Москва в 1929

01. Продавцы со своими небольшими корзинами на рынке02. Учения по Гражданской обороне03. Красная площадь04. Кремль05. Новый дом в Пролетарском районе06. Люди, купающиеся в Москве-реке07. Курский вокзал, путешественники с чемоданами перед станцией08. Смотр пожарных на Красной площади09. Официантки в ожидании посетителей кафе в универмаге10. Демонстрация перед посольством Китая в Москве11.12.13. Делегация американских пионеров, которые присутствовали на первом международном всесоюзном пионерском съезде в Москве14. Депутаты Верховного Совета в Кремле15. Пьеса «Клоп»’Владимира Маяковского, акт 1. Постановка В. Мейерхольда в Государственном театре Мейерхольда16. Пьеса «Клоп»’Владимира Маяковского, акт 1. Постановка В. Мейерхольда в Государственном театре Мейерхольда17. Этот большой бюст Ленина был установлен на одной из главных площадей Москвы 21 января, через пять лет после его смерти18. Эль Лисицкий работает над сценографией пьесы Сергея Третьякова «Хочу ребенка» в театре Мейерхольда19. Первомайская демонстрация на Красной площади20. Представители компании Ford прибыли в Москву. Они будут вести переговоры в связи с предполагаемым строительством завода Ford в Советской России21. Празднование 12-й годовщины революции. Иосиф Сталин, Николай Бухарин и другие советские государственные деятели на трибуне22. Празднование 12-й годовщины революции. Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Сергей Каменев и Николай Бухарин. 7 ноября23. Участники демонстрации во время празднования 12-й годовщины революции24. И.Сталин, Н. Бухарин, Г.Орджоникидзе и Я.Рудзутак25. Танки проезжают по Красной площади во время празднования 12-й годовщины революции26. Парад на Красной площади27. Беспризорники на улице

Источник: https://humus.livejournal.com/6556587.html