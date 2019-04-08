Москва в 1929
09:30. 8 апреля 2019 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
01. Продавцы со своими небольшими корзинами на рынке
02. Учения по Гражданской обороне
03. Красная площадь
04. Кремль
05. Новый дом в Пролетарском районе
06. Люди, купающиеся в Москве-реке
07. Курский вокзал, путешественники с чемоданами перед станцией
08. Смотр пожарных на Красной площади
09. Официантки в ожидании посетителей кафе в универмаге
10. Демонстрация перед посольством Китая в Москве
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13. Делегация американских пионеров, которые присутствовали на первом международном всесоюзном пионерском съезде в Москве
14. Депутаты Верховного Совета в Кремле
15. Пьеса «Клоп»’Владимира Маяковского, акт 1. Постановка В. Мейерхольда в Государственном театре Мейерхольда
16. Пьеса «Клоп»’Владимира Маяковского, акт 1. Постановка В. Мейерхольда в Государственном театре Мейерхольда
17. Этот большой бюст Ленина был установлен на одной из главных площадей Москвы 21 января, через пять лет после его смерти
18. Эль Лисицкий работает над сценографией пьесы Сергея Третьякова «Хочу ребенка» в театре Мейерхольда
19. Первомайская демонстрация на Красной площади
20. Представители компании Ford прибыли в Москву. Они будут вести переговоры в связи с предполагаемым строительством завода Ford в Советской России
21. Празднование 12-й годовщины революции. Иосиф Сталин, Николай Бухарин и другие советские государственные деятели на трибуне
22. Празднование 12-й годовщины революции. Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Сергей Каменев и Николай Бухарин. 7 ноября
23. Участники демонстрации во время празднования 12-й годовщины революции
24. И.Сталин, Н. Бухарин, Г.Орджоникидзе и Я.Рудзутак
25. Танки проезжают по Красной площади во время празднования 12-й годовщины революции
26. Парад на Красной площади
27. Беспризорники на улице
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Ненавистный город.
Вывести конвой с балкона
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В Москве вечно всякие проститутки и не любящие бездомных жили.