Уход из эфира. Причины и следствия

Правда всегда одна, и она заключается в том, что ведущий программы «Агитпроп» Константин Сёмин – больше не ведущий, а программы в эфире ВГТРК больше нет. В студии нашей программы журналист Константин Сёмин.









Посмотреть полный выпуск со всеми гостями и поблагодарить лайком можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=C0YjY…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I1kthcuefXg