как гарантировать, что рабочий будет тратить время на развитие своей личности?

42:55 О репрессиях Сталина

50:38 В каком направлении и что в марксизме требует развития сегодня?

53:17 Как Вы относитесь с историку Семёнову?

53:46 Что за медаль у Вас на груди?

54:06 Кто из философов занимался диалектическими понятиями категорий пространства и времени?

56:26 Какие цели будут у человечества при достижении коммунизма?

58:32 Как относитесь к стратегии канала STATION MARX не употреблять на широкой аудитории терминов “коммунизм” и “диктатура пролетариата”?

1:01:50 Как вы относитесь к предложениям, о закреплении в Конституции РФ статуса русского народа, как государствообразующего?

1:04:23 Кто самые грамотные знатоки теории марксизма?

1:06:00 Как вы относитесь к конфликту в Керчи?

1:08:25 Подскажите схему расчета стоимости рабочей силы в зависимости от трудового вклада

1:13:44 Почему РПР не борется с тем, что сплошь и рядом рабочих отказываются оформлять официально?

1:19:21 ?В каком порядке лучше читать Ленина?

1:24:58 О невинно пострадавших при Сталине

1:30:21 Можно ли сказать что социализм есть переходный период от республики к коммуне, как от монархии к республике?

1:34:08 В каких работах можно найти подробную информацию о частной и индивидуальной собственности, их различиях?

1:40:37 Ведётся ли работа по слиянию существующих коммунистических партий в одну?

1:43:53 Какие формы существуют у диктатуры пролетариата и могут ли у диктатуры класса возникнуть новые формы?

1:47:13 Как при коммунизме бороться с тунеядцами, приспособленцами и халявщиками?

1:48:45 Как ваша партия собирается решать религиозные разногласия?







Источник: www.youtube.com