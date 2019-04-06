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Уход из эфира. Причины и следствия

14:04. 6 апреля 2019 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал:

Правда всегда одна, и она заключается в том, что ведущий программы «Агитпроп» Константин Сёмин – больше не ведущий, а программы в эфире ВГТРК больше нет. В студии нашей программы журналист Константин Сёмин.




Посмотреть полный выпуск со всеми гостями и поблагодарить лайком можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=C0YjY…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I1kthcuefXg

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Один комментарий»

  • 304 78
    ХОХОЛ 6 апреля 2019 в 15:20 Ссылка
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    Является единственным российским тележурналистом, побывавшим на американском авианосеце «Гарри Трумэн».
    Вы представляете чтобы пендосы впустили врага на свой корабль?)))))
    С января 2004 по март 2007 года заведующий корреспондентским пунктом ВГТРК в Нью-Йорке. Как патриотично да?)
    В 2012 году Константин закончил магистратуру факультета документалистики Нью-Йоркского университета. Дипломная работа — фильм «Don’t Cry For Your Hair» удостоился специального приза на фестивале цифрового документального кино IIDF в Греции. Снятый при участии Сёмина короткометражный фильм «Sound Of Vision» получил 5 высших наград фестиваля DocChallenge в рамках документального кинофорума HotDocs, в 2013 году был номинирован на Emmy
    Ой. Какой молодец :)
    По политическим взглядам Константин Сёмин является марксистом :) Без комментариев.

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