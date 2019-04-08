Ми-10 — летающий монстр с ядерными ракетами для внезапного удара (ФОТО)

Что вы представляете, когда слышите словосочетание «летающий кран»?

Казалось бы, каждый почти наверняка рисует в воображении что-то сюрреалистическое — как минимум собственный кран из ванной комнаты, парящий в воздухе. Но человек, который хоть раз в жизни интересовался авиацией, знает — речь о легендарном вертолете Ми-10.

Хотя в производстве Ми-10 находился всего пять лет и было выпущено лишь два десятка этих машин, его до сих пор помнят как рекордсмена.

Капрэлян Рафаил Иванович

В частности, в 1965 году Ми-10, пилотируемый летчиком-испытателем Рафаилом Капрэляном, поднял груз весом 25 тонн на недосягаемые для того времени 2840 метров, а груз 5 тонн — на 7151 метр.

Идея создания вертолета-крана появилась у конструкторов в 50-е годы прошлого века.

К ней разработчиков подтолкнул успешный опыт использования таких машин для перевозки крупногабаритных грузов на внешней подвеске.

Преимущества вертолёта-крана таковы:

Во-первых, ему не нужно много топлива, так как машина транспортирует товары на небольшие расстояния и невысоко от земли.

Во-вторых, возможность «наруливания на груз» (вертолет садится на него практически верхом) значительно ускоряет и упрощает работу, а главное, увеличивает грузоподъемность как минимум на 20% по сравнению с аналогичными «фюзеляжными» вертолетами.

Разработка «летающего крана» началась в 1958 году. Согласно требованиям правительства Советского Союза, такой вертолет должен был способен транспортировать не менее 12 тонн на расстояние до 250 километров, а на меньших дистанциях — до 15-ти тонн грузов за раз.

Под фюзеляжем предполагалось перевозить все, начиная с топливных баков и заканчивая пассажирами в специализированных контейнерах-салонах.

Однако уже в ходе работы над проектом задание было дополнено: от конструкторов потребовали, чтобы вертолет смог нести крылатые и баллистические ракеты. Последнее и стало главным предназначением Ми-10.

Ракетно-вертолётный комплекс Ми-10РВК

Уникальная ракетная установка ЗИЛ-135В (9П116) с электромотор-колёсами в боевом положении

На заводе ЗИЛ была разработана вертолётная пусковая установка, получившая обозначение ЗИЛ-135В (9П116 — индекс ГРАУ). В установке в жизнь воплотили не только самые оригинальные и смелые технические решения и находки, но и не менее смелую тактическую идею скрытной доставки по воздуху колесной машины и ее десантирования посадочным способом в тыл врага или в труднопроходимые места для произведения единственного внезапного пуска баллистической ракеты.

По расчётам конструкторов, расстояние от точки взлёта вертолёта до точки пуска должно было составлять до 270 км. Для транспортировки пусковой установки предполагалось использовать внешнюю жёсткую подвеску тяжёлого вертолёта Ми-10. Вся система (вертолёт + пусковая установка) получила наименование ракетно-вертолётный комплекс, или Ми-10РВК.

Ракетно-вертолётный комплекс Ми-10РВК с десантируемой пусковой установкой ЗИЛ-135В. 1963 г. ​

От Ми-6 к Ми-10

Специалисты ОКБ имени Миля (сегодня входит в «Ростех») взяли за основу вертолет Ми-6. От предшественника Ми-10 достались силовая установка, несущий и рулевой винты, трансмиссия, системы управления и гидравлика (за исключением особенностей, связанных с установкой гидрозахватов).

Можно сказать, заново был спроектирован только фюзеляж.



Кабина пилотов вертолета Ми-10. Автор: Дмитрий Пичугин

В кабину поместили специальную телевизионную установку с камерой под фюзеляжем — для упрощения операций «наруливания на груз» и наблюдения за ним в полете. В кабине также можно было перевозить либо сопровождающую груз команду численностью до 28 человек, либо груз до 3 тонн. Внутри фюзеляжа крепилась лебедка, способная поднимать груз массой до 15 тонн на высоту до 30 метров.

Особенностью конструкции Ми-10 был поворот части фюзеляжа и оси несущего винта относительно вертикальной плоскости кабины экипажа на 1°30˝ вправо, что обеспечивало одновременный отрыв колес при взлете и исключало возможность крена. А чтобы кабина и при стоянке располагалась горизонтально, правые опоры шасси сделали на три сантиметра короче левых.

Первый опытный образец Ми-10 поднялся в воздух 15 июня 1960 года. Второй «Летающий кран» показали на воздушном параде 1961 года. В том же году вертолет установил свой первый мировой рекорд: машина подняла 15 тонн груза на высоту 2 200 метров. В серию Ми-10 был запущен в 1964 году на Ростовском вертолетном заводе № 168 (ныне «Роствертол», входит в «Ростех»).

В СССР «Летающие краны» использовались для транспортных перевозок, при монтаже буровых установок в газо- и нефтепромысловых районах Восточной Сибири и Крайнего Севера, для уникальных монтажных работ при строительстве и реконструкции промышленных предприятий.

Эти машины позволяли значительно сократить время работ и снизить их стоимость.

Впоследствии было создано несколько модификаций Ми-10: Ми-10ГР для радиоразведки, Ми-10УПЛ для транспортировки универсальной полевой лаборатории, а также Ми-10П для создания помех наземным РЛС дальнего обнаружения и наведения авиации на цели.

Первые два вертолёта так и остались в опытных экземплярах. Третий оказался более востребованным: Ми-10П служили в составе вертолетных и смешанных полков ВВС СССР.

Другая, «коротконогая» модификация «летающего крана» получила обозначение Ми-10К. Серийное производство этого гражданского вертолета началось в марте 1974 года.

Машина предназначалась специально для монтажно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ми-10К имел низкое четырехстоечное шасси и подвесную кабину летчика под носовой частью фюзеляжа с механическим управлением, а также новое радиооборудование. Вместо телекамер вертолет оборудовали второй, подвесной, кабиной летчика и дополнительными рычагами управления.

В 1965 году вертолет показали на авиационной выставке в Париже. А год спустя машину приобрела голландская авиакомпания, у которой ее сразу же перекупили американцы. В США вертолет успешно применяли на нефтепромыслах.



Ми-10 с телевизионной установкой (слева) и Ми-8

В 1969 году серийное производство Ми-10 было прекращено.

Дело в том, что специалисты военно-промышленного комплекса передумали использовать вертолет для перевозки ракет. Не особенно пригодился Ми-10 и в народном хозяйстве. Сложности были связаны с тем, что все грузы нужно было оборудовать специальными захватами, которые подходят к гидроподъемнику вертолета.

Кроме того, из кабины Ми-10, расположенной слишком высоко, пилотам было мало что видно на земле и телевизионная камера не решала этой проблемы.

Всего на «Роствертоле» было выпущено 24 вертолёта Ми-10 и 21 Ми-10К. «Коротконогие» Ми-10К работают в народном хозяйстве до сих пор.

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